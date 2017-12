Groene Kerken Vernieuw je wereld-tour

Wanneer: Dinsdag 07 November 20:00 – 22:00 uur

Waar: Bij Pakhuis de Règâh in de Bazaar of Ideas,

Hoefkade 11, Den Haag

Entree: Aanmelden kan hier>>



Wil jij jouw eigen omgeving en kerk verduurzamen? Kom dan naar de Vernieuw je wereld-inspiratietour van Micha Nederland en Groenekerken-actie (een initiatief van Tear en Kerk in Actie).

In de vorm van een TedX-talk vertellen interessante sprekers, waaronder Esta Steijn van STOP THE TRAFFIK, hoe je met eerlijk consumptiegedrag jouw wereld kan verbeteren. Ervaren kerken delen praktijkverhalen en door middel van duurzaam speeddaten praten we met elkaar over de vraagstukken van de avond. Amanda Lock brengt verrijkt de avonden met liederen van Schrijvers voor Gerechtigheid.

Vernieuw je wereld! Deze avond ga je naar huis met tips voor een eerlijke en duurzame levensstijl die je zélf kan toepassen én met jouw hele gemeente.

Waarom doen GroeneKerkenactie en Micha dit?

Wij geloven dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Elke daad van recht die je hier doet, helpt iemand ver weg zelf op te staan uit armoede en onrecht. Daarbij gaat het altijd om de situatie ver weg én dichtbij. Want je kunt niet om je naaste ver weg geven zonder daarbij ook je naaste dichtbij te helpen. De avonden worden georganiseerd om sociale gerechtigheid, ecologische gerechtigheid en economische gerechtigheid meer voet aan de grond te laten krijgen.

We geloven dat kerken alles in huis hebben om een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) te niet te doen. Als Micha Nederland en GroeneKerkenactie (een initiatief van Tear en Kerk in Actie) willen we kerken in deze ondersteunen, inspireren en versterken.

Vind ik leuk: Like Laden…