hoe je de juiste sexy lingerie voor je vriendin kunt kopen

Zoals jullie waarschijnlijk weten kan het een hele taak zijn om cadeaus voor iemand anders te kopen. Het maakt niet echt uit waar je naar op zoek bent, het perfecte cadeau voor iemand vinden is alsof je een klavertje vier vindt. Er komt heel wat geluk bij kijken. We weten allemaal dat het mogelijk is maar het is zeker niet makkelijk. Als je op zoek bent naar een cadeautje voor je partner is de druk extra hoog, want zeker voor iemand waar je op gesteld bent wil je natuurlijk goed voor de dag komen met een goed idee. We weten dat een normaal cadeau kopen al behoorlijk lastig is maar we gaan het vandaag nog extra moeilijk voor je maken door het te hebben over het kopen van erotische lingerie voor je partner. Ik bedoel. Als het al lastig is om een leuk boeket bloemen uit te kiezen dan is sexy lingerie weer een heel niveau lastiger. Sexy lingerie kan een perfect cadeau zijn. Het is sexy, het zal haar het gevoel geven dat ze prachtig is, en dat geeft op zijn beurt weer een enorme boost aan haar zelfvertrouwen. Maar dan gaan we ervan uit dat je het perfecte setje voor haar gewoon kunt vinden. En dat is zo makkelijk nog niet. Hoe je bij bloemen moet nadenken over wat voor kleuren ze mooi vindt en of er een bepaalde bloem is waar ze gek op is, moet je bij erotische lingerie nog veel meer in de gaten houden. Ook de kleur, en ook de stijl zijn belangrijk. Maar kleur en stijl zijn slechts 2 dingen, bij lingerie moet je maten in de gaten houden, anders past het niet. Je moet weten wat voor stof ze fijn vindt zodat je kan zorgen dat deze verwerkt worden in het kledingstuk. En ga zo maar door. Het maakt niet uit of je op zoek bent naar een leuke teddy, een babydoll outfit, een beha met bijpassende onderbroek of iets anders, wat je moet onthouden is dat je de tijd moet nemen om te zorgen dat je de juiste keuze maakt. En als dat je uiteindelijk lukt, als jij de perfecte sexy lingerie voor haar vindt, dan weet jij als geen ander wat voor beloning daar tegenover zal staan. Als je echter niet de juiste keuze maakt dan zal dat voor niemand constructief zijn. We willen dat iedereen blij is dus hebben we hier een lijstje met gouden regels om te volgens wanneer je lingerie gaat kopen voor iemand anders.

Koop niet voor jezelf!

Jongens, als we het hebben over sexy lingerie, waar denken jullie dan aan? Juist. Niet aan slapen in ieder geval… er zijn veel leuke dingen die kunnen gebeuren in de veilige omgeving van de slaapkamer in combinatie met sexy lingerie. Het kan letterlijk wonderen doen voor jullie seksualiteit. We durven zelf zo ver te gaan om te claimen dat sexy lingerie relaties en zelfs huwelijken kunnen redden. Daarbij moeten we wel even stil staan bij het volgende: als mannen hun vriendin of vrouw voorstellen in sexy lingerie dan komen ze vaak niet verder dan de kleinste meest onthullende lingerie setjes die niet veel voor de verbeelding overlaten. Hoewel er vast zulke setjes zijn die jouw vriendin of vrouw zou willen dragen voor je is het waarschijnlijk niet haar eigen eerste keuze. Vrouwen houden ervan het gevoel te hebben dat ze prachtig zijn niet alleen omdat hun lichaam zichtbaar is maar ook omdat je van haar houdt, en de kleding zo goed bij jaar past dat het geheel nog mooier wordt. Ook moet het lingerie zijn die enigszins comfortabel is om te dragen want anders is de lol er ook snel af. Probeer te onthouden wanneer je op zoek bent naar sexy lingerie voor je geliefde dat je niet perse voor de bodystocking zonder kruis hoeft te gaan. In plaats daarvan kun je ook voor een classy teddy of een mooie babydoll gaan. Inplaats van een super kleine beha, probeer eens een mooie basque of een statig korset. Onthoud vooral dat je lingerie voor haar aan het kopen bent in de eerste plaats, en ten tweede pas voor jezelf! Kies iets dat zij leuk en gepast vindt zodat ze zich sexy en comfortabel voelt wanneer ze het aantrekt.

Zorg ervoor dat je haar maten kent, en begijpt hoe die werken!

Dit lijkt bijna te voor de hand liggend om te melden maar zo duidelijk is het niet. Na snel rondgevraagd bij on op kantoor heeft bijna iedere vrouw wel eens een niet precies passend lingerie setje cadeau gehad van hun meerdere. Duidelijk mag zijn; als het op lingerie aan komt is maat zeer zeer belangrijk. Als je op zoek bent naar lingerie voor haar en zij weet dat je dat aan het doen bent dan is het makkelijk. Vraag haar simpelweg de maten met je te delen en basta, je bent bijna klaar om nieuwe lingerie te gaan kopen. Als het echter een verassing is, voor een speciale avond, of als cadeau voor haar verjaardag of iets dergelijks, dan wordt het al gelijk iets lastiger. Een van de makkelijkste manieren om erachter te komen wat voor maat lingerie ze draagt is de maat van haar kleding te achter halen en het op basis daarvan afleiden. Onthoud echter dat deze manier niet heel precies is. Maten verschillen van merk tot merk en van kledingstuk tot kledingstuk.. een maatje 12 in Amerika zou een maatje 14 kunnen zijn in Europa. Als je je huiswerk doet en erachter komt dat ze en 14 , en 16 en 18 draagt dan zit je alweer in de problemen. Als alles wat ze draagt 16 is dan kun je er bijna vanuit gaan dat ook haar lingerie maat 16 is. Je kan het natuurlijk ook aan haar vriendinnen vragen die waarschijnlijk meer dan klaar staan om je te helpen met uitzoeken van en goed cadeau.

Kies haar favoriete kleuren.

Als je een beetje hebt opgelet dan weet je waarschijnlijk wel wat haar favoriete kleuren zijn. Als dat niet zo is dan kun je het haar eens heel nonchalant vragen zonder aan haar te laten weten waarom je wilt weten wat haar favoriete kleur is. Als je eenmaal weet wat haar favoriete kleuren zijn dan geeft dat je de mogelijkheid je je zoekveld wat preciezer te maken. Als ze een hele hoop rode kleding draagt dan is het makkelijk om ervan uit te gaan dat ze het fijn vindt om rode kleren te dragen, en dan is dat dus de kleur waar je naar op zoek gaat. Als je origineel wilt doen dan kun je het vaak beter bij vrij neutrale kleuren houden met wellicht een klein detail in de kleuren die zij mooi vindt. Als je een kleur in je hoofd hebt maak je je eigen zoektocht bij voorbaat al een stuk makkelijker.

Probeer te onthouden wat voor lingerie ze normaal gesproken draagt.

Het zal niet heel moeilijk zijn de vorig sexy outfit van je partner voor de geest te halen. Zelfs als je een niet heel erg goed geheugen hebt zal het makkelijk zijn dit te herinneren. Als je je het beeld voor de geest hebt gehaald probeer dan jezelf te forceren om te herinneren wat voor stijl ze het liefst draagt. Draagt ze veel kant? Of houdt ze meer van simpel katoen? Heeft ze een exotische smaak met fluwelen details, of misschien zelf hier en daar wat leer? Draagt ze nacht japons? Teddies? Babydolls? Of houdt ze meer van korseten, stockings of suspenders? Hoe meer je weet over haar voorkeuren hoe beter je iets voor haar kan uitzoeken. Eigenlijk is dit hetzelfde advies als het uitvinden van haar favoriete kleuren. Doe je huiswerk, en als je je huiswerk echt goed wilt doen duik je eens stiekem haar kledingkast in!

Ga niet gek lopen doen!

Wellicht kennen jullie elkaar al heel lang, en waarschijnlijk kennen jullie elkaar heel erg goed, aar als het aankomt op lingerie kun je beter niet gek gaan lopen doen. Tenminsten, dat ligt eraan op wat voor manier je op zoek bent naar een cadeau. Als je iets leuk kleins wilt kopen, gewoon omdat het dinsdag is of iets dergelijks dan kun je natuurlijk zo gek doen als je wilt. Maar als je op zoek bent naar een serieus geschenk waarvan je hoopt dat ze er langere tijd plezier van heeft kun je beter niet zomaar wat geks van de muur trekken en het aanschaffen als een cadeau. Om eerlijk te zijn is de kans dat een random gekozen kledingstuk uit de lingerie winkel, dat je hebt uitgezocht op gevoel en zonder er goed over na te denken, haar heel goed gaat passen uitzonderlijk klein. Ga onze regels langs, denk goed na over of iets wel of niet bij haar zou passen en maak op basis daarvan een goede beslissing. Beter om wat meer tijd te besteden aan je cadeau dan je geld te verspillen aan een cadeau dat in een hoekje zal liggen rotten.

Ga eens door haar ondergoed lades.

Dit klinkt misschien heel fout en creepy, maar zoals we eerder hebben gezegd is onderzoek het allerbelangrijkste in de zoektocht naar het perfecte setje voor je vriendin. Terwijl het belangrijk is om te weten wat ze graag draagt, en wat voor kleuren ze fijn vindt is het ook belangrijk om te weten wat ze in haar kast heeft maar nooit aantrekt. Op die manier kom je er weer achter wat ze koopt maar niet draagt, wat je weer verteld over wat ze leuk vindt. Neem eens goed de tijd om het ondergoed in haar lade te classificeren. Heeft ze veel franse panties? Dat is natuurlijk een teken dat ze van franse panties houdt en misschien een suggestie voor jou om op zoek te gaan naar Franse panties. Heeft ze veel kante ondergoed in haar kast dan kun je er van uit gaan dat ze van kant houdt en dit kun je ook weer gebruiken in je zoektocht. Als je klaar bent met het plunderen van de schatkist zorg dan dat je alles weer terug legt zoals je het hebt gevonden zodat ze niet opeens vragen heeft over wat er met haar ondergoed lades gebeurt is!

Ga altijd voor een herkenbaar, goed merk.

De lingerie business is big business. Er word teen hele hoop geld verdient in de lingerie industrie wat een van de redenen is dat er tegenwoordig zo enorm veel lingerie retailers zijn. Dit is goed en slecht. Het is goed omdat je er bijna zeker van kan zijn dat wat voor iets geks je ook zoekt, je kan het altijd vinden. Waar lingerie vroeger iets was voor vrouwen met model lichamen, tegenwoordig kan iedereen zich thuis voelen in de lingerie winkel, want er is voor ieder wat wils. De enorme keuze mogelijkheid is tegelijkertijd ook het probleem. Leuk dat er voor iedereen wat te kiezen is, maar ook wordt er een hele hoop lingerie aangeboden van slechte kwaliteit. Sluwe zakenmannetjes die snel een slag denken te slaan een en masse bar slechte lingerie produceren en de wereld in pompen. Goede sexy lingerie is niet te neppen. Het ontwerpen kost tijd en expertise, daarnaast is het niet makkelijk om mooie materialen voor een goede prijs te vinden, en het in elkaar zetten van de producten moet ook met geduld, ambacht en precisie gedaan worden. Als het niet op die manier wordt gedaan dan kun je ervan uit gaat dat de lingerie of niet goed zit, of oncomfortabel is, of binnen de korste keren kapot gaat. Of een combinatie van deze problemen. Dat wil je niet, daar heeft niemand zin in. Koop dus van merken waar je van hebt gehoord, en niet op een slechte manier!

Vergeet de beha niet – als je lingerie voor je partner aan het kopen bent moet je haar borsten goed begrijpen. Dat klinkt misschien stom, maar dat is niet hoe we het bedoelen. We bedoelen dat je extra zeker moet zijn van haar beha maten, want als de beha niet de goede maat is kan de hele outfit de prullenbak in. Nou we begrijpen dat jullie mannen geen borsten hebben en dat dit dus lastig is om te begrijpen, maar borsten zijn gevoelige lichaamsdelen die ook nog eens behoorlijk wat kunnen wegen, en dus op de juiste manier ondersteund moeten worden. Een oncomfortabel beha kan het leven van een vrouw letterlijk vreselijk maken. Als je niet wilt vragen naar haar maat ga dan nog eens op onderzoek uit. Het beste is haar favoriete beha te vinden en daar de maat van te bekijken. Je weet dat ze het fijn vindt om deze beha te dragen dus de kans is groot dat deze beha de juiste maten heeft. Onthoud dat borsten in maat veranderen en dat je dus nooit precies goed kan zitten maar wel in de buurt. Je hebt een cup maat nodig (dat is een letter) en borst maat (een cijfer) en denk er niet aan om te gokken!

Begrijp haar lichaamstype

Het is enorm belangrijk dat je weet wat voor lichaam ze heeft. Alle vrouwen hebben verschillende vormen en maten, en voor alle vormen en maten zijn bijbehorende lingerie types. Er zijn peer vormen, appel vormen en zandloper vormen. Is ze een vollere vrouw of meer een slank type. Dit is allemaal belangrijke informatie dat je mee moet nemen in je beslissing wanneer je iets gaat kopen. Heeft ze ronde billen? Is ze blij met haar billen? Als dat het geval is wil je natuurlijk iets kopen dat deze prachtige bilpartij benadrukt. Een g string of Franse panties creëren wellicht het gewenste effect. Waar het op neer komt is dat je op zoek moet naar lingerie die de delen van haar lichaam waar ze blij mee is accentueert en de delen van haar lichaam waar ze zich misschien iets minder zeker van voelt wat minder in de spotlight zet. Veel vrouwen zijn nooit helemaal tevreden met hun buik, wellicht komt dat omdat we een oneerlijk standaard hanteren en de media maar het feit blijft. Om die reden zijn er enorm veel lingerie stijlen beschikbaar die daar iets mee doen; ze verstoppen deze gevoelige delen en accentueren de rest van het lichaam.

Neem je tijd

Misschien wel het belangrijkste advies! Als je gewoon je best doet om iets te vinden wat goed bij haar past dan is de kans groot dat het je nog lukt ook. Volg onze tips, denk goed na over wat haar voorkeuren zijn en waar zij zich fijn in voelt en zelf als je niet helemaal de juiste keuz3 maakt zal ze doorhebben dat je je best hebt gedaan. Dat is uiteindelijk ook gewoon het allerbelangrijkste!

