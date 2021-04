Mulder-Hardenberg introduceert milieuvriendelijk alternatief voor Aceton | RST-5

Mulder-Hardenberg heeft een industriële zeep, RST-5 genaamd, ontwikkeld en geproduceerd waarmee gereedschappen en handen ontvet en gereinigd kunnen worden op milieuvriendelijke wijze wanneer er wordt gewerkt met niet-uitgeharde harsen, epoxies, bitumen, kitsoorten, inkten, siliconen, verven, oliën of afdichtingsmiddelen.

Er is een wereldwijde verandering gaande om beter om te gaan met de Planeet. Zaak is om het gebruik van schadelijke stoffen terug te dringen. RST-5 is al 25 jaar lang het alternatief voor oplosmiddelen zoals Aceton.

Door het gebruik van producten zoals Aceton te verminderen, wordt de carbon footprint of CO2-voetafdruk verkleind. Bij het gebruik van RST-5 ontstaat er een gezondere situatie binnen bedrijven op de werkvloer. De gebruiker heeft door RST-5 geen contact meer met giftige oplosmiddelen om handen en gereedschappen te reinigen en luchtwegen blijven vrij van vluchtige, giftige dampen.

Er zijn geen explosie- of brandveiligheidsvoorwaarden voor de opslag of het gebruik van RST-5 aangezien het oplosmiddelvrij is en het niet kan ontbranden. RST-5 is een water gedragen industriële zeep zonder oplosmiddelen. Het wordt onder meer gebruikt in de vliegtuigindustrie, zwembad- en tankfabricage, pijpwikkeling, drukkerijen, automobiel- en recreatie-industrie. “Een van onze klanten uit de Italiaanse jacht- en botenbouw gebruikt RST-5 voor hun werknemers, die met verfrollers het polyester lamineren. Zij gebruiken ons product om hun handen en verfrollers schoon te maken.” aldus Business Developer Martijn Bouwmeester.

Zeer aantrekkelijk

Prijstechnisch is RST-5 aantrekkelijk. “De prijs van dit product verschilt per liter niet veel van de prijs van Aceton. Daarmee is er weinig verschil, alleen komen er bij RST-5 geen kosten bij voor het afzuigen van lucht, en het veilig ontvangen, opslaan, gebruiken en transporteren van explosieve vloeistoffen.”, vertelt Marketing Manager Maarten Prins.

Het product RST-5 wordt geleverd door Mulder-Hardenberg als concentraat om transport- en opslagkosten te beperken in tegenstelling tot bijvoorbeeld aceton. Voor het gebruik wordt het product aangelengd met leidingwater. Verhouding 1:20. Aan 1 liter RST-5 wordt er 20 liter water toegevoegd. Het enige dat de gebruiker nodig heeft, is een borstel en een bak warm water. RST-5 werkt optimaal bij 40 graden Celsius en heeft frictie (schrobben/wrijven) nodig om de gereedschappen en handen te reinigen.

Het verwerken en afvoeren van RST-5 afval, het residu, is prijstechnisch aantrekkelijker dan bij het gebruik van oplosmiddelen. RST-5 lost de harsen niet op, maar het los geschrobde materiaal wordt opgevangen in een filterzak. Om het afvalvolume te reduceren dienen de harsresten gedroogd worden. Daarna kan het RST-5 bezinksel als industrieel klein chemisch afval worden afgevoerd. Het gereinigde water kan daarna opnieuw worden gebruikt.

Een steeds grotere groep toonaangevende fabrikanten gebruikt RST-5, hierdoor wordt het eenvoudiger voor andere bedrijven om ook te kiezen voor dit alternatief. “Er is gebleken dat RST-5 veel breder inzetbaar is dan oorspronkelijk gedacht”, geeft Bouwmeester aan. “Iedereen die nu een oplosmiddel gebruikt voor het ontvetten en reinigen van tools en handen zou een RST-5 sample bij ons moeten aanvragen en zelf ervaren hoe veilig, snel, efficiënt en goedkoop het product werkt.”

Meer informatie vindt u op onze website: https://www.rst-5.com of neem direct contact op met Mulder-Hardenberg: T.: +31 (0)85 800 3700