Het hoofdpijn probleem van het kiezen van ondergoed (en de oplossingen).

Lingerie is zonder twijfel een enorm cruciaal kledingstuk in je kast. Niet alleen is het van groot belang wanneer je een outfit aan het samenstellen bent. Soms kom je wellicht in een situatie terecht waar je lingerie je outfit is. Je kan dus maar beter voorbereid zijn wanneer je eindelijk weer eens de kans krijgt jezelf te verpakken in een heerlijk setje, waar jij je prachtig van voelt, en je hem helemaal wild mee krijgt. Het kan ongelofelijk lastig zijn om de juiste onderbroek voor een outfit te vinden. Er komen een stuk meer problemen kijken bij het kiezen van de juiste onderbroek dan menig man kan voorstellen. Welke kleur moeten we kiezen? Wat maakt het uit, pak er gewoon een, zal je vriendje zeggen. Totdat hij met je op straat loopt en iedereen je rode string door je witte broek heen ziet komen. De juiste kleur kiezen dus.. en dan nog de stijl. Wat voor stijl ga je dragen? Is het een comfort over stijl dag of is het een dag waar alle stoppen uit de kasten worden geslagen en je op een later tijdstip kortsluiting in het hoofd van een nog niets vermoedend slachtoffer wil maken. Het undy issue is zeker een ding. Van het vinden van de juiste winkel, echt niet zo makkelijk met het enorme aanbod tegenwoordig, tot het vinden vinden van het juiste formaat dat precies om je perfecte rondingen heen valt zonder al te grote strepen er in achter te laten. Er zijn een hele hoop vragen die we zelfs voor ons eerste kopje koffie al moeten beantwoorden, vroeg in de ochtend, om simpelweg de passende sexy lingerie te kiezen.

Omdat het navigeren door deze grotere vragen des levens onze dagelijkse kost is hebben we een kleine gids opgesteld waarin we langs wat veel voorkomende problemen aangaande ondergoed kijken. Natuurlijk komt onze gids niet alleen uit de ervaringen die wij hier allemaal wel eens hebben gehad, we hebben ook nauw geluisterd naar de lezers en hun ervaring. Een paar vragen leken eruit te springen dus gaan we die eerst eens even behandelen. Lees snel verder en zeg je undy keuze stress gedag.

Probleem nummer een: de zichtbare lijnen van je onderbroek door je kleding heen.

Je hebt een belachelijk, maar echt belachelijk sexy jurkje in je kast hangen. En vanavond is het feestje om je op je best te presenteren. De perfecte kans om je ongegeneerd in dat mega strakke sex festijn te hijsen en de heleboel eens goed te laten zien met wie ze te maken hebben. Je hebt het jurkje al talloze keren uit de kast gehaald, aangetrokken, voor de spiegel geparadeerd en dan toch maar weer terug te hangen (zo van, het is toch niet eerlijk voor de rest als ik er zo bij loop) maar vanavond is toch echt de avond. Na deze beslissing gemaakt te hebben valt er een donkere wolk over je opgewonden mood. Waarom blijven die vervelende lijnen van mijn ondergoed zichtbaar? Bodycons en jurkjes zorgen ervoor dat je er geweldig uitziet en als de lijnen van je ondergoed het enige is dat je tegenhoudt dan hebben wij de perfecte oplossing: strings! Natuurlijk kun je commando gaan, als dat je ding is, maar de meeste van ons vinden het fijn om op zijn minst een beetje beschermd te zijn terwijl we onze booties uit onze outfits aan het dansen zijn. Ook is het gewoon beter om je edele delen een beetje af te schermen tegen stof, bacteriën en van alles en nog wat wat naar binnen zou kunnen kruipen zonder een laagje bescherming. Strings zijn een goed alternatief omdat ze mooi verstopt blijven onder je kleding en toch nog wat bescherming bieden. Sommige vrouwen vinden strings totaal niet comfortabel. Dat kan, en dan kun je altijd nog voor briefs kiezen, maar daarvan is de garantie op naadloosheid lager dan met strings. Daarmee kun je zelfs de strakste latex zijde of wat dan ook dragen zonder de vorm van je ondergoed prijs te geven. Dus stop de twijfels en trek zo snel mogelijk dat prachtige sexy jurkje van je aan, en vergeet niet de sexy lingerie die je eronder draagt!

Probleem nummer twee: van die vervelende ondergoed afdrukken op je heupen.

Niemand trekt aan het eind van een lange dag haar kleding uit, kijkt in de spiegel en denkt: wow die afdrukken die mijn ondergoed in mijn heupen heeft achtergelaten zien eruit alsof het een kunstwerk is. Ze zijn compleet random en het tegenovergestelde van mooi. Natuurlijk maakt het niet zoveel uit, en verdwijnen ze binnen een half uur. Maar toch blijft het iets waar we allemaal liever niet naar kijken. Er zijn niet zo veel dingen die we hier aan kunnen doen. Simpele natuurkunde maakt het duidelijk. Die prachtige heupen van je zijn groter dan je sexy ondergoed, anders zou je ondergoed eraf vallen. Die prachtige heupen willen ergens heen, maar kunnen dat niet, en verstikken zichzelf dan in de lijnen van je ondergoed. Wat wel werkt zijn onderbroeken met grote elastische banden aan de bovenkant; hipsters, hoge onderbroeken etc. Die kunnen vaak in een grotere maat worden gekocht om de elastische band ze omhoog houdt. Daardoor kun je stretch vrij door het leven, wat natuurlijk hartstikke fijn is.

Probleem nummer drie: bulkende rollen en bollende zijdes.

Als je iemand bent die niet het buik modelletje model heeft meegekregen dan verwelkomen we jij bij de club van ongeveer 99% van alle vrouwen. Eigenlijk bestaan perfecte buiken nergens en overal, maar iets dat we allemaal vervelend vinden is als ons ondergoed onze reserves buiten proportie oplazen, doen laten hangen of extreem laten rollen. Als dat het geval is moet je deze onderbroeken even heel snel bij het afval gooien en op zoek gaan naar een betere oplossing, en daar kunnen wij natuurlijk bij helpen. Over het algemeen raden we aan om shapewear te dragen als je wilt voorkomen dat vetjes buiten de perken treden. Hipsters, pantys of misschien zelfs een sexy corset, stuk voor stuk kledingstukken die je uit de brand kunnen helpen. Een corset helpt je zelfs dat felbegeerde zandloper figuurtje te krijgen.

Probleem nummer vier: De Camel Toe

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat er vrouwen zijn die dit probleem niet kennen. Het is een gevaar voor ons allen en komt vooral voorbij naadloos ondergoed. Wanneer je veel in de weer bent op een dag en je ondergoed zo verschuift dat het in de onderste regios een beetje naar binnentrekt waardoor er een prachtige afdruk van je vulva ontstaat aan de buitenkant van je yoga broek of hardloop kleding. Heel lachwekkend voor smerige vreemde mannekes, heel erg vervelend voor jou. En natuurlijk is het niet wat je in gedachte had toen je die sexy lingerie kocht.. Gelukkig zijn er allerlei manieren om het tegen te gaan. Te eerste zijn er beschermings lapjes die hiermee kunnen helpen, maar ook ondergoed dat zo gemaakt is dat de kans dat je lingerie zo verschuift dat je met de bekende camel toe rondloopt vrijwel nihil is.

Probleem nummer vijf: afzakkende onderbroeken.

Als je ondergoed afzakt kan dat een aantal redenen hebben. De meest voor de hand liggende reden is dat je gewoon een maat te groot hebt gekocht. Misschien wijkt het merk af van de maat die je normaal draagt en dan moet je volgende keer gewoon goed oppassen dat je voor dat merk een maat kleiner koopt. Een andere veel betere reden is als je bent afgevallen en het resultaat begint te merken omdat je ondergoed opeens een maat te groot is! Dat kan werken als een goede impuls je harde werk door te zetten, en vergeet vooral niet dat het een teken is dat het tijd is jezelf eens goed te belonen voor het harde werk dat je hebt verzet met wat prachtig nieuw ondergoed! De laatste reden is nogmaals een goede reden om lekker ondergoed shoppen te gaan. Soms is je ondergoed gewoon te oud. Versleten en lang gedragen ondergoed raakt haar elasticiteit makkelijk kwijt waardoor haar heup knuffelende kwaliteiten ook verloren gaan.

Probleem nummer zes: zweten in de beneden regio’s

Het is geen heerlijk onderwerp om over te praten maar zeker wel belangrijk. Het is gewoon een lekkere broeiplek in het lichaam, wanneer je aan het sporten bent of wat voor fysieke activiteit dan ook dan kan het nog wel eens gebeuren dat je behoorlijk wat gaat zweten daar beneden. En als het echt warm wordt buiten kan het zover gaan dat het lijkt alsof je in je broek hebt geplast. Dat willen we natuurlijk niet, dus hoe kun je ervoor zorgen dat als je het warm hebt, je zweet geen vlekken op je kruis achterlaat. Katoenen ondergoed werkt goed om verschillende redenen; katoen is een prachtige stof omdat het fijn aanvoelt, heel erg stevig is, en erg ademend is. De ademende kwaliteiten van katoen zorgen ervoor dat je niet te erg aan het zweten raakt. Je kruis is misschien wel het warmste gedeelte van je lichaam, omringd door je basis en benen is dat ook niet een heel gek idee, het is echter wel vervelend als het allemaal een beetje begint te plakken en zweterig begint te raken terwijl jij gewoon normaal met je dag bezig bent. Er zijn vrouwen die hier meer last van hebben dan anderen, en dan kunnen zelfs katoenen ondergoed niet altijd afdoende zijn om het probleem te verhelpen. Natuurlijk, de kans is klein dat er echt zweet door drukt naar de buitenste lagen van je outfit, maar alleen al het gevoel hebben dat dat het geval mocht zijn kan natuurlijk al je hele dag verpesten. Voor vrouwen die dit kosten wat het kost willen vermijden zijn er speciale onderbroekjes met vocht opnemende stoffen erin, als een soort van sponsje. Natuurlijk kun je deze onderbroeken op warme dagen beter niet de hele dag dragen, en je moet niet vergeten goed te wassen; jezelf en je onderbroek!

Zoals je ziet zijn veel problemen met het kiezen van een onderbroek makkelijk opgelost door een lijstje van prioriteiten voor jezelf te maken. Helaas wordt het praten over ondergoed en van alles dat ermee te maken heeft vaak nog gezien als een taboe en ligt er daarom een stigma op het vragen stellen over hoe je comfortabel je ondergoed kunt kiezen en dragen. Dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens op? Dat vinden we in ieder geval bij larshor.nl gek, en daarom staat ons klantenservice team altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden en met je in gesprek te gaan over wat voor sexy lingerie, korsetten, jurken, of wat je ook maar kan bedenken aan sexy kleding voor vrouwen nou het beste bij jou past. Wij publiceren wekelijks gidsen om je te helpen de beste outfits bij elkaar te zoeken, om je tips te geven over wat voor een korset je hebt beste kunt dragen, en zelf gidsen over wat voor outfits het beste passen bij wel type lichaam. Als je nog andere vragen hebt, kun

Het blijft vervelend dat de oplossing voor het ene probleem (bijvoorbeeld katoen dragen om de hele boel lekker luchtig te houden) je weer in de knoop brengt met een ander probleem (katoen drukt vaak door als je dunne jurkjes aan hebt. Maar daarom moet je de keuze van je ondergoed goed afstemmen op wat je die avond of dag aan wilt trekken. Dat hangt natuurlijk weer enorm af van wat je gaat doen en waar je heen gaat. We hopen dat deze gids in ieder geval een beetje helpt, wat je misschien weer een hoop tijd kan besparen wanneer je net uit bed komt, of wanneer je je aan het klaar maken bent voor een leuke avond. Kom snel eens langs op larshor.nl en we helpen je met plezier aan een nieuwe outfit!

