Het verschil tussen een badpak en een bikini

De vakantie komt er weer aan. Het is een druk seizoen in Nederland. In de winter, als het hier koud is, gaan veel mensen naar het zuidelijk halfrond of warme landen om te genieten van het strand, te zwemmen of volleybal te spelen. En badkleding is onlosmakelijk verbonden met zon en strand! Laten wij eens kijken naar de verschillen tussen badpakken en bikini's.

Wanneer het tijd is om naar het strand of het zwembad te gaan heb je veel opties om uit te kiezen als het zwemkleding betreft. Soms kunnen de vele opties je in de war brengen, omdat je probeert te beslissen wat de beste look voor jou is. Je moet onthouden wat de verschillen zijn qua stof, patroon, vorm en het type zwemkleding - badpak of sport bikini - het moet goed zitten en je wil er natuurlijk goed in uitzien.

Badpakken

In het begin van de 20e eeuw waren badpakken erg lang en conservatief - sommige hadden zelfs gewichten in de naden zodat ze onder water niet omhoog zouden komen. Net zoals vele andere modetrends is de zwemkleding de afgelopen decennia drastisch veranderd. Vandaag de dag variëren de badpakken van conservatief tot erg onthullend. Badpakken bestaan uit één stuk, bedekken het grootste gedeelte van het lichaam en hebben bandjes over de schouders om het pak op zijn plek te houden. Er zijn echter ook badpakken die wel uit één stuk bestaan, maar toch het grootste gedeelte van zowel rug als buik bloot geven.

Bikini's

Bikini's zijn over het algemeen gemaakt met minder stof en bedekken minder lichaam dan de conventionele badpakken. Brazilian bikini’s bestaan uit twee delen: een topje en een broekje. De kleuren passen vaak bij elkaar en je middel is bijna altijd zichtbaar. Bikinitopjes zijn er in verschillende soorten. Ze kunnen strapless zijn, bandjes hebben of een haltervorm. De klassieke vorm is de triangle bikini, waarbij de stukken stof die de borsten bedekken min of meer driehoekig zijn. Bikinibroekjes kunnen high-waist, low rise of andere snedes hebben. Er zijn verschillende soorten en stijlen om uit te kiezen, maar je kunt ze ook mixen met andere kleuren of typen om ze nog persoonlijker te maken. Deze zomer is het een heuse trend om een bikinibroekje van een bepaalde bikini te matchen met een topje van een andere bikini, in verschillende kleur of print.

Het doel

Het doel van het dragen van een badpak ten opzichte van een bikini kan per person verschillen. Als je voor een lang stuk zwemmen gaat, veel aan oefeningen doet en weinig op het strand zit is een badpak meestal de juiste keuze. Ga je liever bakken in de zon op een warme dag op het strand waarbij je zoveel mogelijk bruin wil worden en zo min mogelijk stof om je lichaam wilt hebben, dan is een bikini wellicht de juiste keuze.

Trends en combinaties

Veel vrouwen kiezen ervoor om combinaties te maken van leuke badpakken en triangle bikini's. Je kunt een halter of tanktop stijl voor de bovenkant nemen gecombineerd met een bikinibroekje om de dekking van een badpak te krijgen maar toch het plezier van een bikini. Je kunt ook accessoires dragen die elegantie en stijl toevoegen aan je look. Wat je ook kiest, heb plezier en vergeet niet om je in te smeren met zonnebrand om zo veilig te zonnen!

