Glazenwasser Hengelo, wassen zonder strepen

Iedereen wil natuurlijk mooie stralende en glanzende ramen in zijn huis hebben. Zowel van de binnen als buitenkant is het van belang dat dit zonder strepen, vlekken en andere vieze aangroeisels is. Nu worden vaak de buitenramen onder handen genomen door de glazenwasser en die zijn over het algemeen erg professioneel om zo de strepen en vlekken volledig weg te werken. De glazenwasser zijn daarom enorm geliefd in de samenleving om de buitenramen onder handen te nemen. Doordat een glazenwasser Hengelo tot grote hoogtes de ramen van flats, huizen en kantoorpanden schoonmaakt helpen ze enorm om de lasten uit de bewoners hand te halen voor een schappelijke prijs. Een glazenwasser Hengelo is daarom vaak onmisbaar om de perfecte schone ramen te krijgen aangezien sommige ramen niet open gaan en daardoor zelf niet schoon te krijgen zijn vanaf binnen.

Binnen moet je zelf onder handen nemen

De binnenkant van de ramen moeten wel altijd door jezelf onder handen genomen worden aangezien een glazenwasser Hengelo zich tot buiten beperkt. Om te zorgen dat je geen vette ramen krijg dien je je ramen regelmatig te wassen en dan is de kunst om dit te doen zonder dat er strepen achter blijven op je binnenramen. Hiervoor is er een stappenplan wat er geheid voor zorgt dat jij thuis streeploze ramen heb in zowel je woon en slaapkamer, maar ook bij andere ramen in bijv. de gemeenschappelijke ruimtes als je in een flat of portiek woont.

Stappenplan voor de schoonste ramen in huis

Neem een trekkers, spons, zeem en een ouwe doek. Dit in combinatie met een emmer warm water met sop.

Haal vervolgens alle vazen, planten en andere spullen van je vensterbanken weg voor een makkelijk schoonmaak.

Doop je spons in het sopje en haal het over je ramen heen en vergeet vooral de hoekjes niet. Het meeste vuil zul je hier al mee weghalen.

Gebruik nu de trekker en werk van boven naar beneden over de raam heen. Geef druk op de raam en werk altijd van boven naar beneden voor het beste resultaat. Dit omdat als je van links naar rechts gaat, de waterresten naar beneden druppelen wat je nieuw getrokken plekken weer nat maakt. Het is daarom het beste om van links naar rechts te gaan, maar dan wel van boven naar beneden.

Zorg dat de banen elkaar overlappen om waterstrepen te voorkomen

Gebruik naderhand een oude of microvezeldoek om je kozijn en vooral de hoeken samen met de rest van je venster droog te vegen om watervlekken te voorkomen.

Een aantal bijkomende tips om te zorgen dat je je ramen het beste streeploos houdt is om je ramen te zemen bij zo min mogelijk zonlicht. Hoe meer zon er namelijk is hoe sneller je ramen drogen waardoor de strepen op je raam ontstaan. Verder moet je altijd warm water gebruiken om strepen te voorkomen en een gesneden ui kan hier ook uitkomst bij bieden. Ditzelfde geld voor schoonmaakazijn of een beetje glansspoelmiddel voor een streeploos en goed glanzend resultaat. Dus voor de binnenkant kun je nu zelf aan de slag en voor de buitenkant een vakkundig glazenwasser Hengelo.