Inpak Tips Voor Je Volgende Strandvakantie

Dus je bent helemaal klaar voor je strandvakantie, de boekingen zijn gemaakt en de spanning neemt al toe; het enige wat je nog te doen staat is de koffer inpakken. Wat een vreselijk karwei toch altijd! Met deze handige lijst helpen wij je het inpakwerk voor je strandvakantie een stuk eenvoudiger maken. Dankzij deze inpaktips voor je volgende vakantie aan het strand zal je niet teveel meenemen, en je hoeft niet ter plekke alle winkels af te lopen omdat je te weinig hebt ingepakt.

Zonnebrandcrème

Dit is je beste maatje tijdens een warme strand vakantie. Hoe leuk het ook mag zijn om te bakken in de zon, je moet een gezonde voorraad zonnebrandcrème inslaan. Neem een goed product met een hoge SPF waarde. Neem genoeg mee op je reis zodat je jezelf vaak opnieuw kunt insmeren. Vergeet ook niet lipbalsem met zonnebescherming te gebruiken. Niemand wilt verbrandt thuis komen van een heerlijke zonvakantie.

Comfortabele Kleding

Draag loszittende en comfortabele kleding wanneer je op een strandvakantie gaat. Katoen en linnen zijn de beste materialen voor je kleding. Probeer kleren in te pakken die in verschillende combinaties gedragen kunnen worden zodat je niet teveel hoeft mee te nemen. Dames, neem leuke accessoires mee die bij al jouw outfits passen, maar neem niet teveel mee. Je moet immers ook wat vrije ruimte overhouden in je koffer om te winkelen!

Strandjurkjes+ accessoires

Misschien wel het meest belangrijke kledingstuk naast jouw zwemkleding op een strandvakantie zijn strandjurkjes. Strandjurkjes zijn namelijk de perfecte manier om de echte strandlook te creëren zonder echt veel moeite te hoeven doen. Het grote voordeel van strandjurkjes is namelijk dat ze altijd goed zitten. Door de pasvorm zitten ze altijd op een lichaam accentuerende manier die ook nog eens vrijheid biedt. De reden waarom strandjurkjes zo populair zijn geworden heeft te maken met het gemak en het comfort dat ze bieden.

Enerzijds geeft een strandjurkje koelte. Iets dat op een strandvakantie erg belangrijk is. Vrouwen die broeken naar het strand hebben gedragen kennen het probleem wel. Het zit niet lekker en alles gaat kruipen en trekken. Daarnaast is een broek ook nog heel erg warm op het strand, zelfs als het een korte broek is. Een strandjurkje heeft dit probleem niet. Omdat het relatief open is aan zowel de bovenkant als onderkant, bieden strandjurkje de ruimte voor een fijne stranddag.

Een ander groot probleem waar vrouwen last van hebben op het strand, is het feit dat het aan en uitdoen van kleding nogal moeilijk is. Als je naar het strand gaat in een korte broek en met een shirtje, dan zal vooral het ui en aan doen van de korte broek een probleem worden. Zowel als je staat en als je zit krijg je veel zand in je broek tijdens het omkleden. Dit kruipt tijdens de terugreis overal naar toe en geeft een naar gevoel.

Strandjurkjes bieden hier ook de oplossing voor. Omdat het jurkjes zijn en geen broeken, kan je ze gewoon uit doen als een shirt. Je kan ze vervolgens in een tas opbergen en weer schoon eruit pakken zonder zand zodra je klaar bent. Heb je wel zand in strandjurkjes gekregen, of zit er zand in jouw bikini? Dan is er alsnog geen probleem. In tegenstelling tot een broek waar het zand van jouw bikini overal naar toe kan kruipen, heb je hier met strandjurkjes geen last van.

Ga jij strandjurkje kopen, maar heb je geen specifieke voorkeur? Dan is het slim om eens te kijken bij een strandjurkjes sale. Tijdens een strandjurkjes sale worden strandjurkjes verkocht met hoge korting. Deze sales vinden zelfs plaats tijdens het strandseizoen waardoor het de uitgelezen kans is om direct passende en mooie strandjurkjes te kopen.

Vrijetijdsschoenen en Slippers

Dit is het meest praktische schoeisel voor op het strand. Ze zijn niet alleen licht van gewicht en comfortabel om op te lopen, maar je kunt ze ook eenvoudig afspoelen. Daarnaast passen ze ook nog een gemmakkelijk in je koffer. Het is ook niet geheel onbelangrijk dat je ze in het water kan dragen. Je weet maar nooit wat er op de zeebodem ligt!

Badkleding

Kies badkleding die comfortabel om te dragen is. Draag het wellicht eerst thuis desnoods onder je kleding om zeker te zijn dat je niet voor een verrassing komt te staan om vakantie. Dames, combineer je sexy bikini met een leuk zomers standjurkje of een sarongrok zodat je overal terecht kunt; op het strand, in het hotel en uit eten. Je wilt natuurlijk niet voor elke gelegenheid terug naar het hotel om je om te kleden.

Badhandoeken

We adviseren dat je minimaal twee handdoeken per persoon inpakt - eentje om jezelf af te drogen en de ander om op te gaan liggen of zitten. Kies bij voorkeur microfiber, lichtgewicht handdoeken die zacht zijn, compact en snel water opnemen. Kies daarnaast voor een motief dat niet iedereen heeft zodat je je plekje ook op een druk strand kan terugvinden.

Hoeden

Een zonnehoed is niet alleen een stijlvolle strandaccessoire, het biedt ook bescherming tegen de zon. Aanhoudende blootstelling aan de zon kan zeer gevaarlijk zijn, en daarbij komt een hoed uitstekend van pas. Kies voor lichte kleuren omdat deze de meeste bescherming tegen de zon bieden.

Zonnebril

Investeer in een goede zonnebril om jezelf te beschermen tegen de UV-straling van de zon. Op het strand is het aan te raden om een zonnebril te dragen met grotere lenzen. Als je deze bril ook in het water wilt dragen moet je er zeker ook een bandje bij aanschaffen zodat je de bril niet in het water verliest. We raden ook voor kinderen het dragen van een zonnebril aan om hun ogen te beschermen.

Camera en Telefoon Accessoires

Het strand zal je veel fotomomenten bieden die je zeker niet wilt missen. Neem naast je camera ook een extra geheugenkaart mee. Je kunt daarnaast de camera van je telefoon gebruiken maar zorg ervoor dat de accu is opgeladen en neem de lader mee. Vergeet ook niet te checken wat voor stekkers ze op je bestemming gebruiken, neem eventueel een reisstekker mee om al je apparaten mee op te laden. Als je een echte techfreak bent en niet zonder je apparaten kan dan kan je ook een stekkerdoos gebruiken.

Strandtas

Wanneer je een dagje doorbrengt op het strand en de reeds genoemde spulletjes mee moet zeulen zal een strandtas onmisbaar blijken. Kies een tas die je uit kunt wassen en veel ruimte biedt. Neem een heldere kleur of kies voor een opvallend motief, zodat je hem niet met die van een ander vergist. Vergeet niet vochtige tissues in te pakken om je handen vol zand schoon te vegen, babypoeder om het zand van je voeten en benen te verwijderen, hersluitbare plastic zakjes om je portemonnee mee te beschermen evenals jouw camera, telefoon en andere elektronische apparaten, of om jouw natte badkleding in te bewaren. Een strandbestendig telefoonhoesje kan ook hetzelfde werk doen. Het is ook altijd een goed idee om wat extra kleding in te pakken.

Medicijnkistje

Neem een EHBO doos mee met alle vereiste medicijnen en pillen die je nodig kunt hebben. Het is makkelijker om ze van je thuisland mee te nemen waarvan u de bijsluiter kunt lezen. Medicijnen in het vakantieland zijn wellicht alleen op recept verkrijgbaar. Zorg ervoor dat je een muggenspray meeneemt, verband, de pijnstiller die u normaal gebruikt en een thermometer. Neem eventuele medicijnen die je op doktersrecept neemt, indien mogelijk, in je handbagage mee. Als je koffer op het verkeerde vliegtuig zit wil je niet ziek op je hotelkamer wachten tot ze je koffer op je vakantiebestemming bezorgen.

En het belangrijkste is, geniet van je vakantie!

Vergeet ook niet jouw tips en trucs te delen met andere reizigers als je weer terug bent van je vakantie.

We wensen je veel vakantieplezier!

