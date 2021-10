Hoe creëer je een ergonomische werkplek?

Zit je veel en lang achter je bureau te werken? Dan herken je vast wel dat je te lang in dezelfde houding zit. Dat doe je onbewust, of omdat je geen andere houding kunt vinden om goed op je beeldscherm te kunnen kijken onder het werken. Ergonomisch werken is belangrijk, het zorgt niet alleen voor een meer ontspannen houding, je hebt daardoor ook meer plezier in je werk. Maar hoe maak je een ergonomische werkplek? Met een paar simpele oplossingen kun je al een heel eind komen. Lees hier wat je zelf kunt doen, van monitorsteun tot jezelf wat pauze gunnen.

Richt je bureau goed in

Goed zitten is niet alleen afhankelijk van een goede bureaustoel. Dat is wel heel belangrijk, maar de spullen die op je werkblad liggen, kunnen ongemerkt ook voor een verkeerde houding zorgen. Want het toetsenbord kan bijvoorbeeld het beste aan de rand van je bureau liggen. Dit geeft je polsen de juiste steun en het zorgt ervoor dat je schouders ontspannen blijven. Als je thuis werkt heb je misschien niet zo'n groot bureaublad tot je beschikking als op kantoor. Je kunt in dat geval extra ruimte maken door een monitorsteun te gebruiken en je beeldscherm dus van het bureau te tillen. Dit geeft je extra ruimte die je kunt gebruiken voor het neerleggen van het dossier waar je aan werkt.

Richt je beeldscherm op je werkhouding, en niet andersom

Bij een computerscherm dat vast op je bureau staat heb je al snel de neiging om je werkhouding aan te passen naar de stand van het beeldscherm. En dat kan betekenen dat je daardoor in een houding gaat zitten die niet natuurlijk is. Als je dat te lang aanhoudt, kunnen er klachten ontstaan. Je krijgt last van je nekspieren of van je rug. Met een monitorsteun kun je voorkomen dat je je schikt naar de stand van de monitor. De monitorsteun stel je op de juiste hoogte in en hierdoor weet je zeker dat het scherm op de juiste hoogte staat. Een ander voordeel van een monitorsteun is dat je het kunt kantelen en verplaatsen. De flexibele arm kun je in iedere gewenste positie stellen, dus ook in de houding die jij op dat moment het prettigst vind. Als de lichtinval door de zon bijvoorbeeld het zicht op je scherm vermindert, stel je de monitorsteun zo dat je daar geen last van hebt, zonder dat je in een verkeerde houding hoeft te gaan werken.

Strek je benen voor extra ontspanning

De hele dag stilzitten is niet goed voor de creativiteit. Een keer een kop koffie inschenken is dan ook geen overbodige luxe. Zeker niet als je bij het koffiezetapparaat een collega tegenkomt waar je kort een praatje mee kunt maken. Je gedachten even op iets anders zetten zorgt ervoor dat je daarna weer frisser verder kunt. En het onderhouden van contacten met andere mensen is belangrijk voor het ontspannen. Of profiteer van het mooie weer in je pauze door even naar buiten te gaan. Een klein ommetje is al genoeg. Ook als je thuis werkt gun je jezelf natuurlijk deze pauzemomenten, zodat je daarna weer volop aan de slag kunt.