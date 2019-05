Het unieke van vingerlassen

Vingerlassen is een specialistische techniek voor het verbinden van houtdelen. Deze bijzondere methode garandeert naast een perfecte hechting, ook een optimale benutting van het gebruikte hout. In vergelijking met andere vormen van houtbewerking is er bij het vingerlassen slechts sprake van een beperkte hoeveelheid afval (circa 6 procent). Bij Bear Optima Wood wordt gewerkt met een uitgekiend kwaliteitsbewakingssysteem. Hierbij wordt scherp gelet op de bekende richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd door de verschillende organisaties zoals KOMO, FSC en PEFC.

De voordelen van het vingerlassen

Het vingerlassen heeft diverse voordelen:

Een houtverbinding door middel van vingerlassen zorgt voor een stabiele verbinding. Ongeacht de toepassing gaat het hout niet werken en blijft het deur- , kozijn- of raamhout recht en stabiel.

Vingerlassen geeft minder restafval. In de meeste gevallen is het hout volledig bruikbaar. De kosten zijn dus aanzienlijk lager, bovendien kan het restafval in bijna alle gevallen opnieuw worden gebruikt.

Vingerlassen is een kosteneffectieve bewerkingsmethode. Hierdoor zijn de kosten aanzienlijk lager waardoor korte doorlooptijden eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.

Wat is gevingerlast hout?

In veel gevallen is het lastig om lange delen uit een stuk hout te zagen. In dergelijke gevallen biedt het vingerlassen uitkomst. Door middel van vingerlasverbindingen kan het gewenste hout (in theorie) in elke gewenste lengte worden geleverd. Doordat de delen aan elkaar zijn verlijmd ontstaat een oerdegelijke constructie met een bijzonder lange levensduur.

Een andere reden om te kiezen voor vingerlassen is het ethische aspect. Doordat de afzonderlijke delen zijn verlijmd, verdwijnt de natuurlijke spanning. Het hout werkt aanzienlijk minder en blijft nagenoeg kaarsrecht, een eigenschap die de verdere verwerking ten goede komt.

Toepassingen van het vingerlassen van hout

Gevingerlast hout wordt voornamelijk gebruikt in de houtskeletbouw. Dragende constructies hebben bijzonder veel profijt van het vingerlassen. Op die manier wordt het eenvoudig om grote delen te overbruggen zonder in te leveren op de gewenste kwaliteit.

Ook voor maatwerk is gevingerlast hout onmisbaar. Op die manier ontstaat een hoogwaardig resultaat.

Het verschil met lamineren

Ook al beogen zowel het vingerlassen als het lamineren hetzelfde resultaat te behalen, een kwalitatief hoogwaardige verbinding, er zijn wel degelijk verschillen. De gemeenschappelijke deler is het gegeven dat er wordt gewerkt met verschillende delen welke met elkaar worden verbonden. Bij het vingerlassen worden de delen echter in verticale richting verlijmd. Dit in tegenstelling tot het lamineren waarbij de delen in horizontale richting zijn verlijmd. Hierdoor ontstaat een constructief sterk eindproduct waar u nog jarenlang de vruchten van plukt.

