Hoe sexy lingerie je leven verandert

Er is een probleem wat vrouwen vaak tegen komen. ‘Moet ik sexy lingerie dragen?’ ‘Past het bij mij?’. Dit zijn maar twee voorbeelden van vragen die vrouwen zichzelf vaak stellen. Het antwoord is uiteraard ja! Je moet absoluut sexy lingerie dragen. Misschien niet elke dag maar het liefst wel een paar keer per week. Vrijwel iedere vrouw kan sexy ondergoed dragen omdat er zoveel stijlen en types zijn dat je altijd iets kan vinden wat bij je past. Wanneer vrouwen gaan winkelen voor dit soort kleding ervaren ze vaak een heleboel emoties, goed en slecht, door elkaar. Dat is volkomen normaal, ik had dit vroeger ook. Maar ik kan je ook vertellen dat hoe vaker je het doet des te positiever alle emoties erover worden.

Ik wil je vandaag graag vertellen over een vriendin van mij, Annemarie. Een tijdje geleden had zij het een beetje moeilijk. Ze wist niet precies wat ze wou wat betreft hoe zij zich ging kleden. Ze speelde steeds met de gedachte om sexy lingerie te kopen maar deinsde elke keer weer op het laatste moment terug. Misschien paste de stijl toch niet bij haar. Misschien moest ze zich toch maar wat meer bescheiden kleden. Misschien zou ze er helemaal niet uitzien wanneer ze dit soort kleding ging dragen.

Er was een stijl die ze echt graag wou proberen, de babydoll. Toch heeft ze lange tijd moeten nadenken tot ze overging tot het kopen ervan. Ze vond de baby doll elegant en sexy en geloofde dat har man het fantastisch en spannend zou vinden. Door haar besluiteloosheid besloot ze mij te vragen om advies. Ze wist dat ik graag sexy lingerie draag. En zoals ik hier al vaker heb gedaan op deze blog heb ik haar advies gegeven over waarom ze het toch maar eens moet proberen. Daarna is ze maar eens naar een winkel gegaan om wat lingerie te passen om eerst eens te proberen hoe het eruit ziet.

Toen Annemarie in de winkel was heeft ze wat verschillende stijlen lingerie aangepast, en wat bleek, zo vond het er geweldig uitzien. Ze heeft corsets, panty’s, bh’s en wat babydolls gepast. Ze was eigenlijk wel tevreden met hoe alle stijlen die ze heeft geprobeerd eruit zagen maar de babydoll stak er echt bovenuit. Het was tegelijkertijd mooi en sexy. Ze had een paarse zijde babydoll met zwart kant langs de zijkanten en rond de buste. Ze vond het echt een ongelofelijk sexy stuk lingerie. Het voelde ook heel lekker en comfortabel om te dragen omdat het van zijde was gemaakt. Uiteindelijk besloot ze dat ze deze maar eens ging kopen.

Daarna dacht Annemarie dat ze misschien iets moest kopen om er bij te dragen, of op een andere dag te dragen. Je kan tensAnnemarie nooit genoeg sexy lingerie hebben liggen. Dus ging ze weer door met winkelen en kwam ze een fishnet bodystocking tegen die ze echt super mooi vond. Ze pakte het van het rek en voelde meteen al wat spanning in haar buik borrelen. Uiteindelijk heeft ze ook nog wat strings en een bustier erbij gepakt om even te proberen.

In het pashok heeft ze alles verschillende malen geprobeerd, om ook de combinaties een keer te kunnen zien. Toen ze de bodystocking aandeed vond ze het meteen al een onweerstaanbare look. Ook de strings zagen er eigenlijk heel goed uit. Meestal droeg Annemarie vrij gewoon en bescheiden ondergoed. Maar na het dragen van een string begreep ze niet meer zo goed waarom ze zich er altijd zo hard tegen verzet had. Het voelde heel comfortabel aan en ze kreeg er meteen meer zelfvertrouwen van. De bustier beviel haar beter dan de korsetten die ze eerder had aangepast. Die heeft ze ook maar gekocht om ’s nachts te dragen wanneer ze slaapt. Nadat ze alles had gepast ging ze snel met al haar nieuwe sexy ondergoed naar de kassière.

Onderweg naar huis voelde ze een hele hoop emoties, een mix van spanning, zelfvertrouwen, en blijheid. Allemaal goed dus eigenlijk. Ze heeft mij nog onderweg naar huis even een berichtje gestuurd om me er alles over te vertellen. Ik was heel blij voor Annemarie dat ze eindelijk de stap had gemaakt en daardoor zich verlost voelde. Ze vertelde dat ze vooral veel spanning voelde om wat haar man ervan zou denken. Ze wou hem graag verassen voordat hij thuiskwam met een nieuwe outfit. Bij terugkomst legde ze alle nieuwe aankopen op haar bed en nam ze goed de tijd om even te beslissen wat ze zou dragen wanneer haar man thuiskwam. Ze had meer dan genoeg tijd dus besloot ze eerst maar eens te gaan douchen en de tijd nemen om haar mooi op te maken.

Nadat ze had gedoucht en zich mooi had opgemaakt heeft ze gekozen voor de paars zwarte babydoll. Het was tensAnnemarie haar favoriet van alles wat ze had gekocht. Onder de babydoll had ze een van haar nieuwe strings aangedaan om de look helemaal compleet te maken. Met nog meer dan genoeg tijd ging ze naar de keuken om alvast aan het avondeten te beginnen. Snel even een schort aan zodat haar nieuwe lingerie niet vies zou worden. Net voordat haar man binnen kwam was alles klaar dus kon ze zich nog een keertje goed bekijken in de spiegel en alle laatste aanpassingen maken.

Bij binnenkomst stond haar man helemaal stil. Hij kon zijn ogen niet geloven. Zijn vrouw stond in dat verschrikkelijk sexy outfitje voor hem te koken. Wat kon hij nou nog meer willen dan dit na een lange dag hard werken. Hij liep naar haar toe en gaf haar een knuffel en een kus. Hij kon bijna niet uit zijn woorden komen zo verliefd was hij. Ze had zeker de goede keus gemaakt met wat ze heeft gekocht. Annemarie zei dat ze maar snel moesten gaan eten voordat het koud zou worden.

Na het eten deed haar man de afwas. Dat mag ook wel wanneer je vrouw zo haar best doet voor je. Annemarie ging ondertussen stiekem naar de slaapkamer om nog even wat hakken erbij aan te trekken. Toen ze terug kwam was het enige wat hij kon zeggen ‘God, wat ben je mooi’. Het dragen van deze sexy lingerie was had Annemarie’s zelfvertrouwen een enorme boost gegeven en haar geluk kon maar niet op.

Nadat de afwas klaar was schonk Annemarie twee glazen wijn in en liep ze op verleidelijke wijze naar de woonkamer. Haar man zetten wat muziek aan en Annemarie besloot een kleine show voor haar man op te zetten. Haar hakken waren best hoog dus ze moest wel een beetje oppassen. Alles was prima aan het gaan en ze waren beide enorm aan het genieten van elkaar. Haar man van hoe Annemarie eruit zag en Annemarie van hoe haar man naar haar keek. Maar toen kwam haar hiel vast te zitten in het tapijt en viel ze zachtjes achterover op haar billen. Ze moesten beide lachen, en gaven elkaar een verleidelijke glimlach toen hij haar hielp weer op te staan. Ze wisten beide dat het een speciale avond zou worden.

Ze liepen al snel naar de slaapkamer voor wat extra comfort en privacy. Annemarie vond het heerlijk hoe de lingerie eruit zag en kon al eigenlijk niet wachten om morgen weer terug naar die winkel te gaan om meer te kopen. Dat was al haar plan sinds de eerste reactie van haar man. Ze nam haar hakken af en zetten ze weer terug in de kast. Daarna stapten ze samen in bed voor wat een fantastische avond zou worden.

De volgende ochtend was haar man al koffie aan het zetten toen ze wakker werd. Toen ze de keuken inliep kreeg ze meteen een bord ontbijt en een koffie van haar man. Hij gaf haar een kus en moest er al meteen weer vandoor om naar kantoor te gaan. Nadat ze had genoten van haar ontbijt en zich snel had gedoucht, kleedde ze zich snel aan en was ze klaar om weer terug naar de winkel te gaan.

Toen ze bij de winkel aankwam zag ze al snel wat lingerie die ze de dag ervoor nog niet had geprobeerd. Haar ogen vielen al snel op een schitterende witte babydoll. Het was vergelijkbaar met degene die ze al had maar ze moest het toch kopen. Bij de kassière was weer dezelfde vrouw als de dag ervoor aan het werk. Op advies van de kassière had ze ook nog een lekker geurtje erbij gekocht. Ze wist wel zeker dat ze nu vaker lingerie ging kopen. Ze wou een hele kledingkast vol hebben zodat ze elke dag iets anders kon dragen.

Het was nog vroeg toen ze die dag thuis kwam dus belde ze mij op om te vragen of ik even langs wou komen. Uiteraard ging ik meteen die kant op. Ik wou niet alleen alles tot in de kleinste details horen maar ook eens zien wat ze nou allemaal had gekocht. Ik was zo blij voor haar dat ze eindelijk de vreugde van het dragen van sexy lingerie had ontdekt! Omdat Annemarie vertelde dat ze eigenlijk heel veel lingerie wou kopen gaf ik haar het advies om een online te gaan winkelen bij Larshor.nl. Ik vertelde haar dat ze bij Larshor alle stijlen, kleuren, stoffen en maten lingerie kon vinden die ze maar kon verzinnen. We hebben samen ook nog even door de collecties korsetten, slips en bodystockings zitten bladeren. Na een paar uurtjes ging ik er weer vandoor, haar man zou snel thuiskomen en ik moest ook zelf nog wat dingen doen.

Annemarie vertelde later dat ze daarna maar even wat van haar nieuwe lingerie was gaan passen. Toen ze haar nieuwe witte babydoll aandeed vond ze het zo lekker zitten dat ze ook haar normale werkkleding erover aan trok om eens te kijken hoe dat stond. Tot haar vreugde ontdekte ze dat het er allemaal heel goed uitzag en vooral ook nog gepast om op kantoor te dragen. Je kon bijna niet merken dat ze zulk verleidelijke ondergoed onder haar kleding droeg. Tijdens het passen merkte ze ook dat dit soort lingerie dragen hielp met het krijgen van de vorm zie ze graag wou. Haar figuur zag er nog beter uit dan zonder de lingerie. Ze vond het al super leuk om het voor haar man te dragen als verassing maar om het ook gewoon buiten het huis te kunnen dragen had ze niet echt verwacht. De lingerie liep ook niet van die vervelende strepen na zoals bh’s altijd doen. Dus besloot ze om zich vaker in dit soort lingerie te kleden onder haar normale kleding voor op kantoor of gewoon in de stad.

Toen haar man thuiskwam ging ze meteen naar hem toe om hem te vertellen over haar ontdekkingen over het dragen van sexy lingerie onder haar normale kleding. Ze liet het aan hem zien en ij vond die witte kleur schitterend staan. Ze had altijd al gezegd dat ze graag ook buiten de slaapkamer er sexy wou uitzien en hij vond het prima. Hij was het met haar eens en vond haar nieuwgevonden zelfvertrouwen vreselijk aantrekkelijk. Zijn vrouw mag overal super sexy zijn, daar kon hij alleen maar trots op zijn. Ze omarmde elkaar en gingen al snel naar bed, de volgende ochtend moest ze om 8 uur al op kantoor zijn.

Tijdens het aankleden de volgende ochtend besloot ze om een mooie ensemble van lingerie onder haar werkkleding aan te trekken. Ze koost voor de witte babydoll die ze de dag ervoor had gekocht. Ze zag er prachtig uit vond ze zelf, en haar man was het uiteraard met haar eens. Onderweg naar kantoor voelde ze een soort spanning en zelfvertrouwen die ze nooit eerder had gehad. Ze wist gewoon van zichzelf hoe goed ze eruit zag, en andere zouden dat snel ook zien. Daarnaast was het ook gewoon een stuk comfortabeler om dit soort ondergoed te dragen dan de dingen die ze daarvoor droeg. Op kantoor merkte mensen al snel dat zij zich wat ander aan het gedragen was. Niet op een slechte manier, juist dat ze met meer zelfvertrouwen rondliep. Annemarie vond het zelf ook prettig, eindelijk had ze geen last meer van oude bh’s met losse bandjes, of bandjes die strepen achterlieten en oncomfortabel werden. Haar geluk kon echt niet op.

In de middag ging ze samen met een vriendin lunchen en heeft ze haar ook verteld over haar nieuwe ervaringen met het dragen van sexy lingerie. Ze vertelde wat ze had gekocht, hoe haar man had gereageerd en dat het allemaal zo comfortabel was om te dragen. Na de lunch ging ze weer terug naar kantoor. Al snel begon ze een beetje na te denken over wat voor andere stijlen lingerie ze wou kopen.

Toen ze die dag thuiskwam ging ze lekker even het bad in om te relaxen. Haar man was voetbal aan het kijken en zou snel gaan koken voor hen. Nadat ze lekker lang in bad had gelegen ging ze naar haar kledingkast om eens te kijken wat ze deze keer ging dragen. Ze koos uiteindelijk voor een schitterende combinatie van een verleidelijke string en een sexy door zichtbaar hemdje. Al snel riep haar man haar om te komen eten. Samen genoten ze van een heerlijk diner met wat lekkere wijn en romantische kaarsen en wat zachte muziek in de achtergrond. Haar man hield echt heel veel van haar en zou alles voor haar doen. Na het eten besloten ze om maar samen even af te wassen zodat het allemaal wat sneller klaar was.

Toen het afwassen klaar was stond haar man een paar minuten Annemarie even te bewonderen. Hoe kon het toch zijn dat hij zoveel geluk had gehad om met haar te trouwen? Ze ging door naar de woonkamer en ging lekker dichtbij elkaar op de bank zitten en een film kijken. Tijdens de film gaf haar man haar steeds zachte kusjes en kon hij het niet laten om met zijn hand langs haar lichaam te gaan. Annemarie vertelde hem over haar dag en het nieuwe zelfvertrouwen dat ze had door het dragen van haar nieuwe lingerie. Hij vertelde haar dat hij heel blij was dat het allemaal zo hielp.

Na de film gingen ze samen naar de slaapkamer om zich klaar te maken om te gaan slapen. Maar haar man kon zich niet weerhouden. Hij vond Annemarie echt onweerstaanbaar in haar nieuwe kleding en pakte haar vast om haar te kussen. Annemarie vond het zelf ook prettig dat haar man haar zo onweerstaanbaar vond.

Annemarie heeft me later nog een keer uiteten genomen om me te bedanken voor het advies. Ze vertelde dat het echt haar leven had verandert en dat ze zich nu elke dag sexy voelde en vol zelfvertrouwen rondliep. Daarnaast vertelde ze ook dat ze inmiddels al een paar keer via Larshor.nl had besteld en dat het allemaal echt super was. Hoge kwaliteit, goede prijzen en een ongelofelijk groot assortiment. Ze liet me wat foto’s zien van nieuwe dingen die ze had besteld en we hebben een hele tijd over verschillende stijlen en combinaties gepraat. Ik was al lang blij dat zij zich zo goed voelde, maar een etentje bij een chique restaurant mag er bij mij altijd wel bij!

Waar het op neer komt, en waarom ik graag dit verhaal met jullie wou delen is omdat ik echt sterk geloof in het enorme effect dat sexy lingerie op je leven kan hebbe. Mijn leven is erdoor verandert, dat van Annemarie ook, en ik weet zeker dat wij niet de enige zijn.

