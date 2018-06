Het nut van een trippelstoel

Een trippelstoel wordt ingezet bij mensen die in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit sterk beperkt zijn door knie- en/of heupproblemen. Onder gebruikers van een trippelstoel, in dit geval een LeTriple stoel van Sowecare, is dit onderzoek gedaan over het nut van deze stoel. De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe de stoel de gebruikers helpt bij het zoveel mogelijk verminderen van hun beperking.

Omdat de indicatie voor de trippelstoel verschilt van artrose en reuma tot amputatie, evenwichtsstoornis en beenlengteverschil wordt door middel van de verschillende opties en op maat gemaakte aanpassingen de trippelstoel LeTriple aangepast aan de gebruiker. Naast de opties/aanpassingen is ook een goede afstelling van de stoel belangrijk om goed in de stoel te kunnen zitten. Ook de ergotherapeuten, die vaak bij een passing van de stoel aanwezig zijn, zijn tevreden met de mogelijkheden en de ergonomie van de LeTriple stoel.

Daarom zijn verschillende in- en verstellingen standaard bij deze trippelstoel, zoals de grote en unieke elektrische hoogteverstelling van 34 cm. Dit grote hoog/laag bereik wordt erg positief bevonden.

Dit alles zorgt voor een drukvrije en ergonomische stoel en door dit alles kan voor individuele personen een goede en gezonde zitpositie gecreëerd kan worden.

Het zitcomfort van zowel de zitting, rugleuning, als armleuning wordt als goed ervaren. De gebruikers vinden de trippelstoel een comfortabele en ergonomische zitting en rugleuning hebben. Dit is belangrijk, want als dit niet comfortabel is en de vochtigheid van de huid en de lichaamstemperatuur stijgt, kan er meer wrijving tussen de huid en kleding ontstaan; dit zou anders de ontwikkeling van decubitus en rugproblemen kunnen bevorderen.

Voor een goede mobiliteit en verrijdbaarheid is trippelruimte van belang. Gebruikers geven aan voldoende ruimte onder de stoel te hebben voor het trippelen. Dit kan verklaard worden door het M-frame waardoor extra veel ruimte gecreëerd is voor het trippelen.

Door de gezonde zit en de verbeterde mobiliteit kan de zelfredzaamheid bij het gebruik van de stoel worden bevorderd; verschillende activiteiten kunnen weer zelf worden uitgevoerd. Door deze gegevens kan worden verondersteld dat de trippelstoel, in dit geval LeTriple, groot medisch nut heeft.

