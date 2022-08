Hoe een boekhoudbot je belastingaangifte kan voorbereiden

Boekhouden en het voorbereiden van een belastingaangifte zijn soms veel werk en meestal ook niet de meest favoriete bezigheid van ondernemers. Sommige ondernemers draaien hun hand er niet voor om, maar anderen zien door de bomen het bos niet meer. Het is dan verstandig om gebruik te maken van goede software die de belastingaangifte kunnen voorbereiden. Dit bespaart je veel tijd en zorgt voor minder frustraties. Met een boekhoudbot krijg je inzicht in je financiële situatie, mis je nooit meer een deadline van de belastingdienst en worden facturen en belastingaangiftes voor je voorbereidt. Het enige dat jij hoeft te doen is de periode afsluiten. Wat wil je nog meer?

Wat is een boekhoudbot?

Een boekhoudbot is een programma dat de boekhouding voor je uit handen neemt. De slimme software neemt je veel werk uit handen en fouten worden voorkomen door zorgvuldige controles. Natuurlijk moet je zelf de cijfers invullen, maar met een goed boekhoudprogramma worden alle facturen automatisch verwerkt en verzonden en wordt de boekhouding gecontroleerd op fouten. Bovendien heb je real time inzichten in je financiële situatie en worden belastingaangiftes voor je verwerkt. Met minder dan tien minuten inzet per maand heb je dus een perfect bijgehouden boekhouding en mis je nooit meer een deadline van de facturen of van de belastingdienst. Bovendien heb je altijd inzicht in je financiële positie die volledig real time inzichten verschaft.

Het voorbereiden van je belastingaangifte met een boekhoudbot

Naast dat een goed boekhoudprogramma je helpt met het bijhouden van de boekhouding, kan een boekhoudbot je ook helpen met het voorbereiden van de belastingaangifte. De slimme software controleert de BTW aangifte en verstuurt deze ook zelf. Bovendien wordt direct de rekening betaald zodat je nooit een betalingsdeadline mist. Het enige dat jij moet doen is de periode afsluiten zodat de software weet wanneer de periode is afgelopen en een nieuwe periode kan worden opgestart. Dit kost je nog geen vijf minuten per maand. Leun dus heerlijk achterover en laat de boekhoudbot jouw belastingaangifte regelen. Mis nooit meer een deadline en betaal ook nooit meer te veel belasting.

Ben je ondernemer en wil je je boekhouding eenvoudiger, overzichtelijker en makkelijker maken?

Kies dan eens voor een boekhoudbot. Deze slimme software houdt je boekhouding up-to-date en zorgt er bovendien voor dat je belasting tijdig wordt betaald. De belastingaangifte wordt volledig voorbereidt dus het enige dat jij moet doen is de periode afsluiten. Je krijgt dan direct inzicht in je financiële situatie, de financiële groei die je doormaakt en de betaalde facturen. Met een boekhoudbot hoef jij je niet meer druk te maken over het versturen van de maandelijkse facturen, want dat wordt door de slimme software volledig uit handen genomen en gecontroleerd. Zo is je boekhouding altijd up-to-date!