Huisbeveiliging met beveiligingscamera

Jaarlijks vinden er meer dan 60.000 inbraken plaats in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Niemand wil natuurlijk het slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit. Gelukkig kun je een inbraak eenvoudig voorkomen door de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) te volgen. Zo wordt aangeraden om je woning te beveiligen met goede sloten en een beveiligingscamera. Welke voordelen brengt een beveiligingscamera met zich mee?

Een beveiligingscamera schrikt af

Een inbreker heeft vaak maar enkele seconden nodig om je woning binnen te dringen. Een beveiligingscamera heeft echter een afschrikwekkende werking. Hang het duidelijk zichtbaar op, zodat de dader weet dat hij in beeld is. De kans is groot dat hij zijn pogingen om in te breken opgeeft. Mocht er toch een inbraakpoging plaatsvinden, dan heb je altijd de beelden. Ga daarmee naar de politie en laat het onderzoek verder aan hen over. Het hebben van beeldmateriaal vergroot de kans dat de dader wordt opgepakt.

Een beveiligingscamera is betaalbaar

Tegenwoordig zijn beveiligingscamera’s in allerlei soorten en maten verkrijgbaar. Je hebt de keuze uit verschillende groottes en prijsklassen. Kies een exemplaar dat past bij jouw woning. Ben je bijvoorbeeld de eigenaar van een villa of landhuis? Dan is het verstandig om meerdere camera’s op te hangen. Het installeren van een beveiligingscamera is gelukkig vrij eenvoudig. In de handleiding staat doorgaans stap voor stap beschreven hoe je dit moet doen. Na de installatie kun je volop genieten van een veilige woning. Het geeft een veilig en rustig gevoel, aangezien je weet dat de woning en de omgeving goed in de gaten worden gehouden.

Je kunt beter toezicht houden op je woning

Een beveiligingscamera maakt het een stuk eenvoudiger om toezicht te houden op je woning. Stel je voor dat je met je partner een avondje uit eten bent, terwijl de kinderen thuis zijn met een oppas. Via een speciale app op de smartphone kun je de situatie in de gaten houden. Dit hoef je natuurlijk niet constant te doen, maar het is fijn dat je de thuissituatie kunt controleren. Als er iets aan de hand is kun je meteen ingrijpen.

De dader is vaak duidelijk in beeld

Een inbraakpoging of vandalisme is helaas niet altijd te voorkomen. Ook in dergelijke situaties komt een beveiligingscamera gelukkig goed van pas. De dader is vaak duidelijk in beeld en kan niet ontkennen wat hij of zij gedaan heeft. Voorkomen is echter beter dan genezen, dus zorg voor goed hang- en sluitwerk, bij voorkeur met het SKG keurmerk. Daardoor is het voor een inbreker haast onmogelijk om je woning binnen te komen.

