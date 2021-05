Goed voorbereid verbouwen met een container bouwafval

Heb jij verbouwplannen of ben je al bezig met het slopen van een badkamer of meer en heb je veel puin wat weg moet? Dan is een container bouwafval een goede oplossing om in één keer snel en gemakkelijk het puin op te ruimen. Maar ook als je eens de bezem door alle spullen die in huis staan wilt halen en een groot opruim- en schoonmaak actie gaat houden, is een container bouwafval een goed idee. Met een container huren ben je in no time van alle afval of puin af. Voor een container huren kun je bij Rode Bak terecht. Wij hebben namelijk een groot aantal verschillende formaten (aantal kuub) beschikbaar en bieden containers aan tegen lage prijzen. Daarnaast hebben we ook nog eens een goede service, zoals een snelle levering en ophalen van de containers.

Een container bouwafval huren

Het huren van een container kan dus in veel gevallen handig zijn. De meest voorkomende container die bij ons gehuurd wordt is de container bouwafval. Het grote voordeel van deze container is dat je bijna alle soorten afval erin kwijt kan. Ben je aan het verbouwen of slopen dan kun al het puin, sloopafval, hout of andere bouwmaterialen in de container kwijt. En als je binnenshuis een grote schoonmaak houdt, kunnen kleding, speelgoed of andere voorwerpen allemaal in de container gegooid worden. Alles zo lang het geen asbest of ander schadelijk materiaal of voedsel mag je in deze container gooien. Het voordeel van een container huren is dat je geen afval hoeft te sorteren. En als je bezig met verbouwen of opruimen wil je geen kostbare tijd verliezen. Je hebt de keuze uit verschillende formaten containers. De meest voorkomende maat is 4m³. Dit is tevens ook de kleinste maat. Wil je weten hoeveel afval je kwijt kunt in een kleine container? Je moet rekenen dat 1m³ ongeveer 13 volle kruiwagens is. Heb je meer puin of andere grote spullen die weg mogen? Dan kan je uiteraard een grotere container huren. Ook is het mogelijk om later een extra restafvalcontainer bij te bestellen.

Service tot aan de deur

Naast het grote aanbod aan verschillende formaten onderscheiden wij ons ook met onze goede service. Wil jij een container bouwafval huren? Dan wil je vaak zo snel mogelijk deze tot je beschikking hebben. Dat snappen wij. Daarom kun je een container huren en bestellen tot in de avond en dan staat deze de volgende dag voor jouw deur. Ben je dus bezig met verbouwen en kom je erachter dat de container te klein is? Dan hoef je niet lang te wachten voordat jij ook de rest van het afval kan opruimen. Je kunt daarnaast ook direct afspreken wanneer je wilt dat de volle containers worden opgehaald en hoelang je de containers wilt gebruiken. Je kunt een container huren voor een periode van een week tot een maand. Ook kun je gemakkelijk en snel de huur van de container online verlengen. Wil jij gaan verbouwen of opruimen? Kies dan voor ons om een container bouwafval te huren.