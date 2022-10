Het belang van goed campagne onderzoek

Ooit was campagne voeren zo ingewikkeld niet. Een mooie reclame in de ruit van de etalage, een goede aanbieding in de krant of een spotje op die ene tv-zender. Inmiddels is campagne voeren andere koek. Het medialandschap was nog nooit zo breed en zo versnipperd. Goed campagne onderzoek is een vereiste geworden voor een effectieve campagne.

Wie bereik je?

Het is altijd belangrijk geweest om na te denken over de doelgroep van de campagne: wie zich richt op de mensen in het dorp, plaats een stuk in de lokale krant, wie het hele land wil bereiken, maakt gebruik van radio en tv. Om het je makkelijk te maken was Nederland lang verzuild, elke doelgroep had zijn eigen krant en tv-omroep. Ook toen bestond campagne onderzoek, maar lang niet zo breed als nu.

Want inmiddels is het zo simpel niet meer. Denk maar eens aan alle kanalen waardoor je zelf informatie ontvangt. Kranten, folders, nieuwsbrieven, bushokjes, tweets, online artikelen. Alle sociale media-apps die je gebruikt. Je kunt het zo gek niet bedenken. En wat voor jou geldt, geldt ook voor jouw klanten: van de krantenkiosk tot de reclame die je krijgt na een spelletje op je telefoon, de doelgroep zit overal.

Hoe krijg je daar als marketeer ooit grip op? Hoe zorg je dat je met jouw campagne precies op die plekken komt waar jouw doelgroep zit? Hoe weet je dat je bereikt wie je wilt bereiken? Campagne onderzoek is daar cruciaal voor. Met campagne onderzoek krijg je zeer gedetailleerd inzicht in je mensen die je bereikt. Dat gaat over leeftijd, gender en woonplaats, maar ook over levensstijl, politieke overtuigingen en interesses: alles wat voor jou van belang is.

Hoe komt je campagne over?

Campagne onderzoek kan je veel leren over de doelgroep die je bereikt, maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Hoe weet je zeker dat je campagne de doelgroep niet alleen vindt, maar ook effectief is? Het feit dat iemand jouw poster ziet, jouw tweet tegenkomt of jouw video op zijn tijdlijn ziet verschijnen, betekent nog niet dat diegene daar ook aandacht aan besteed. En zelfs aandacht is niet genoeg: wat als het negatieve aandacht is? Je wilt niet hebben dat de campagne precies het tegenovergestelde bereikt van wat hij moet bereiken.

Ook daar is campagne onderzoek voor. In een campagne onderzoek wordt er zorgvuldig bekeken of je campagne werkt. Er wordt uitvoerig geanalyseerd hoe de doelgroep op de campagne reageert. Is de doelgroep inderdaad positiever over jouw merk dan voor de campagne? Zijn ze overtuigd van jouw verhaal? Veranderen ze inderdaad hun gedrag? Campagne onderzoek geeft je daar allemaal inzicht in, zodat je je campagne erop kunt aanpassen.

Weten wat je doet?

Campagne onderzoek is eigenlijk dit: weten wat je doet. Veel mensen besteden veel zorg aan inhoud en vormgeving en vergeten daarna het eindproduct te onderzoeken. Ze laten hun campagne vrij in de wereld en hopen er maar het beste van. Zonde van de moeite en zonde van het geld. Met campagne onderzoek zorg je voor een doelgerichte en effectieve aanpak.