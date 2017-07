Hoe Je Bodystockings Kunt Kiezen

Stockings of kousen zijn normaal gesproken elastische kledingstukken die de benen bedekken. Het is een speciaal type sexy lingerie die een lichaam strakker maakt, de meeste worden gemaakt van geweven of gebreide wol, zijde of nylon. Ze maken onderdeel uit van het kousen segment. De kousen variëren in kleur van wit, zwart of elke andere mogelijke tint, ze kunnen ook doorzichtig zijn. Het gebruik van kousen is afhankelijk van de mode die op elk gegeven moment van toepassing is. Maar vandaag de dag hangt het vooral af van de modestijl van de drager zelf.

Er zijn verschillende soorten kousen verkrijgbaar. Sommige soorten zijn voorzien van elastische banden met clips zodat ze op hun plaats blijven. Kniehoog uitvoeringen komen een klein stukje boven de knie uit. Andere types zijn zonder hielen en zitten zeer strak. Panty’s of maillots zijn de meest populaire vormen van kousen. Ze bedekken het gehele been en zijn voorzien van een slipje of gordel om ze op hun plaats te houden. Het is de beste keuze voor mensen die van gemak houden, en niet steeds hun kousen willen bijstellen. Visnet kousen daarentegen hebben een open steeksel die lijkt op een visnet, evenals de populaire bodystockings die vrijwel het gehele lichaam bedekken.

Een bodystocking is een kledingstuk die ondersteuning biedt en jouw lichaam meer glamour geeft wanneer je deze op de juiste wijze draagt. Het is ontworpen om jouw lichaam te complimenteren en je meer aantrekkelijk en sexy te maken zonder echt iets te laten zien. De meeste bodystockings die op de markt verkrijgbaar zijn worden gemaakt van kant, wol, of zijde en zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen. De juiste bodystocking kiezen voor jouw lichaam is van groot belang voor een optimale pasvorm. Hier zijn enkele richtlijnen om bodystockings te kiezen:

Kies een bodystocking ontwerp en kleur die past bij de gelegenheid. Er is een breed spectrum aan kleuren leverbaar waaronder zwart, rood, naakt of pastelkleuren. Zwart of naakt is goed om lagen aan te brengen, terwijl andere kleurstellingen weer geschikt zijn voor andere toepassingen. Zorg er wel voor dat je een kleur kiest die jouw lichaam complimenteert en bij de gelegenheid past. Wanneer je het kledingstuk alleen in de slaapkamer zult dragen kun je kiezen voor een strapless ontwerp, terwijl een shirt of korsethemd design geschikt is voor een gelaagde outfit.

Kies welk soort materiaal je wilt aanschaffen. Grote merken bodystockings bieden kant, visnet, nylon of textiel materialen. Houd er rekening mee dat visnet en kant snel achter scherpe randen kunnen haken en scheuren.

Kies bodystocking waarin jij je comfortabel voelt. Kies een eenbenig model of een gordel stijl.

Kies de juiste maat die past bij jouw lichaamstype. Ga voor een grotere maat wanneer je een lang bovenlijf hebt en volwassen of volle dijen. De juiste maat kiezen is de oplossing om er goed uit te zien en sexy te zijn in jouw bodystocking.

Een bodystocking kan je meer zelfvertrouwen geven. Het kan je het gevoel geven dat je er zowel aan de binnen- als buitenzijde prachtig uitziet waarmee jouw zelfbeeld beter wordt, en je zult je sexy voelen. Je zult er ook meer aandacht van mannen door krijgen. Houd er wel rekening mee dat de keuze voor het juiste ontwerp en stijl erg belangrijk is, het kan best ingewikkeld zijn om dat perfecte gevoel te krijgen die een bodystocking je kan bieden. Volg de tips hierboven en je bent goed op weg om de juiste bodystocking te kiezen.

Er kunnen redenen zijn waarom je liever andere opties open wilt houden. Een bodystocking is heel sexy en is geschikt voor heel veel maten, maar dit betekent niet dat je direct comfortabel bent in een bodystocking. Vooral voor het grote deel van Nederland dat wat extra te bieden heeft.

Het is dan ook een goed idee om langzaam aan het idee van een bodystocking te wennen. Draag deze bijvoorbeeld niet direct voor je partner, maar pas hem eerst een paar keer aan voor de spiegel. Kan je nog niet wennen aan het idee, probeer dan eerst eens wat lingerie grote maten.

Door eerst lingerie grote maten te dragen die wat pikanter zijn, kan je gemakkelijker aan een bodystocking wennen. Combineer wat sexy lingerie grote maten bijvoorbeeld met een paar sexy kniekousen. Met deze combinatie krijg je al deels het bodystocking idee zonder dat je dit in zijn geheel hoeft te dragen. Zodra je hier gewend aan bent kan je zonder problemen een bodystocking met trots dragen.

Larshor.nl biedt hoge kwaliteit bodystockings in Nederland die vervaardigd zijn in China en Vietnam. Het is één van de meest populaire webwinkels op het gebied van sexy lingerie in Nederland met damesmode als korsetten, bustiers, badpakken, sexy outfits, baljurken en nog veel meer. Ze doen uitstekend hun best om dameslingerie te produceren van hoogwaardige kwaliteit. Kijk voor het complete assortiment op hun website: Larshor.nl