Het geheim van lingerie is het gevoel dat jij er van krijgt

De belangrijkste aspecten van sexy lingerie zijn eenvoud en pasvorm. Zie het als standaard kleding die jouw zelfvertrouwen verhoogt, niet in twijfel trekt.

Wanneer je op zoek bent naar lingerie, ben je niet de enige

De onderkleding sector in zijn geheel is in groei volgens Marshal Cohen, hoofd industrie analist bij de NPD Group.

“De verkopen in de markt voor dames begonnen langzaam in 2012 maar zijn in een stroomversnelling gekomen. Plotseling is onderkleding een zeer actieve categorie geworden”, aldus Cohen. “Vrouwen hebben lange tijd gewacht met aankopen te maken… nu is de tijd aangebroken om hun kleding te vernieuwen.”

Maar de keuze voor de juiste basis kan een delicate zaak zijn. Laten we wel zijn, een selectie van de meer uitgebreide onderkleding - Ik heb het tegen jou, Kiki de Montparnasse Enchante Gordel Riem met Chantilly zijde en klemmen met lint - vereisen een soort behendigheid en enthousiasme die volgens mij alleen voorkomt bij ondervragingen tijdens contraspionage. En inderdaad, tenzij je er uitziet als Dita von Teese, die onlangs met haar Von Follies lingerie collectie op de markt verscheen die geïnspireerd werd op de pin-up stijl, biedt het basisconcept van jezelf in een balconette BH hijsen met kleine slip of string een geheel uniek soort van marteling. Onlangs voerde ik een informeel onderzoek uit bij enkele tientallen vrouwen uit Los Angeles in de leeftijd van twintig tot veertig, en ik vroeg alle vrouwen op twee na om hun eigen lingerie te kopen. “De laatste lingerie set die mijn echtgenoot voor me kocht was uit Parijs”, vertelde een vriend. “Het slipje was te klein en sneed de bloedcirculatie af in mijn dijen. Ik herinner me nog vaag dat ik huilde toen ik ze aan probeerde te trekken.”

Wat is dan de beste wijze om lingerie te kopen? “Goed voor de dag komen begint met comfort, en een goed gemaakte BH zal dat bieden.” Ik vertel mijn studenten dat het niet uitmaakt of het een sexy panty of BH is - het moet comfortabel om te dragen zijn voor een periode van tien minuten of de hele dag door”, volgens Mary Jo Bruno, een ontwerper van lingerie uit Redondo Beach die modestudenten begeleid aan het Otis College voor Kunst en Ontwerp in Los Angeles. De ontwerpen van Bruno worden verkocht bij Neiman Marcus, Bergdorf Goodman en Saks Fifth Avenue. “Lingerie moet je een goed gevoel geven en er goed uitzien”. En soms is de oplossing voor sensualiteit de eenvoud.

” Het woord ‘lingerie’ roept vaak een decoratief kledingstuk op dat je voor een speciale gelegenheid draagt, beperkt tot de slaapkamer, maar ik ben van mening dat lingerie gewoon onder onze kleding wordt gedragen als de eerste laag van onze kleding”, dat zegt Jen Abercrombie, eigenaar van Panty Raid aan Hillhurst Avenue in Los Feliz. “Zelfs eenvoudige kledingstukken kunnen bijzonder zijn, de lichaamsvormen van een vrouw mooier maken en een persoonlijke uitdrukking van mode en stijl zijn.” Denken aan onderkleding als standaard in plaats van een traktatie is een manier van denken die stylist Anna Roth Milner toejuicht. Milner zegt “Een goede BH kost meer dan wij denken dat nodig is, maar het heeft een wonderbaarlijk effect op hoe we eruitzien en ons voelen.”

Dus wat kost een goede BH? Zwart is klassiek en veelzijdig, één van de populairste voorbeelden bij Panty Raid is de Fortnight Demi BH met een prijs van 145 dollar, een complimenteus en prachtig gemaakt kledingstuk uit Toronto. Trends zoals neon, prints en het onvermijdelijke rood blijven populair. Er zijn er slechts enkelen die het zo verleidelijk - en duur - doen als Agent Provocateur of London, wiens boetiek op Melrose Place BH’s en onderbroeken verkoopt met sorbet oranje slip (Brittne Bra voor 130 dollar), of de Ariel set van kant in suiker roze en neon geel die tegelijkertijd schokkerend en bescheiden is (Ariel Bra voor 250 dollar). Of zoals de Creative Director van Agent Provocateur Sarah Shotton het zegt, “om uitdagend te zijn en toch altijd iets aan de verbeelding over te laten.” De “Very Sexy” collectie van Victoria’s Secret is eens stuk minder bescheiden, met push up BH’s in fel rood en knallend roze vanaf 55 dollar.

Maar ondanks het feit dat kleuren populair zijn, is de meest frisse trend voor de lente vrouwelijke tinten met minder verzadiging zoals zacht roze, naakt en neutraal, waaronder de Stella McCartney blush beugel BH met hergebruikte materialen en satijnen afwerking voor 65 dollar.

Lingerie kopen hoef je echter niet altijd voor de hoofdprijs te doen. De slimme shopper kan namelijk wel wat geld besparen op lingerie kopen. Het is geen geheim dat kwalitatief goede lingerie sexy gewoon wat geld kost. Toch kan je slim geld besparen door lingerie sexy online te kopen. Online webwinkels hebben meestal niet de nadelen die fysieke winkels hebben. Ze hoeven geen grote bedragen te betalen zoals pandhuur en marketingkosten. Hierdoor kan je dezelfde kwaliteit krijgen, voor een lager bedrag.

Een ander voordeel van lingerie kopen op het internet, is dat je een grote aanbod hebt. Dit geldt niet alleen voor de verschillende soorten lingerie sexy die je tegenkomt, maar ook de verkrijgbare maten. Vooral als je een wat grotere maat hebt is het in reguliere winkels lastig shoppen. Gelukkig is lingerie grote maten volop verkrijgbaar online.

Dit is een ander belangrijk onderwerp dat besproken moet worden. Vrouwen met een grotere maat voelen zich vaak onzeker over hun lichaam. Vooral als het gaat om intieme momenten en het dragen van lingerie. Veel lingerie mode wordt weergegeven met strakke vrouwen uit de modewereld, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Ook vrouwen met een grotere maat kunnen sexy zijn. Zolang je goed in je vel zit, comfortabel kan leven en sexy lingerie grote maten kan dragen, komt alles goed. Sexy lingerie grote maten is eigenlijk precies hetzelfde als normale lingerie sexy. Het enige verschil is dat de maat wat groter is en het model vaak zo loopt, dat het juist de sexy delen van jouw lichaam accentueren. Het grootste punt van onzekerheid voor vrouwen die sexy lingerie grote maten dragen, is hun taille en buik. Uit onderzoek is gebleken dat iedere vrouw ongeacht het gewicht hier zich het meeste zorgen over maakt. Gelukkig is er een manier om gebruik te maken van de grotere maat. Dat is door het dragen van een corset. Het corset bestaat al een lange tijd en heeft een rijke history. Tot voor kort was een maatje groter zijn juist een teken van goede komaf en was alom erg sexy. Een ronde derrière en volle borsten was uitermate gewild, en een corset werkte hier in mee. Een corset druk als het ware het lichaam in de perfecte vorm, zonder dat dit pijnlijk of vervelend zit. Heb jij een grotere maat, kijk dan zeker eens een keertje naar een corset. Misschien is het wel helemaal iets voor jou.

“Wat mij betreft is de beste lingerie sexy maar je moet het tijdens een afspraakje kunnen dragen, niet om in de badkamer te duiken zodat je het als een kostuum aan het einde van de dag aan moet trekken.” aldus Abercrombie. “Het is een verrassing om uit te pakken.”

