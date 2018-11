Hoogwaardige supplementen van Now Foods

Hoogwaardige, gezonde, natuurlijke, veilige en kwalitatief uitzonderlijke supplementen. Klinkt als een droom? Toch niet. Maak kennis met Now Foods. Opgericht in 1968 als familiebedrijfje in Amerika, nu uitgegroeid tot wereldleider op het gebied van natuurlijke producten. Nog voor een 'healthy lifestyle' een hype was en er 'fitgirls' bestonden, hadden ze een missie: producten aanbieden die mensen daadwerkelijk helpen gezonder te leven. Zonder zweverige ideeën of kunstmatige toepassingen, maar gebaseerd op wetenschap en natuur.

Vitamines, vezels, enzymen

Ieder mens is anders, dus ieder mens heeft iets anders nodig voor zijn gezonde levensstijl. Now Foods heeft een rijk aanbod aan supplementen. Soms zijn het supplementen met één werkzame stof, soms met meerdere in een pil (zoals de bekende 'multivitamine'). Er zijn talloze overwegingen om supplementen te slikken. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een bepaald dieet dat je volgt. Zo lopen veganisten het risico op een tekort aan vitamine B12 en kunnen mensen met een glutenvrij dieet een jodiumtekort krijgen, beide problemen die makkelijk op te lossen zijn met een supplement. Ook bepaalde vage klachten (hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid) kunnen komen door een tekort aan een vitamine of andere stof. Een huisarts kan door een simpele bloedtest een tekort aan iets vaststellen en naar aanleiding daarvan adviseren dit bij te slikken. Aan de andere kant zijn er ook mensen die niet supplementen slikken om een tekort aan te vullen, maar om juist extra van iets binnen te krijgen. Fanatieke sporters slikken bijvoorbeeld graag extra ZMA of creatine monohydraat om de spieropbouw te bevorderen en studenten gebruiken cafeïnepillen om zich beter te concentreren. Het aanbod van Now Foods is zo divers, dat je er voor vrijwel elk supplement wel terecht kunt.

Gezonde en natuurlijke supplementen

Nu in sommige groepen gezond leven een hype is en een gespierd lichaam de norm, zijn er steeds meer bedrijven die zich richten op supplementen. Daar zit ook veel troep tussen, met pillen die je liever niet wilt slikken. Now Foods heeft sinds de oprichting als doel gehad producten te maken die gezond en veilig zijn, en altijd van een hoge kwaliteit. Dat betekent bij de productie enkel organische ingrediënten gebruikt worden van topkwaliteit en alle supplementen goedgekeurd zijn door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

