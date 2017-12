Hoe kies jij de beste bikini voor het komende strand seizoen?

Het ligt er aan waar je in de wereld bent terwijl je dit leest. Het weer verschilt nogal op de verschillende plekken rond de wereld en wat jij de komende maanden draagt hangt hier natuurlijk veel van af. Als je je in het noordelijke halfrond van de wereld begeeft dan zit de winter er aan te kopen en dan is de herfst waarschijnlijk begonnen. Als je je in het zuidelijk halfrond van de werled begeeft dan is het nu lente en zit er een heerlijke zomer voor je aan te komen. Maar wat heeft het weer nou weer met dit artikel te maken? Als je in het zuidelijk halfrond woont wil je waarschijnlijk binnenkort een badpak gaan kopen en het volgende artikel helpt je met precies dat. Bikini seizoen is een perfecte tijd om van je leven te genieten en lekker in de zon te liggen bakken terwijl je een mooi kleurtje pakt. Mensen zijn blij, iedereen trekt lekker naar het strand toe om te relaxen en de zorgen van het dagelijks leven allemaal even heerlijk lekker te laten varen. Als het weer tegen zit kun je ook altijd nog naar het zwembad gaan of stiekem op het vliegtuig springen om op vakantie te gaan op een plek waar het alijtd gewoon lekker weer is. Nu is aan jou de keuze: ga je gewoon je oude saaie badpak van vorig jaar aan trekken? Of kom je even bij onze website kijken voor de meest sexy en nieuwste zwemkleding. Je wilt er toch gewoon op je allebeste mogelijk uit zien? En als dat het geval is voel je je waarschijnlijk ook echt goed. Met een sexy bikini van larshor is dat precies wat er aan de hand zal zijn. En in de rest van dit artikel delen we met je hoe je nou het beste badpak voor jou kan kiezen; zomaar wat doen werkt namelijk niet met bikinis. Je wilt er niet bij lopen zoals Borat dat ooit deed natuurlijk.

Tip één: Kies altijd een badpak dat past bij jou type lichaam.

Één van de dingen die wij geweldig vinden aan het vrouwelijk lichaam is dat er zo enorm veel diversiteit in grote, soorten en maten zijn. Iedere vrouw is uniek en prachtig op haar eigen manier. Dit maakt het soms wel lastig als je kleding aan het kopen bent. Ik bedoel, als je een vrouw bent kun je toch gewoon alles aan trekken wat op de vrouwen afdeling ligt? Zo werkt het helaas niet. Omdat alle vrouwen verschillend zijn heeft de kleding industrie zich daarnaar ontwikkeld; om iedereen te bedienen en iedereen het perfecte kledingstuk voor zijn of haar lichaam te kunnen aanbieden. Dus als je een tankini kopen wilt moet je er voor zorgen dat je goed nadenkt over wat jouw lichaams type is en wat voor stijlen bij jou passen. Als je bijvoorbeeld trots bent op je borsten dan kun je beter voor een bikini gaan die dat deel van je lichaam accentueert. Dit kunnen halter tops zijn of triangle bikinis. Die zijn heel erg goed in het benadrukken van je decolettee en zullen je borsten er prachtig uit doen zien. Als je klein bent en korte benen hebt wil je er misschien wat langer uit zien; in dit geval is het slim om een bikini te dragen met een hoge cut. Als je vaak in de gym zit en een afgetraint lichaam hebt, vooral als je meer squads hebt gedaan dan je je kunt herinneren dan moet je een klein broekje kiezen waar je billen uit komen gesprongen. Op deze manier kun je altijd iets vinden wat bij jou lichaam past, je moet gewoon even je huiswerk doen voordat je iets koopt!

Tip Twee: Gebruik verschillende stijlen om delen van je lichaam te verstoppen waar je niet blij mee bent.

Je moet weten dat je mooi en prachtig bent zoals je ben, maar er zijn waarschijnlijk altijd wat delen van je lichaam waar jij niet helemaal blij mee bent. Deze kun je door slim te kijken naar wat je koopt bedekken en daardoor je zelf een stuk comfortabeler en zelfverzekerder voelen. Natuurlijk zijn er mensen die je zullen vertellen dat je helemaal niets hoeft te verstoppen en dat je er hoe dan ook geweldig uit ziet. Wij zijn dit met ze eens maar dat is niet waar dit om gaat; als jij zelf niet helemaal zeker bent over bepaalde delen van je lichaam kun je ze beter verstoppen want dan zul je je gewoon fijner voelen wanneer je in je zwemkleding loopt. Dus wat voor stijlen werken nou goed voor wat voor soorten lichamen? Als je niet blij bent met je buik kun je een takini online kopen. De tankini heeft vaak plooien voor de buik hangen waardoor dit wordt afgeschermd van prengende blikken en ogen. Als je borsten een punt van onzekerheid zijn dan kun je een high cut biknin of een badpak one piece kopen, die zullen zeker zorgen dat jij je wat lekkerder in je velt voelt zitten!

Tip drie: overweeg ook altijd hoe handig een kledingstuk is.

Hoe geweldig je er ook uit ziet in je sexy bikini als iets enorm onpraktisch is is het niet leuk om te dragen. Vooral niet als het gaat om zwemkleding waarin je toch enige manouvreerbaarheid wilt hebben. Bedenk dus voordat je een badpak koopt of het voldoet aan de functie waar jij het voor wilt gaan gebruiken. Als je bijvoorbeeld al vrij zeker weet dat je veel wilt gaan zwemmen, misschin wat ravotten op het strand, beachvolleybal spelen etc. dan kun je beter geen string bikini gaan dragen. Weinig ondersteuning van de dames zorgt ervoor dat alles maar heen en weer blijft schudden en als je echt enthouiast bent kan er nog wel een wat naar buiten komen vallen, en dat kan nog wel eens beschamend zijn. Als je van plan bent actief te zijn moet je een badpak hebben dat alles een beetje bij elkaar houdt en zorgt voro comfoort en ondersteuning. Als je echter alleen van plan bent een beetje in de zon te gaan liggen en het sporten over laat aan de mannen wiens aandacht jij wilt trekken terwijl je lekkere sex on the beach cocktail drinkt dan kun je natuurlijk voor een iets verleidelijkere stijl gaan. Als je de ondersteuning niet in een biknin zoekt maar in iemand anders raden wij je aan voor de kleinere kledingstukken te gaan.

Tip vier: overweeg je huidskleur.

Natuurlijk weet jij dondersgoed dat sommige kleuren beter werken bij bepaald huidskleuren. Gelukkig zijn badpakken ook beschikbaar in alle kleuren van de regenboog tegenwoordig. Misschien wil je wel een spectaculaire traingl bikini kopenmaar welke van die coole felle kleuren wil je nou hebben? Als je een lichte, blanke huidskleur hebt dan wil je misschien aan je tan werken om er iets minder bleekjes uit te zien. Kies dus ook geen hele witte of zwarte zwemkleding omdat deze kleuren je er alleen maar bleeker uit zullen doen zien. Ga voor subtiele patronen met zachte kleuren, die vloeien beter over in je natuurlijk lichte huidskleur; groen en blauw werken erg goed bij lichte huidskleuren. Als je een donkerdere huidskleur hebt dan zijn lichte kleuren goed om je prachtige donkere huid te showen. Denk ook altijd na over je haar kleur. Als je heel erg blond haar hebt bijvoorbeeld kun je beter geen geel badpak dragen want dan kom je eruit te zien als een gele zuurstok, lichtblauw zou de kleur van je haar daarintegen geweldig complimenteren.

Tip vijf: mix en match

Wanneer mensen zwemkleding gaan kopen dan denken ze dat een one piece altijd goed zou moeten zijn of dat matchende setjes altijd het beste zijn. Als je slim bent breid je je collectie uit tot een punt waar je lekker kan mixen en matcen. Doe bijvoorbeeld eens een blauwe top met witte bloemen aan en match het met een wit of blauw broekje, zelf als ze niet precies matchen. Zoals je vast wel weet past zwart overal best goed bij dus als je een geweldig topje vindt maar geen leuk broekje, probeer dan een simpel zwart broekje.

Tip zes: De stof is ook heel erg belangrijk.

Zoals de titel al zegt is het materiaal van je bikini uitermate belangrijk. Dit bepaald niet alleen hoe comfortabel een badpak is maar ook hoe je kledingstik er uit zal zien gedurende de rest van de dag. Dikke stoffen die veel water opnemen zitten some heel erg lekker en kunnen veel ondersteuning geven maar gaan er heel anders uit zien nadat je in het water hebt gelegen. Omdat deze stfofen zich helemaal vol zuigen met water kunnen ze gaan zakken of zelfs hangen. Vertrouw ons nou maar; een bikini broekje dat zich helemaal heeft vol gezogen en net wat lager hangt dan je zou willen kan enorm beschamend zijn als je uit het water klimt. Je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat de kwaliteit van de naden goed is en dat het materiaal niet oppeens doorzichtig is wanneer het nat wordt. Het laatste wat je wilt is dat je schijnbaar naakt het water uit stapt omdat je broekje helemaal transparant geworden is. Let dus goed op wat je koopt. Vaak kun je bikinis niet passen vorodat je ze afrekent maar je kan altijd voelen hoe iets voelt zelfs als je het nog niet hebt aangetrokken.

Tip zeven: Kies de juiste maat

Wanneer je een meisjes bikini koopt is de juiste maat kiezen erg belangrijk. Als je je droom bikini vindt maar het blijkt dat deze alleen bewschikbaar is in een maatje te klein of te groot laat deze dan alsjeblieft hangen. Het zal je alleen maar ellende opleveren en een verspilling van je geld zijn. Een te klein badpak zal al je rondingen benadrukken, inclusief de rondeingen waarvan je niet wilt dat ze benadrukt worden. Dit kan er voor zorgen dat je je dik voelt of dat je pijnlijk striemen krijgt. Te grote badpakken daarintegen verstoppen de rondingen die je juist wel wilt laten zien en laten je er papperig uit zien. Oook is jhet niet comfortabel omdat het nog wel eens af kan zakken of weg wilt glijden wanneer je in het water bezig bent. Als je een sexy badpak aan het uitkiezen bent kun je je niet veroorloven om risicos te nemen als het om de maat gaat, zorg dus voor een perfecte fit, of zoek gewoon lekker door.

En als laatste: waarom eigenlijk Larshor.nl?

Het mag dan wel herfst zijn maar dat betekend niet dat iedereen in europe op zn kont moet blijven zitten. Veel mensen rezien gedurende deze tijd naar de warmere plekjes op ons prachtige continent. Zuid Spanje is heerlijk in deze tijd van het haar en daar komt nog eens bij dat het een stuk rustiger is op de stranden van catalonie dan in het hoog seizoen. Als je richting de middelandse zee gaat en je graag nog een nieuw badpak wilt meenemen is larshor.nl echt perfect om je hier bij te helpen. Niet alleen hebben we vele gidsen die je tips geven over hoe je het beste kunt kiezen voor je nieuwe kleding, ook hebben we gewoon een echte enorme collectie en een reputatie voor goede service, kwaliteits producten en lage prijzen. Dit maakt ons het perfecte bedrijf om jouw stranddagen compleet vlekkenloos te laten verlopen als het gaat om je kleding kast. Kom dus snel naar larshor.nl

