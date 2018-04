Heerlijk wandelen met de Easywalker buggy

Je baby is gezond en wel de eerste maanden doorgekomen. Nu het wat ouder begint te worden, misschien de eerste tandjes zijn doorgekomen en het behoorlijk begint te groeien, merk je dat je kindje ook alerter wordt en zijn omgeving graag in zich opneemt. Dit is de mooiste tijd om met je baby uit wandelen te gaan en het vertrouwd te maken met alle plekjes waar je graag komt. Wat is er dan mooier dan samen eropuit te trekken, met buggy die veilig is en zowel jou als je kleintje veel comfort geeft? Ben je nog op zoek naar een mooie en praktische buggy, kijk dan eens naar de Easywalker buggy.

Easywalker, Nederlands vakmanschap

Easywalker begon in 1989 in Amsterdam. Het eerste product was de Easywalker Classic, een buggy met drie wielen die vanaf het begin hoge ogen gooide en aan het begin stond van het succesverhaal van Easywalker. Momenteel levert het bedrijf hoogkwalitatieve buggy's en kinderwagens in meer dan veertig landen. In alle uitvoeringen komt de belangrijkste filosofie van Easywalker naar voren: samen wandelen moet de onderlinge band tussen ouder en kind versterken en dat kan alleen maar als beiden zich comfortabel en veilig voelen.

Toegevoegde waarde van Easywalker buggy

Bij Babyveilig kun je terecht voor al je babyspullen. Ons assortiment richt zich met name op veiligheid. Daarbij nemen we alleen genoegen met het allerbeste. Een leverancier als Easywalker is innovatief en altijd op zoek naar nog meer mogelijkheden om je kind zo optimaal mogelijk te beschermen. Een Easywalker buggy is gemaakt van materiaal dat beslist tegen een stootje kan en je kind van alle kanten zo goed mogelijk beschermt. Daarbij is het ook van belang dat je kind zich geborgen voelt en niet belemmerd wordt in zijn bewegingen. Voor jou als ouder geldt dat het gewicht, de wendbaarheid en de extra opties zoals regenschermen, parasolletjes en andere zaken je veel gebruiksgemak geven.

Easywalker buggy online bestellen

Kijk je naar de Easywalker buggy in diverse uitvoeringen, dan zijn er een aantal zaken die gemeenschappelijk zijn voor alle modellen. Grote en wendbare wielen, in hoogte verstelbare handgrepen en veel ruimte om noodzakelijke babybenodigdheden of boodschappen te vervoeren. Heb je het model van je voorkeur gevonden, bestel hem dan eenvoudig online bij Babyveilig. Bestel je vóór 22.00 uur, dan wordt je bestelling de volgende dag geleverd. Heeft je bestelling een orderwaarde van 50 euro of meer, dan levert Babyveilig zonder verzendkosten.

Vind ik leuk: Like Laden…