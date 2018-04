Grote maten zwemkleding: de ultieme tips

Het zomerseizoen is nog niet aangebroken maar het zal niet meer lang duren voordat de zon weer gaat schijnen en de warmte weer terugkeert. Binnenkort lig je weer op het strand onder de zon met een drankje in je hand. Zolang het nog koud is zijn er natuurlijk ook nog wat andere opties. Lekker een dagje een spa pakken of gewoon even zwemmen bij jou in de buurt. Of misschien ga je binnenkort nog even een tijdje naar een warm oord ergens. Ongeacht waar je heen gaat of wat je gaat doen wil je er natuurlijk het beste uitzien. En wat heb je daarvoor nodig precies? Ja een mooi badpak kopen of bikini natuurlijk. Maar daar ligt natuurlijk ook het probleem. Zwemkleding shoppen is voor veel vrouwen best wel lastig. Ik heb hier zelf ook vaak moeite mee. Ik ben al talloze keren de stad in gegaan opzoek naar een nieuwe sexy bikini voor op het strand. Helaas ben ik wat meer gezet en lijkt het voor mij soms wel alsof alle bikini’s en badpakken alleen maar in kindermaten komen. Daardoor moet ik weer kiezen uit een standaard eendelig badpak, en vaak komen deze alleen in zwart. Ik heb al zoveel van deze badpakken gehad en elke keer lijkt het wel alsof ik op weg ben naar een zwemwedstrijd op de olympische spelen, in plaats van lekker naar het strand te gaan om te relaxen. Ik ben een wat grotere vrouw zoals ik al had gezegd en dus weet ik inmiddels wel wat van de standaard fouten die gemaakt worden door vrouwen die grote maten zwemkleding moeten dragen. Hieronder ga ik je daarom helpen om deze fouten niet ook te maken.

Altijd voor de goedkoopste optie kiezen

Kies niet altijd voor de goedkope optie wanneer je aan het shoppen bent. Ik ga je niet proberen te overtuigen om honderden of duizenden euro uit te geven aan een designer badpak. Dat hoeft zeker niet. Maar je hoeft het ook niet bij een badpak of bikini van de Zeeman te houden. Of je nou opzoek bent naar een tankini of een corrigerend badpak ga wel opzoek naar kwaliteit en niet alleen een goedkope optie. Er is een reden waarom wij het gezegde duurkoop is goedkoop hebben. Kies je toch voor iets goedkoops dan ga je er absoluut spijt van krijgen. Ik kan je niet vertellen hoeveel bikini’s en badpakken ik heb moeten weg gooien nadat ik ze maar een paar keer heb gedragen. En om eerlijk te zijn, alhoewel ik het vervelend vond om ze weg te gooien, ergens ook weer niet. Want ze zaten niet lekker, de stoffen voelden niet fijn aan en het zag er allemaal gewoon een stuk anders uit dan ik had verwacht van de foto die ik online had gezien. Het waren stuk voor stuk teleurstellingen. Dus heb ik op een gegeven moment de knop om gezet. Ik ben opgehouden met goedkope zwemkleding te kopen. Een net iets duurdere bikini kopen bleek een veel betere keuze. Ik heb nu een kast vol zwemkleding die ik graag draag, geen slechte stoffen, vervaagde kleuren en kleine scheurtjes. Sinds ik het idee van duurkoop is goedkoop ben gaan hanteren is mijn leven er een stuk makkelijker op geworden. Ik kan tegenwoordig mixen en matchen tussen bikini topjes van voorgaande jaren en een nieuwe die ik aanschaf. Vroeger moest ik elk jaar weer opzoek naar iets nieuws want de oude konden het sowieso niet meer aan.

Oude versleten zwemkleding nog houden

Ja het klinkt misschien een beetje raar nadat ik net heb gezegd dat ik tegenwoordig mix en match met oude en nieuwe bikini’s. Maar, zo bedoel ik dit advies ook niet. Het is geen simpel verkooppraatje wat ik je probeer voor te houden. Ik wil je niet zomaar overtuigen om meer zwemkleding te kopen omdat je al je oude weg aan het gooien bent. Maar je moet ook niet blijven vasthouden aan oude versleten bikini’s en badpakken die je eigenlijk toch niet meer wilt dragen. Het is altijd goed om af en toe op te ruimen in je leven, of het nou iets groots is als je huis of iets kleins als je zwemkleding collectie. Door op te ruimen weet je weer wat je hebt, wat je niet meer wilt en wat je misschien wel een keer wil proberen. Shoppen voor zwemkleding is lastig omdat er zoveel verschillende stijlen zijn. Ben je nou opzoek naar een boho bikini, of misschien een tankini met beugel, of een eendelig badpak? Mijn advies is om af en toe te experimenteren met nieuwe stijlen. En dat kan je het best doen door eens goed te kijken naar wat je al hebt.

Behalve dat het goed is om een overzicht te krijgen van wat je nou eigenlijk allemaal al in je collectie hebt, is het ook echt belangrijk om versleten zwemkleding weg te gooien. Omdat het de hele tijd nat wordt en dan weer droog raken badpakken en bikini’s een stuk sneller versleten dan andere soorten kleding. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het zoute water van de zee kleding ook niet echt helpt. Wanneer je bikini begint te sleten zullen er sneller scheuren ontstaan en dat is met een badpak of bikini echt het laatste wat je wilt. Kleuren vervagen ook een stuk sneller door aanraking met water. En wie wil er nou in een fletse bikini op het strand verschijnen. Probeer dus minimaal een keer per jaar even door je kledingkast te gaan en alle oude versleten dingen weg te gooien.

Obscure merken kiezen

Tegenwoordig is het mogelijk om online op allerlei plekken je zwemkleding te kopen. Dat is fijn en handig want je hebt enorm veel keus. Maar er zitten ook wel wat nadelen aan verbonden. Niet elke online winkel is even betrouwbaar. Ik koop mijn bikini’s en badpakken alleen bij winkels die ik kan vertrouwen zoals Larshor.nl. Dit is nog niet een hele oude winkel maar ze hebben zich snel weten te vestigen als een van de beste leveranciers voor zwemkleding in Europa. Ik heb ze een aantal jaar geleden gevonden toen ik opzoek was naar een nieuwe tankini en sindsdien koop ik eigenlijk alleen nog maar via Larshor. Daarvoor heb ik een groot aantal online winkels geprobeerd, en ik had daarmee wisselend succes. Soms kreeg ik goede bikini’s en soms niet, maar dat maakt nu niet meer uit. Bij Larshor krijg ik altijd goede kwaliteit boho bikini’s, tankini’s en badpakken voor een redelijke prijs.

Dit gaat ook weer samen met wat ik eerder heb gezegd over niet altijd goedkope merken kiezen. Larshor is zeker niet de goedkoopste plek om te kopen maar de prijs kwaliteit verhouding ligt wel een stuk beter dan op de meeste andere plekken. Daarnaast heeft het ook te maken met de overige tips die ik je nog ga geven. Wanneer je voor kwaliteit kiest in je keuze voor brazilian bikini of string bikini of wat voor badpak je ook gaat kopen weet je zeker dat het een stuk beter gaat passen. Bikini’s van Larshor zijn allemaal van hoge kwaliteit dus je hoeft niet bang te zijn dat het raar gaat zitten of er anders uit ziet dan op de foto. Daarnaast ben je verzekerd van snelle en betrouwbare service. En nog een extra tip van mij: als je vaak genoeg op de website kijkt zal je ongetwijfeld wat leuke aanbiedingen tegenkomen.

Je figuur verbergen met grote maten

Zoals ik in het begin al aangaf heb ik een wat grotere maat. Ik heb hier lang mee gezeten, vooral als het weer wat warmer werd en iedereen begon te praten over strandbezoeken of naar het zwembad gaan. Ik voelde me vroeger een stuk minder zelfverzekerd en dat kon je heel snel zien in de zwemkleding die ik in die tijd kocht. Ik ging eigenlijk altijd voor eendelige badpakken die bedekkend waren. Daarnaast kocht ik ook nog eens een maat groter dan ik eigenlijk nodig had zodat het mijn wat grotere figuur zou verbergen. Wist ik veel dat het eigenlijk niet zo werkt. Ik dacht toen echt dat het mij dunner zou laten lijken. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Als het iets deed was het wel mij groter te laten lijken en zaten er altijd plooien en vouwen in mijn zwemkleding en als het nat werd ging het hangen. Dus, ik ga je nu wat goed advies geven, wat ik veel te laat heb geleerd, maar laat is beter dan nooit. Koop nooit een badpak wat te groot is omdat je denkt dat het zal helpen iets te verbergen. Zo werkt het gewoon niet. En daarbij kan het ook nog eens voor ongemakkelijke momenten zorgen als het nat wordt. Je wilt toch niet dat er ooit per ongeluk uitvalt omdat je badpak te los zit?

Behalve dat je niet een grotere maat moet kopen is er nog een les die ik heb geleerd door mijn ervaringen hiermee. Ook al heb je een groter figuur betekent het absoluut niet dat je alleen maar veel bedekkende eendelige badpakken hoeft te kiezen. Er zijn genoeg grote maten bikini stijlen om uit te kiezen. Ik ben zelf een fan van de tankini omdat deze toch nog net wat meer bedekkend is dan een brazilian bikini bijvoorbeeld. Maar er zijn genoeg andere stijlen om uit te kiezen die er ook goed uitzien. Laat je niet weerhouden van een mooie kleurrijke boho bikini kopen gewoon omdat je een grotere maat hebt. Als jij iets mooi vind en het met zelfvertrouwen draagt dan zien andere mensen het zelfvertrouwen en geloof mij maar, een vrouw met zelfvertrouwen is een mooie vrouw. Er zijn geen dingen zo aantrekkelijk als zelfvertrouwen. Kies dus een stijl waar jij je goed en comfortabel bij voelt en ga ervoor.

‘Bikini stuffen’

Als jij bent gezegend met een volle buste dan zal jij met het onderstaande geen probleem hebben. Maar als jij dat niet hebt dan zou je nog wel eens de volgende fout kunnen maken. Een te klein bikini topje kopen zodat het lijkt alsof je een grotere en vollere buste hebt. Het klinkt misschien heel slim en best wel logisch maar het werkt niet. Ja ze zien er misschien wat groter uit, maar vaak zien ze er ook misvormd en oneven uit. Het zal er niet sexy uit zien, maar alsof je een misvormde micro bikini hebt gekocht. Net zoals ik hierboven heb gezegd dat je met een grotere maat gewoon een stijl moet vinden die jij fijn vind, is dat met je buste precies hetzelfde. Als jij een te klein bikini topje draagt om een vollere buste te krijgen dan zullen mensen dit meteen doorhebben. Het enige wat zij zullen zien is dat jij weinig zelfvertrouwen hebt en expres een te klein topje hebt gekocht.

Niet durven te experimenteren

Zoals ik al heb gezegd is het belangrijk dat je niet bang bent om een andere stijl dan de klassieke eendelige badpak te proberen. Je hoeft je nergens voor te schamen en je kan absoluut bikini’s of andere stijlen vinden die ook bij je passen. Er zijn tegenwoordig veel mooie eendelige badpakken die in allerlei moderne stijlen komen. Je hoeft er niet uit te zien alsof je aan een zwemwedstrijd mee gaat doen. Je kan ook mijn favoriet de tankini proberen, deze biedt net wat meer bedekking dan een bikini maar is nog wel tweedelig. Verder heb je natuurlijk de bandeau bikini , wat ook een verleidelijke en mooie stijl is. Laat je niet tegenhouden door wat je denkt dat mooi of gepast is. Laat je fantasie losgaan en probeer gewoon eens wat nieuwe stijlen. Weet je het echt allemaal niet meer dan kan je altijd nog voor een corrigerend badpak kiezen. Deze kunnen ook sexy zijn.

Te veel geven om wat andere mensen denken

Aan het eind van de dag is het belangrijkste bij zwemkleding of jij je goed voelt. Als jij je comfortabel voelt dan is er niks wat iemand anders kan zeggen dat uit zal maken. Je draagt het voor jezelf, niet voor anderen. Als je iets ziet wat je misschien wilt kopen moet je dus niet gaan denken wat andere mensen ervan zullen vinden. Wat vind je er zelf van? Vind je het mooi? Koop het dan. Zolang jij er plezier in hebt zal niemand er wat van zeggen.

