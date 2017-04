Groot verschil in mobiel 4G internet

Steeds meer mobiele gebruikers stappen over op een mobiel 4G internet abonnement. Was de afgelopen jaren 3G de standaard. Nu worden de meeste nieuwe abonnementen aangeboden met 4G. Echter zit er veel verschil in de snelheid.

Uit onderzoek van Vara Kassa bleek al dat alle mobiele netwerken geschikt zijn voor 4G en dat de snelheden toereikend waren. Vooral door plaats en omstandigheden kunnen snelheden verschillen. Wat wel verschilt is de abonnementen en de snelheden die maximaal aangeboden worden. Vooral de aanbieders zonder netwerk bieden een beperkte snelheid aan. Zo biedt Ben op het moment van schrijven een 4G snelheid aan van 15Mbps. Ook T-Mobile zelf, het moederbedrijf van Ben, heeft een aantal 4G abonnementen die niet verder gaan dan 15Mbps. Ook de aanbieders die gebruik maken van het KPN netwerk bieden een beperkte snelheid. Youfone en Simyo bieden beiden een snelheid tot 50Mbps.

Maximaal gaat de 4G snelheid tot 150Mbps bij ideale omstandigheden, die overigens vrijwel nooit gehaald worden. Het nieuwe 4G+ kan snelheden bereiken tot 225Mbps.

Bij het aangaan van een 4G abonnement is het dus zaak goed te letten op wat er precies aangeboden wordt. Dit staat bij vrijwel alle aanbieders redelijk duidelijk vermeld. Ook zijn er handige tools te vinden op internet waar je een overzicht kan zien van alle aangeboden 4G sim only abonnementen met daarbij een vermelding van de 4G snelheid en de grote van de databundel.

Vooral bij de aanbieders zonder eigen netwerk zijn de 4G snelheden verschillend. Ook zijn er nog een aantal aanbieders die nog geen 4G internet aanbieden. Verwacht wordt dat in 2016 alle aanbieders 4G internet gaan aanbieden. Om de prijs concurrerend te houden zal de 4G snelheid door veel aanbieders beperkt worden.