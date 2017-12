Het verschil tussen Cocktailjurken en Avondjurken

Het is niet makkelijk een vrouw te zijn, zoveel verschillende jurken voor zoveel verschillende gelegenheden. Elke vrouw heeft zich wel eens jaloers gevoeld op mannen die gewoon een pak aantrekken, das erbij en klaar is kees. Dit is natuurlijk waar, het is simpeler om gewoon een pak aan te doen. Maar je bent ook gelimiteerd in wat je kan kiezen, de creativiteit ontbreekt. Zo moeten vrouwen het dragen van jurken bekijken. Als een kans om hun eigen persoonlijkheid te tonen. Welke stijl, kleur en stof je kiest zegt veel over je. We gaan het hier hebben over twee verschillende stijlen, de cocktailjurk en de avondjurk. Wat zijn het? Wat zijn de verschillen? Wanneer zijn ze gepast? Wat valt er binnen deze stijlen nog te kiezen? Hoe maak je je outfit compleet? Het zal allemaal ter sprake komen. Ook geven wij je enkele tips over de trends van het moment in jurkenland. Wanneer je klaar bent met lezen weet jij precies wat je nodig hebt voor je volgende feest, diner of werkgelegenheid!

Wat zijn het?

Laten we beginnen met de cocktailjurk. Deze is voor een breed scala aan evenementen gepast. Dit komt omdat cocktailjurken in veel verschillende stijlen, soorten en kleuren beschikbaar zijn. Deze jurken zijn minder formeel maar kunnen nog steeds gebruikt worden voor een ‘smart casual’ avond of evenement. Ze zijn vaak wat speelser en dit is ook terug te zien in de verschillende soorten kleuren en prints die je kan vinden. Ook hoe strak de jurk zit verschilt van model tot model. Je bent met deze keuze dus meer vrij in wat voor stijl jij wilt dragen.

Avondjurken zijn vooral geschikt voor de meer formele gelegenheden waar een vrouw heen gaat. Denk bijvoorbeeld aan een gala. Wanneer een vrouw er elegant uit wilt zien zal ze vaak kiezen voor een avondjurk omdat deze een meer formele uitstraling heeft. Maar ook binnen avondjurken zijn er verschillende stijlen, kleuren en stoffen. Door de formaliteit van een avondjurk of gala jurk zijn deze vaak minder geschikt voor alledaagse activiteiten. Je zal dus niet snel iemand op kantoor zien rondlopen in een formele jurk, waar een cocktailjurk nog wel eens op kantoor gedragen kan worden.

Wanneer zijn ze gepast?

Een cocktailjurk, zoals de naam al aangeeft was oorspronkelijk bedoelt voor een cocktailfeestje. Door het speelse karakter van de jurk is deze geschikt voor de minder formele evenementen. Ga je naar een verjaardagsfeestje van vrienden of collega’s dan is dit perfect. De jurken zijn niet te lang en hebben een aantrekkelijk en soms verleidelijk uiterlijk zonder dat je er meteen uiterst formeel uitziet. Vaak valt de jurk wat korter, meestal boven de knie. Het kan dus makkelijk gedragen worden naar feestjes, informele bruiloften, en zelfs naar je werk. Je probeert niet te formeel te doen maar meer speels. Het straalt meer openheid uit.

Avondjurken daarentegen zijn echt bedoeld voor die evenementen waar je echt elegant wil zijn. Ga je naar een gala, formele voorstelling of misschien een liefdadigheid evenement dan is dit de stijl die je wilt kiezen. Je zal door de lengte van de jurk en de stoffen er zeer aantrekkelijk maar ook gepast uitzien. Het is daardoor vaak minder aan te raden als je weet dat je veel moet bewegen. Heb je binnenkort een bruiloft in een formele omgeving bijvoorbeeld in een kerk, dan zit je hiermee ook goed. Het heeft een meer elegante en geraffineerde uitstraling waarmee je absoluut de juiste indruk zal maken. Moet je binnenkort voor een speciale gelegenheid naar het rijksmuseum met formele kleding stijl dan kan je niet misgaan met een avondjurk. Bedenk dus goed naar wat voor evenement je gaat voordat je een beslissing maakt tussen deze twee stijlen, je wilt zeker zijn dat je de goede indruk maakt.

Waar kan je ze kopen?

Veel vrouwen weten ook niet goed waar ze het beste deze kleding kunnen kopen. Het is ook lastig, ga je naar de stad dan loop je eindeloos van winkel naar winkel. Dit kan je keuze moeilijker maken want je kan moeilijk twee jurken uit verschillende winkels naast elkaar houden. Daarom kiezen veel vrouwen er tegenwoordig voor om online te shoppen, bijvoorbeeld bij Zalando of Larshor. Zo hebben ze een duidelijker overzicht van wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast loop je niet het risico dat een bepaalde kleur niet meer te koop is. Ook is het vaak goedkoper om online te bestellen dan in de winkel te kopen, Larshor.nl biedt bijvoorbeeld de nieuwste trends in jurken aan voor een opmerkelijk zachte prijs.

Wat moet je nog meer weten?

Een belangrijk detail bij het kiezen van jurken is de lengte. Over het algemeen is de regel dat wanneer de jurk boven de knie valt deze beter geschikt is voor informelere gelegenheden. Wanneer het een lange jurk is, is het meer gepast voor formele evenementen. Maar een mooie jurk die net boven de knie valt kan afhankelijk van de kleur ook voor een formele bruiloft of diner. Denk gewoon goed na over wat jij denkt dat gepast is voor de gelegenheid. Als jij het met vertrouwen draagt dan weet je zeker dat je een goede indruk zal achterlaten.

Een ander detail is de kleur. Bij avondjurken is er over het algemeen minder keuze omdat felle kleuren gewoon minder gepast zijn voor formele evenementen. Je wilt eerder kiezen voor wit, zwart of een andere basiskleur. Zwart is een mooie elegante kleur en bijna altijd een goed idee voor een avondjurk. Maar stel je voor dat je midden in de zomer naar een bruiloft in de zon gaat. Dan zit je daar de hele dag in de hitte in een zwarte jurk en had je liever iets lichters gehad. Denk goed na over de omstandigheden van het evenement waar je heen gaat.

Bij een cocktailjurk heb je meer vrijheid wat betreft de kleur. Het speelse en informelere karakter van de jurk betekent dat je ook gewoon meer opties hebt qua kleuren en prints. Hier mag jij je persoonlijke stijl wat meer bepalend maken. Ben jij een heel vrolijk persoon? Kies dan voor een felle kleur en wellicht een bloemenprint. Zo straal jij middels je kleding nog meer vrolijkheid uit.

Het laatste detail waar je over moet nadenken is strapless of niet. Beide stijlen jurken zijn zowel strapless als niet te verkrijgen. Bij een strapless jurk kan je je haar omhoog knopen en je schouders en nek aan iedereen tonen, dit is vaak een elegante look. Hou wel in gedachte dat de jurk echt goed moet passen, anders loop je de hele avond de jurk te verstellen.

Accessoires

Of je nou voor een formele stijl gaat of een speelse stijl, het is altijd van belang dat je ook goed nadenkt over de accessoires die je bij je outfit draagt. Dit houdt alles in van lingerie tot schoenen en van haarstijl tot juwelen. Probeer tijdens het kopen van een jurk je hele outfit al voor te stellen. Wat voor schoenen doe je erbij aan? Knoop je je haar omhoog of laat je het hangen? Welke ketting of armband kan erbij gedragen worden? Door dit allemaal vooraf te doen kan jij de beste keuze maken. Dit is weer een voordeel van online winkels zoals Larshor.nl of Zalando. Bij Larshor.nl vind je bijvoorbeeld een uitgebreide collectie aan lingerie en accessoires die je outfit helemaal compleet kunnen maken. Zo kan je op een plek je hele outfit bij elkaar zoeken en zeker weten dat je er ongelofelijk mooi uit gaat zien.

De huidige trends in jurken

Wat zijn de trends die je dit najaar moet volgen? Er heerst een echte bloementrend dit jaar. Wellicht zag je het al in de zomer maar ook de najaar kleding is bedekt met bloemenprints. Ga je dus voor een cocktailjurk en wil je echt helemaal up to date zijn dan kan je niet misgaan met een jurk met mooie bloemenprint.

Wat ook helemaal in is dit jaar is rood. Wellicht maakt Marco Borsato een comeback dit jaar want we zien rood terug in bijna alle kledingstukken. Fijne voor ons is dat rood een geschikte kleur is voor de speelsere cocktailjurken, maar ook goed als formele avondjurk gedragen kan worden.

Nog een stijl die populair is dit jaar: grafische ontwerpen. Houd jij van gekke lijntjes en geometrische designs? Dan is dit jouw jaar. Verschillende kleuren bij elkaar met gekke lijnen of als blokken of andere geometrische figuren, het kan allemaal dit jaar. Het is inderdaad het Piet Mondriaan jaar, mocht je zo’n jurk vinden dan weet je dat mensen je in ieder geval niet raar aan gaan kijken.

De laatste stijl die we je gaan aanraden is de vrije schouders. Strapless jurken zijn helemaal in. Mocht je dus naar een formele of speelsere jurk opzoek zijn dan kan je niet fout gaan met blote schouders. Knoop je haar omhoog en laat je schouders en nek pronken! Zorg wel dat je ook een strapless bh erbij draagt, en het liefst een strapless bikini als je gaat zonnen. Je wilt geen gekke lijnen laten zien wanneer je je schouders ontbloot.

