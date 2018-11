Hoe handig is een voedingskussen?

Borstvoeding met voedingskussen

Zoals bekend is borstvoeding de perfecte levensstart voor een pasgeboren baby. Het geven van borstvoeding aan je baby wordt aangeraden voor een voorspoedige groei en geeft optimale bescherming tegen allergieën maar het is ook een manier om een intieme band met je baby op te bouwen. Dat heerlijke warme babylijfje licht ontspannen tegen je aan, klaar om gevoed te worden. Zo kun je optimaal genieten van de intimiteit tussen jullie samen. Zo’n intiem moment vraagt erom dat je in een prettige houding zit en daar is een voedinskussen ideaal voor. Als je baby rustig op het voedingskussen ligt, hoeft je arm het hoofdje niet langer te ondersteunen. Onder jonge moeders hoor je regelmatig dat hun rug en nekpijn gaan doen als ze lang aan het voeden zijn. Lang stilzitten in een bepaalde houding kan belastend zijn, helemaal als je baby’tje in slaap valt en je je niet meer durft te bewegen. Met een voedingskussen kun je dat voorkomen. Je legt de baby op het voedingskussen op je schoot en hebt zo genoeg bewegingsvrijheid om bijvoorbeeld een tijdschrift te lezen als je baby in slaap is gevallen.

Hoe plaats je het voedingskussen?

Als je begint met voeden, leg je het voedingskussen op je onderarm. Probeer het mondje van je baby zo dicht mogelijk bij de tepel te leggen. Zorg wel voor een paar centimeter afstand zodat je kind naar de tepel kan happen. Als je de juiste houding aanneemt heb je je andere arm vrij om te bewegen. Als je geen borstvoeding geeft maar flesvoeding dan leg je het kussen een stukje lager neer. Hierdoor heb je meer ruimte om je baby een fles te geven.

De vorm en vulling

Als je gaat voeden, leg je het voedingskussen op je arm. Zo geef je je kind extra ondersteuning geven. De ideale vorm van een voedingskussen is een hoefijzer of een banaan. Deze vorm zorgt ervoor dat de baby tijdens het voeden de beste steun krijgt. De meest prettige vulling bestaat uit zeer fijne met lucht gevulde bolletjes. Deze zorgen voor een ideale temperatuur- en vochtigheidsbalans. De bolletjes zijn heel klein en veerkrachtig en kunnen niet platgedrukt worden. Zo blijft de inhoud optimal. Verder zijn de korrels antistatisch en kleven ze niet tegen je lichaam aan. Maar ook eps parels, vezelbolletjes of polyster bolletjes worden vaak als vulling gebruikt.

