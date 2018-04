Houten jaloezieën, duurzame raamdecoratie

Van houten jaloezieën als raamdecoratie heb je lang plezier. Hout is een sterk natuurlijk materiaal dat duurzaam is en een warme sfeer brengt in huis. In de zomer zorgen houten jaloezieën voor prettig gefilterd en zacht licht in huis en het hele jaar door zijn ze isolerend wat betreft warmte en geluid. Je bespaart zo op den duur aardig wat energie. Door houten jaloezieën op maat te bestellen en deze zelf eenvoudig te monteren betaal je minder dan normaal voor een hoge kwaliteit raamdecoratie met een luxueuze uitstraling.

Flexibel en comfortabel

Het fijne van houten jaloezieën is onder andere hun unieke flexibiliteit. De horizontale houten lamellen zijn aan elkaar verbonden met ladderkoord en ladderband en je kunt ze elke keer zo stellen en kantelen dat het licht optimaal binnenkomt. Daarbij kun je ze ook volledig sluiten voor volledige privacy en duisternis, prettig tegen inkijk en in de slaapkamers. Zeker bij plaatsing tussen de muur nemen houten jaloezieën weinig ruimte in. Je houdt ze eenvoudig schoon met een droge of vochtige doek zonder ze volledig te hoeven demonteren. Helemaal comfortabel zijn elektrische houten jaloezieën die kunt bestellen in combinatie met een Somfy motor. Deze stuur je aan met een schakelaar, afstandsbediening of via je mobiele telefoon. Vooral bij grote raampartijen is deze elektrische bediening de manier om vaker een maximale lichtinval te creëren of meerdere houten jaloezieën tegelijk te besturen.

Sfeerverhogend voor elk interieur

Houten jaloezieën zijn echte blikvangers in huis en heel sfeerversterkend. Een modern of industrieel interieur accentueer je met strakke witte, grijze of zwarte houten jaloezieën. Een robuuste houttint met structuur is juist een fraaie tegenhanger die veel sfeer geeft, zeker in combinatie met een houten vloer. Zachte natuurtinten en warme houtkleuren bij houten jaloezieën staan prachtig en uitnodigend in een licht of landelijk interieur. Durf ook eens te werken met contrasten tussen licht en donker en laat deze tinten verder terugkomen in de ruimte. De afwerklijst voor de cassette aan de bovenkant heeft dezelfde kleur hout als de lamellen. De ladderkoorden en ladderbanden van luxueuze structuurstof kies je in bijpassende natuurtinten. Deze voegen zeker iets toe aan de luxueuze uitstraling van de houten jaloezieën. Bij Creon Raamdecoraties kun je altijd vooraf een kleurstaal bestellen om het effect te bekijken. Op de website vind je duidelijke instructies voor meten, bestellen en monteren en je kunt altijd extra advies vragen via telefoon of e-mail.

