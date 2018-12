Hoe kies je de juiste tv steun

De periode dat iedereen tegen een groot tv-meubel moest aankijken, ligt inmiddels al veel jaren achter ons. Met de komst van de platte LCD schermen is er veel veranderd. De huidige tv weegt vele malen minder en ook niet zo groot. Door de afname van het gewicht hoeft de tv niet meer op een kast te staan maar kunnen we deze aan de muur hangen. Dit scheelt een hoop ruimte in de kamer en ziet er ook veel fraaier uit. Je kunt kiezen uit een tv steun aan de muur maar ook aan het plafond.

Welke type tv steun ken je?

Je hebt de keuze uit een eenvoudige muurbeugel, waaraan je jouw tv aan de muur hangt. Het meest eenvoudige ontwerp is een tv steun waarbij je de tv in een bepaalde positie plaatst. Als de indeling van je zithoek vaststaat, kan je zeker kiezen voor zo’n vast tv steun. Maar als je meer flexibiliteit wenst, kunt gaan voor een kantelbare of draaibare tv steun. Bij de kantelbare tv steun is het mogelijk de kantelhoek zo in te stellen dat je televisie in de meest optimale positie wordt gedraaid. De kantelbare tv steun is vooral aan te raden als je de tv hoog wilt ophangen, zoals in de slaapkamer. Dit is vooral handig als je ervan houdt om 's avonds voor het slapen nog even naar je favoriete tv-serie of praatprogramma wilt kijken. Ben je in het bezit van een grote zithoek, dan is het handig om te kiezen voor een draaibare tv steun. Op deze manier kunnen een aantal gezinsleden genieten van optimaal beeld, terwijl de andere gezinsleden bijvoorbeeld kunnen lezen.

Welke tv steun bij welke televisie

Niet iedere tv steun past bij iedere tv. Op de achterkant van je televisie vind je een aantal schroefgaten. Het aantal schroefgaten varieert van 4 tot 6. Deze schroefgaten zitten op een bepaalde afstand van elkaar en zijn voorzien van een schroefbuis. De onderlinge afstand tussen de onderlinge gaten bepaalde VESA-maat. Als je afstand tussen deze schroefgaten meet in millimeters, dan weet je de exacte VESA-maat van de tv. Waarschijnlijk staat deze maat ook vermeld in de handleiding van je tv. Zo weet je exact welke tv steun precies bij je tv past.

