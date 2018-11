Hip en stoer, steigerhouten meubelen

Steigerhout is onmisbaar in elke ruimte die graag een warme, gezellige en levendige uitstraling wil creëren. Een prettige sfeer in huis is erg belangrijk en steigerhouten meubelen kunnen daar een verrassende toevoeging aan geven.

Binnen & buiten

Steigerhout is ideaal voor zowel binnen als buiten. Vaak staat steigerhout erom bekend te worden ingezet voor tuinmeubelen zoals banken en tafeltjes. Heeft u het ooit eens overwogen om de mogelijkheid te bekijken om bijvoorbeeld een steigerhouten badkamer meubel aan te schaffen? Of een steigerhouten tv-kast? Dijkhuis Meubels, gespecialiseerd in steigerhouten meubelen, laat een variatie aan mogelijkheden zien op hun website die gegarandeerd zorgen voor veel inspiratie bij de steigerhout liefhebbers, maar ook bij de nieuwelingen op dit gebied.

Los van de sfeer die steigerhouten meubelen kunnen brengen aan uw woning, zijn ze ook heel gemakkelijk in onderhoud. Als u ervoor kiest om steigerhouten meubelen binnen te hebben, hebben ze na hun lak behandeling vrijwel geen onderhoud meer nodig. Kiest u ervoor om steigerhouten meubelen buiten te plaatsen, hebben ze na hun eerste oliebehandeling de eerste twee jaren geen onderhoud meer nodig.

Op maat

Dijkhuis Meubels is gespecialiseerd in het maken van steigerhouten meubelen op maat. Op deze manier is het voor u mogelijk om een eigen creatie van steigerhout in of om uw huis te hebben. Los van de mogelijkheid om steigerhouten meubelen thuis te hebben, leent het zich er ook uitstekend voor om steigerhout op de werkvloer te plaatsen. Denk aan bureaus, kledingrekken, barsetjes, filekasten of toonbanken. Alles is mogelijk met steigerhout. Veel inspiratie is te vinden op de website van Dijkhuis Meubels: www.meubels-van-steigerhout.nl.

Vaak zien wij steigerhouten meubelen terug bij restaurants en cafeetjes. Het zorgt voor een warme, gezellige en prettige sfeer. Maar steigerhout leent zich ook perfect voor praktijkinrichtingen, vergadertafels en kledingwinkels. Het geeft de winkel of het kantoor een andere sfeer dan de meeste strakke kantoren, waardoor het voor het personeel verandert in een prettige en aangename werkomgeving.

Tijdloos

Steigerhout is tijdloos. Het wordt eigenlijk alleen maar mooier als het ouder wordt. Het krijgt op die manier zijn eigen karakter en is daardoor erg uniek. Door het te combineren met mooie stalen frames of andere tijdloze elementen, stralen de steigerhouten meubelen op die manier hun unieke gevoel uit.

Vind ik leuk: Like Laden…