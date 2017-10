Hoe je een bodystocking kunt kiezen

Stockings of kousen zijn elastische kledingstukken die de benen bedekken. Het is een speciaal type sexy lingerie die halfdoorzichtig of geheel bedekkend is. Ze worden meestal gemaakt van geweven of gebreide wol, zijde of nylon. Ze maken onderdeel uit van het kousen segment. De kousen variëren in kleur van wit, zwart of elke andere mogelijke tint, ze kunnen ook doorzichtig zijn. Het gebruik van kousen is afhankelijk van de mode die op dat moment van toepassing is. Maar tegenwoordig hangt het af van de mode stijl van de drager.

Er zijn verscheidene soorten kousen verkrijgbaar. Sommige types zijn voorzien van elastische banden met clips om ze op hun plaats te houden. Kniehoog uitvoeringen komen een klein stukje boven de knie uit. Andere types hebben geen hielen of ze zijn ondoorzichtig. Panty’s of maillots behoren tot de meest populaire types kousen. Ze bedekken het gehele been en zijn voorzien van een slipje of gordel om ze op hun plaats te houden. Het is de beste keuze voor mensen die van gemak houden, en niet steeds hun kousen willen bijstellen. Visnet kousen daarentegen hebben een open steeksel die lijkt op een visnet, evenals de populaire bodystockings die vrijwel het gehele lichaam bedekken.

Een bodystocking is een kledingstuk die ondersteuning biedt en jouw lichaam meer glamour geeft wanneer je deze op de juiste wijze draagt. Het is ontworpen om jouw lichaam te complimenteren en je een meer aantrekkelijk en sexy uitstraling te geven zonder iets te verbergen. De meeste bodystockings die op de markt verkrijgbaar zijn worden gemaakt van kant, wol, of zijde en zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen. De juiste bodystocking kiezen voor jouw lichaam is van groot belang voor een optimale pasvorm. Hier zijn enkele richtlijnen om bodystockings te kiezen:

Kies een bodystocking ontwerp en kleur die past bij de gelegenheid. Er is een breed spectrum aan kleuren leverbaar waaronder zwart, rood, naakt of pastelkleuren. Zwart of naakt is goed wanneer je verschillende lagen draagt, terwijl andere kleurstellingen meer functioneel zijn. Zorg er wel voor dat je een kleur kiest die jouw lichaam complimenteert en bij de gelegenheid past. Wanneer je het kledingstuk alleen in de slaapkamer zult dragen kun je kiezen voor een strapless ontwerp, terwijl een shirt of korsethemd design geschikt is voor een outfit met lagen.

– Kies welk soort materiaal je wilt aanschaffen. Grote merken bodystockings bieden kant, visnet, nylon of textiel materialen. Houd er rekening mee dat visnet en kant snel achter scherpe randen kunnen haken en scheuren. Het type materiaal dat je voor een bodystocking kiest, bepaalt ook de uitstraling die daar mee komt kijken. Een kanten bodystocking geeft bijvoorbeeld een elegante en sensuele uitstraling. Dit soort bodystockings worden eigenlijk altijd als lingerie gedragen binnen de slaapkamer. Het is niet het soort bodystocking dat men naar buiten draagt, alhoewel niemand jou natuurlijk tegenhoudt.

Een visnet bodystocking heeft een geheel andere uitstraling. Dit soort bodystockings alleen jouw bovenlichaam tot de schouders bedekken, of juist het grootste deel van jouw lichaam. Veel visnet bodystockings hebben dan lange mouwen en bedekte benen, allemaal in visnet patroon. Hierdoor heeft een visnet bodystocking lange mouwen ook een veel uitdagendere en seksuele uitstraling. Een visnet bodystocking lange mouwen die ook bedekte benen heeft, kan ook gewoon onder de kleding worden gedragen. Hierdoor lijkt het net alsof je gewoon een stoere visnet legging draagt, maar stiekem is die een volle bodystocking.

– Kies voor een bodystocking die jou een comfortabel gevoel geeft. Kies een model met losse kousen per been of een gordel stijl. Het materiaal van een bodystocking is inherent verbonden aan het gevoel dat het geeft. Denk daarom aan het gevoel dat jij wilt uitstralen, en waar jij zelf comfortabel mee bent. Een visnet bodystocking is bijvoorbeeld best een grote stap als eerst bodystocking. Sommige vrouwen vinden dit juist erg sexy en uitdagend, terwijl anderen het nogal eng vinden als eerste bodystocking. In dit geval kan je beter kiezen voor een nylon bodystocking of juist een van de vele kanten bodystockings. Vooral kanten bodystockings hebben een wat mildere uitstraling, maar in geen zins zijn ze minder aantrekkelijk. De sensualiteit van een kanten bodystocking wordt bewonderd door alle mannen en vrouwen. Elke vorm van bodystocking kan een sexy bodystocking zijn. Een sexy bodystocking wordt niet alleen door het model gedefinieerd, maar ook door de mate waarin de drager er comfortabel in is.

– Kies de juiste maat die past bij jouw lichaamstype. Ga voor een grotere maat wanneer je een lang bovenlijf hebt en volwassen of volle dijen. De juiste maat kiezen is dé manier om er goed uit te zien en je sexy te voelen in jouw bodystocking.

Omdat een bodystocking heel persoonlijk is (het zit strak om het lichaam), is het belangrijk dat het goed past bij het lichaamstype. Vooral voor mensen die een minder gedefinieerde taille hebben kan het beangstigend zijn om een bodystocking te dragen. Heb jij hier last van? Dan is het slim om ook eens te kijken naar andere vormen naast de sexy bodystocking. Een perfect voorbeeld zijn korsetten. Korsetten zijn in tegenstelling tot bodystockings wel lichaam vormend en duwen als het ware jouw lichaam in een super sexy model. Korsetten bestaan al lang en hebben hierdoor niet alleen een positieve werking op jouw lichaamstype, ze zijn ook nog eens heel sexy. Korsetten hebben een soort tijdloze sensuele uitstraling die niet te vergelijken is met andere producten op dit moment op de markt.

Een bodystocking zal je meer zelfvertrouwen geven. Het kan je het gevoel geven dat je er zowel aan de binnen- als buitenzijde prachtig uitziet waarmee jouw zelfbeeld beter wordt, en je zult je sexy voelen. Je zult er ook meer aandacht van mannen door krijgen. Houd er wel rekening mee dat de keuze voor het juiste ontwerp en stijl erg belangrijk is, het kan best ingewikkeld zijn om dat perfecte gevoel te krijgen die een bodystocking je kan bieden.

