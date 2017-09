Hoe koop je online een badpak waar je verliefd op bent?

De meeste vrouwen ervaren stress als het gaat om het kopen van een badpak. Online winkelen maakt het winkelen misschien gemakkelijker (geen fel winkellicht!), maar er zijn nog steeds moeilijkheden. De problemen zijn gewoon anders. Iets wat fenomenaal kan staan bij een model op de foto’s, kan er heel anders uitzien als jij het aan hebt. Een badpak voor een meisje kan net zo moeilijk te vinden zijn.

Misschien denk je dat je de juiste maat besteld hebt en blijkt het artikel te strak/klein/baggy/kort te zijn. Dat is een probleem waar je niet zo snel mee te maken krijgt wanneer je kleding koopt in een fysieke winkel. Dan is er nog het ruilen van artikelen waar je niet tevreden mee bent of die niet passen, wat toch weer moeite kost, en langzaam maar zeker merk je soms dat je minder zin krijgt in de zoektocht naar jouw nieuwe badpak of bikini. Misschien ga je dit jaar maar niet zwemmen…

Oke, fout. Het juiste badpak vinden moet geen onaangename verplichting worden. Weten hoe de online kaart met maten werkt kan je veel hoofdpijn besparen. Verkoper Wise legt uit: "de afmeting van jouw heup is het belangrijkst, omdat daar je broekje meestal hangt. Wees er zeker van dat je het breedste gedeelte van jouw heupen en rond je billen meet, omdat kleding na verloop van tijd oprekt”. Bij een badpak voor een meisje geldt ook dat de maten rond de heup en billen gemeten moet worden, hoewel bij kinderen de verhoudingen uiteraard heel anders zijn.

Als je onzeker bent over waar je moet starten bij de zoektocht naar badkleding kun je beginnen met een stijl die universeel past. Wise: "strikken aan beide kanten van het broekje is altijd een goed idee als je de bikini niet kunt passen. Voor topjes moet je opletten of je deze kunt instellen. Kun je het topje strikken? Kun je het op verschillende manieren dragen? Dit zijn dingen die je jezelf moet afvragen als je online winkelt." Badkleding voor meisjes kan op deze manier soms twee of drie zomerse seizoenen passen.

Een lange tijd samenwerken met vrouwen en badpakken heeft Wise ook duidelijk gemaakt dat de meeste van ons niet goed geïnformeerd zijn over welke broekjes het beste passen. "Hoe meer huid over je broekje hangt hoe groter je heupen lijken. Onze klassieke, standaard gesneden broekje biedt volledige dekking, dit is ideaal". Bij dit broekje lijken je heupen dus niet groter dan ze zijn. Voor slanke mensen die juist graag optisch grotere heupen willen is een broekje met weinig stof op de heupen juist weer erg geschikt.

Afgezien van de pasvorm zijn er ook andere factoren die je niet gemakkelijk kunt ontdekken door te kijken naar een foto op een website. Hoe voelt het badpak aan? Is het doorschijnend als ik het aantrek? “Voor het eerste kun je het beste een combinatie tussen nylon en spandex kiezen” zegt Wise, “en wellicht een beetje polyester. Duurdere badpakken moeten zo gemaakt worden dat ze goed passen, maar het is de kunst om te kijken of het badpak is gelineerd met Helenca stof. Goede merken zorgen er met een mix van spandex en nylon voor dat de stof niet doorzichtig is."

Vind ik leuk: Like Laden…