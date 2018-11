Hoe kies je de juiste de galajurk?

Met de herfst en winter in aantocht, naderen ook de feestdagen. De zomer geeft ons weinig gelegenheid om onze mode stijl te laten zien, aangezien we het meeste bezig zijn buiten, met barbecues, het strand en zwemmen. Wanneer de nachten lengen en het weer omslaat komt er meer gelegenheid om er modieus uit te zien. Galafeestjes, kerstdiners, en oud en nieuw, allemaal vragen ze om de het perfecte jurkje. Je wilt op alle feestjes er piekfijn uitzien. Het kiezen van de juiste jurk is helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Al die goedkope nep design jurkjes die er tegenwoordig zijn, vooral als je online winkelt, maken het ook niet makkelijker. In dit geval biedt Larshor uitkomst. Later zullen we meer vertellen over hen en de geweldige jurken die ze voor je hebben. Hier zijn alvast enkele nuttige tips voor het vinden van de juiste jurk.

Koop niet bewust een maat te klein – het is echt ongelofelijk hoeveel vrouwen bewust een schitterend jurkje kopen dat een volle maat te klein is. Ze doen dit om zichzelf een extra stimulans te geven om af te vallen. Als ze daadwerkelijk te zwaar zijn dan is het afvallen inderdaad een gezonde beslissing, maar de motivatie om af te vallen moet natuurlijk je gezondheid zijn en niet een jurkje. Verder zorgt dit gedrag ook voor een negatief lichaamsbeeld. Als je een te kleine jurk koopt, een paar maanden voor het feest, dan zet je jezelf mentaal onder druk. In plaats van dat je naar het feest uitkijkt, maakt het je gestrest en maak je je zorgen om je gewicht en of je de jurk nog wel zal passen. Als je nu echt een hele mooie jurk ziet en je wordt er meteen verliefd op en hij is alleen verkrijgbaar in een maat die eigenlijk te klein is, dan kun je het risico nemen en hem kopen. Heb je echter een keuze, kies dan altijd voor een jurk in de juiste maat.

Meten is weten – ken je ware maten. Is het je ooit opgevallen hoe de maten van sommige retailers soms enorm verschillen? Je hebt bijvoorbeeld in de ene winkel een maat 16 en in de andere een maat 18. Dit kan het leven erg lastig maken, omdat je als je online winkelt dus niet weet wat nu je werkelijke maat is. Als je online shopt, dan is het van groot belang dat je je ware maten kent en niet zomaar je maat gaat raden. Zorg dat je je ware maat kent! Je kunt dit gewoon thuis meten, hoewel experts natuurlijk beweren dat je deze meting het beste professioneel moet laten uitvoeren. Zorg ervoor dat je alles meet: buste, heupen, armen, binnenkant van je dij, buitenste dijen, taille, rug en alles wat je maar kunt bedenken. Ga er niet zomaar vanuit, omdat je een paar jaar geleden een maat 14 had, dat je nu nog steeds een maat 14 hebt. Kleding kan uitrekken over tijd, dus als je een maatje bent gegroeid dan is dat niet te meten aan de kleding die je draagt. Hetzelfde geldt ook voor als je afvalt.

Stel niet uit tot het laatste moment – Een andere veelgemaakte fout bij het zoeken naar een jurkje voor de feestdagen, is uitstel tot het laatste moment. Soms doen ze dit uit luiheid, of omdat ze het echt druk hebben. Ook doet men het wel eens omdat men bang is om aan te komen tussen moment van aankoop en het feest. Als je er zeker van bent dat je gewicht niet veel zal veranderen, is het ten zeerste aan te raden om het kopen van je party jurk niet tot het allerlaatste moment te bewaren. Je komt dan nog meer onder druk te staan en loopt het risico dat je je droomjurk net niet kan vinden. Het voorbereiden voor een speciaal feest of evenement moet een spannende en plezierige ervaring zijn en niet iets waar je tegenop ziet. Natuurlijk ga je niet al een jaar van te voren shoppen. Probeer zo mogelijk zes weken van te voren te beginnen.

Overweeg een speciaal voor jou op maat gemaakte jurk – In plaats van een generiek en neutraal jurkje te kopen, laten veel vrouwen hun jurk op maat maken en meestal naar volle tevredenheid. Een maatgemaakte jurk is geweldig want hij past perfect bij jouw maten en lichaamsvorm, in plaats van alleen je confectiemaat. Het betekent ook dat je jurk volledig naar jouw unieke design wensen kan worden gemaakt. We noemden Larshor al eerder, en dit is waar zij nu juist in uitblinken. Larshor biedt een op maat gemaakte kleding service aan. Waarbij ze helemaal vanaf de basis, naar jouw unieke maten en wensen kleding voor je maken. Je kunt de pasvorm, de kleur, lengte, het patroon, materiaal en nog veel meer zelf bepalen. En ze laten hem volledig bij jouw figuur aansluiten. Hij zal je beste kanten benadrukken en je gebreken verbergen en zit je als gegoten. Als je de prinses van het bal wilt zijn, dan is een maatgemaakte jurk van Larshor zeker de juiste keuze.

Ken je lichaamsvorm – Niet alle lichamen zijn hetzelfde. Er kunnen twee dames zijn, beide dezelfde lengte, hetzelfde gewicht en dezelfde confectiemaat. In theorie zouden ze dus beiden dezelfde jurk kunnen dragen, toch? Fout! De ene kan namelijk een zandloper figuur hebben en de andere een appelvormig figuur. Dit betekent dat de jurk er op beiden geheel anders uit zal zien. Als een vrouw grote borsten heeft, moet ze hier ook rekening mee houden wanneer ze een jurk gaat kopen. Net zoals bij kleine billen of brede heupen of schouders. Voordat je gaat shoppen naar je droomjurk, in de stad of online, moet je je ware lichaamsvorm kennen. En hierbij is het nemen van je maten dus van onschatbare waarde is. Wanneer je je bewust bent van je lichaamsvorm, kun je gaan zoeken naar kleding die je figuur het beste tot haar recht doet komen.

Probeer verschillende kleuren – Wees eerlijk, we hebben allemaal onze favoriete en minder favoriete kleuren. En als je garderobe uit een bepaalde kleur bestaat, moet je andere kleuren of tinten niet te snel afschrijven. Als je bijvoorbeeld van rood houdt, zal je vast vaker iets roods kopen. Het kan echter zeker de moeite waard zijn om ook eens uit te kijken naar kleding in andere kleuren. Als je ze kunt passen, moet je zeker ook eens die nadere kleuren uitproberen om te zien hoe ze je staan. Pak eens iets in het groen, blauw, zwart, wit, paars of roze of welke kleur je ook maar tegenkomt en trek het aan in de paskamer. Een open blik en de durf om iets nieuws, iets dat buiten je comfortzone ligt, te proberen kunnen je nog eens aangenaam verrassen. Het ergste wat je kan overkomen is dat je ontdekt welke kleuren niet bij je passen. In dat geval kies je gewoon weer veilig een rode jurk. Hetzelfde gaat op voor verschillende patronen en stijlen.

Trek het aan voordat je het koopt – Pas altijd verschillende jurken wanneer je gaat winkelen voor een galajurk. Het geeft je meerdere opties, zodat je kunt vergelijken. En zo weet je natuurlijk ook hoe de jurk je staat en hoe goed hij bij je past. Het nadeel van online winkelen is dat je dus niet echt het gevoel van je jurk kunt krijgen op basis van alleen de foto’s. De jurk ziet er misschien fantastisch uit op de website, waar je een knap fotomodel hem ziet dragen, maar wanneer je de jurk een paar dagen later dan zelf draagt, ziet hij er wellicht goedkoper en minder luxe uit dan op de foto’s. Door te proberen voordat je koopt, kun je precies zien hoe hij je staat en eruitziet, je kunt de stof voelen en zien of hij de juiste pasvorm en stijl voor jou heeft.

Vergeet geen accessoires – heb je eenmaal die droomjurk te pakken dan zijn accessoires het volgende waar je op moet letten. Hier kun je je verschijning helemaal mee perfectioneren. Schoenen zijn erg belangrijk, zorg dus voor de juiste kleur en stijl, passend bij je jurk. Verder zijn er dingen zoals make-up kleuren en stijl, sieraden, handtassen en bijvoorbeeld een riem of gordel waar je aan moet denken. Al deze dingen dienen te matchen met de jurk die je draagt. Draag geen blauwe jurk met een paar fel oranje schoenen, deze kleuren zijn complementair en gaan dus helemaal niet samen. Je wilt neutrale kleuren voor de accessoires, die passen bij de stijl waar je voor gaat. En in naam van alles wat goed en puur is, kies voor schoenen die er geweldig uitzien en vooral comfortabel dragen! Als je schoenen niet lekker zitten, dan maakt het niet uit hoe modieus ze eruit zien, na een uurtje zijn je voeten blauw en rauw rood en hebben je schoenen al hun aantrekkingskracht verloren en kijk jij verlangend uit naar een paar slippers of pumps.

Sexy ondergoed – Wat er verder gebeurt na het feest is volledig jouw zaak, maar om je look geheel af te maken en je onweerstaanbaar te voelen, is het ook van belang dat je jezelf sexy ondergoed aanmeet. Sexy lingerie doet wonderen voor je zelfvertrouwen en als je je van binnen goed voelt dan straalt dit uit naar buiten, en zie je er nog beter uit. Maak je geen zorgen over bh-bandjes, er zijn genoeg strapless bh’s te vinden tegenwoordig. Met een strapless bh bederf je het design van je galajurk niet, zeker als hij rugloos is. Een goede tip voor wanneer je een jurk met open rug gaat dragen: doe je bh overdag uit, dan heb je ‘s avonds geen rode striemen van de riempjes op je rug. Geen gezicht namelijk!

