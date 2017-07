Hoe je een bikini moet kiezen

Warm weer betekent dat het badpak seizoen weer is aangebroken, maar de zomers in Nederland zijn helaas kort. Daarom reizen we de hele wereld af voor een lekker warm plekje. Voor de meeste vrouwen betekent dit de angstaanjagende uitdaging om dit jaar weer een nieuwe bikini uit te zoeken. Toch hoeft deze winkelervaring echt niet op een nachtmerrie uit te lopen. Je hoeft ook niet een bepaald lichaamstype te bezitten om er goed uit te zien in een bikini. Sterker nog, dames in alle vormen en maten kunnen wel wat tips en trucs gebruiken om die perfecte bikini te vinden. Met deze tips vind je binnen een mum van tijd een bikini die goed past, aansluit op jouw stijl en je de gewenste ondersteuning geeft.

Stap 1: Bepaal jouw lichaamstype

Jouw lichaamstype bepaalt wat jij gaat benadrukken of juist gaat verdoezelen met jouw bikini. Hier zijn de meest gangbare types:

Atletisch: Jouw borsten en heupen zijn beide vrij bescheiden, en je hebt een slank lichaam. Je kunt nadruk leggen op jouw kleine figuur, of proberen om jouw boezem en heupen groter te doen lijken.

Appel: Jouw kilo’s komen meestal terecht in je borsten en buik, maar jouw benen en heupen zijn smaller. Om de illusie van een zandloper te wekken kun je voor een broekje kiezen die jouw heupen groter doet lijken en een top die jouw boezem kleiner maakt.

Peer: Jouw gewicht verzamelt zich rond jouw heupen en derrière, maar jouw middel en schouders zijn smaller. Om een zandloper figuur te krijgen kies je voor een top die jouw heupen kleiner doet lijken en jouw boezem juist benadrukt.

Zandloper: Jouw borsten en heupen zijn beide breed, maar jouw taille is smal.

Stap 2: Kies een top

De uitsnede, kleur en het materiaal van jouw bikini top kan een groot verschil maken in de wijze waarop deze jou staat. Maak gebruik van deze trucs om de beste keuze te maken:

Om een kleine boezem groter te doen lijken: Laat zwart links liggen, kies liever voor wit of felle kleuren. Je kunt ook ruches inzetten om het idee van volume te geven. Bandeau bikini halter topjes zien er het mooiste uit op dames met kleine borsten. Je kunt ook tops met vulling kopen.

Om een grote boezem kleiner te doen lijken: Draag zwart of andere donkere kleuren, of drukke patronen. Vermijd een top die niet voldoende ondersteuning biedt voor jouw borsten, kies liever een bikini top met een draad aan de onderzijde wanneer dat mogelijk is, en vermijd bandeau’s. Ga ook niet in zee met strepen of grote patronen.

Benadruk jouw boezem: Driehoekige tops ofwel de klassieke string bikini look leidt de ogen direct naar jouw ronde vormen. Je kunt ook jouw decolleté benadrukken met een halter bikini, of een bandeau voor een schattig uiterlijk.

Om een grote boezem te ondersteunen: Kies voor een top met brede bandjes, ondersteuning met draad onder en voldoende bedekking.

Stap 3. Kies een broekje

Niet alleen zal het broekje de vorm van jouw derrière bepalen, het kan ook nadruk leggen op jouw benen of juist de aandacht daar weghalen. Dit moet je weten:

Om jouw billen groter te doen lijken: Kies een wit of lichtgekleurd broekje. Voor nog meer nadruk kun je kiezen voor een string met ruches of een body short.

Om jouw billen kleiner te doen lijken: Draag zwarte of donkere kleuren, en vermijd strepen of drukke patronen. Kies een hoge uitsnede of broekje die met touwtjes om vast te binden. Wanneer je dit wilt bedekken met een korte broek; niet doen want het zal je breder doen lijken.

Om meer nadruk te leggen op jouw billen: Draag een string, wat anders? Je kunt er eentje kiezen met veel detail zoals met ringen, ruches of patronen.

Om jouw benen langer te doen lijken: Kies een hoge uitsnede die afgerond wordt naar de botten van jouw heupen.

Om jouw benen korter te doen lijken: Draag een broekje met een scherpe, horizontale lijn aan de bovenzijde van jouw dijen.

Stap 4: Combineer de top en het broekje

Nu weet je wat je wilt, maar hoe ga je dit combineren? Hier zijn enkele tips om losse artikelen aan te schaffen:

Draag een kleur die enkele tinten lichter is dan het deel dat je wilt benadrukken. Wanneer je bijvoorbeeld de aandacht wilt vestigen op jouw borsten kun je een lichtblauwe top dragen met een donkerblauw broekje.

Match de kleuren, houd het bij een monochroom stijl. Dat zijn twee tinten van dezelfde kleur, of combineer een heldere kleur met wit of zwart, draag twee juweel kleuren zoals donkerpaars en donkerblauw, of twee neutrale kleuren zoals wit en zwart.

Je hoeft niet bang te zijn voor verschillende maten. Wanneer je een kleine buste hebt maar brede heupen, wissel de top dan om voor een kleinere maat en neem een medium of large voor het broekje. De twee delen hoeven niet dezelfde maat te hebben, ze moeten gewoon passen. Wanneer je niet zeker weet hoe je maten met elkaar moet combineren kun je een verkoper om hulp vragen.

Stap 5: Houd het smaakvol en toepasselijk voor jouw leeftijd

Er zijn niet veel zaken die zorgen voor zoveel plaatsvervangende schaamte als iemand in een bikini zien die ze beter niet kunnen dragen. Volg deze algemene richtlijnen om een ramp te voorkomen:

Voorkom een string top als jouw cupmaat groter is dan C. Wanneer je uitpuilt aan de zijkant van een string top is deze te klein. Kies dan een oplossing met wat meer ondersteuning aan de zijkant zoals een halter.

Laat de string maar voor de beroemdheden. Over het algemeen komen ze niet echt flatteus uit en ze laten meer zien dan je waarschijnlijk wilt.

Broekjes met een rokje zijn voor oude dames. Tenzij het een pin-up stijl snit heeft met meer ruches dan een rokje kun je deze stijl beter niet kiezen.

Maak gebruik van een bedekking wanneer je van en naar het strand of zwembad loopt. Een bedekking ziet er flatteus uit en geeft je meer comfort wanneer je niet in het water bent. Kies voor een soort bedekking die eenvoudig te verwijderen en te vervangen is.

Stap 6: Draag jouw bikini met zekerheid

De beste bikini in de wereld zal niet mooi uitkomen als je met gebogen schouders en een slordig postuur rondloopt. Laat zien wat je te bieden hebt! Ga rechtop staan, je schouders naar achteren en met geheven kin. Zet er een zonnige glimlach bovenop en straal een zelfverzekerd karakter uit. Zo zul jij er adembenemend uitzien in die bikini!

Bonus Stap 7: Mix & Match je bikini's

Ga jij een bikini kopen terwijl je er al een hebt, of ben je van plan om meerdere bikini's in één keer aan te schaffen? Dan is het een leuke optie om met je bikini's te mix & matchen! Het idee van mix & matchen is simpel: je wisselt het bikini broekje of de bikini top uit met dat van een andere bikini. Je dit bijvoorbeeld ook samen met een vriendin doen.

Je kan er natuurlijk voor kiezen om twee passende kleuren met elkaar te uit te wisselen, maar het is vele malen leuker om dit te doen met opvallende kleuren. Natuurlijk passen niet alle kleuren bij elkaar, maar hier achter komen is deel van het plezier.

Bij het mixen van bikini's moet je natuurlijk wel letten op de voorgaande regels. Kies een lichtere en opvallendere kleur voor het deel waar je extra detail op wil leggen. Een goed voorbeeld van dit mix & matchen waarbij je bijvoorbeeld nadruk wil leggen op je borsten:

Ga langs alle bikini's en kijk of je een mooie zwarte bikini kopen kan. Kies eentje met een mooi design maar niet al te veel kleurvariatie. Wissel het topje dan uit met een fel en opvallend bikini topje. Je hebt direct de beste look voor deze zomer met de details hoe jij dat wil. Heb je een zandloper figuur of wil je gewoon nadruk leggen op je billen en benen? Je kan de twee overgebleven onderdelen ook heel goed samen dragen, dezen passen immers ook goed bij elkaar!