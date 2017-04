Hoogte smartengeld in Nederland ligt erg laag!

Na een aanrijding, operatie, valpartij kan letselschade ontstaan. Dit kan zijn door toedoen/fouten van een ander. In Nederland heb je recht op letselschade vergoeding. De vergoeding die betaald voor de immateriële schade noemen wij in Nederland ook wel ‘Smartengeld’. De hoogte van het uit te keren ‘Smartengeld’ wordt bepaald door een rechter. Hij of zij bepaald dit aan de hand van verschillende factoren. Te denken aan eventuele verliezen bij het inkomen of afnemende ‘levenslust’ door de opgelopen letselschade. Aan de hand van deze factoren wordt er door de rechter ‘een prijskaartje aan de immateriële schade gehangen’.

Nederlandse rechters vergoeden het minste smartengeld van Europa!

Door de huidige trend onder de Nederlandse rechters met betrekking tot het uitkeren van Smartengelden is juridisch advies vandaag de dag nog belangrijker, dan ooit te voren. Uit onderzoek van hoogleraar Siewert Lindenbergh is gebleken dat de gemiddelde uitkering van Smartengeld in bijna alle Europese landen is gestegen. Behalve, u raad het al, in Nederland. De Nederlandse rechters hebben nooit meer dan 150.000 euro aan smartengeld opgelegd. Ons buurland Duitsland daarin tegen heeft inmiddels een nieuw (voor Duitse begrippen) recordbedrag van 650.000 euro uitbetaald aan Smartengeld.

Er zijn in Nederland verschillende partijen die zonder een ‘no cure no pay’ methode, kosteloos voor u te werk gaan om deze schade te verhalen. Het is zeker aan te raden om enkele van deze partijen in te schakelen indien u vermoed dit zelf niet te kunnen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit soort dienstverleningen en u heeft kunt gebruik maken van de professionele kennis van deze ervaren partijen.