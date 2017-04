Internet Marketing Bureau in Nederland, Tunesië en de Arabische Emiraten

Business View Experts levert web marketing diensten aan bedrijven met ambities.

Met een vestiging in Breda, Tunis en Dubai heeft Business View Experts zich gepositioneerd om diepgaande internet marketing kennis te leveren op een kost effectieve internationale schaal.

De expertise rond webmarketing is indrukwekkend en duidt op een innige relatie met Google.

“Zoekmachine Marketing, Sociale Media Marketing, E-mail Marketing, Foto Marketing en Video Marketing zaten al in ons diensten pakket” zegt Jeroen den Ridder, verantwoordelijke voor de Nederlandse Internet Marketing. “Virtuele Rondleidingen en Virtual Reality Marketing sluiten daar prima bij aan. Ik was al door Google opgeleid dus de expertise en Street View apparatuur was al aanwezig. En daarbij is het erg leuk om Google Mijn Bedrijf ook onder de aandacht te brengen.”

Internet Marketing Bureau Breda

Er is veel vraag naar kennis rondom webmarketing in Breda. Geen grote kantoren, wagenpark of datacenter. Met 16 jaar kennis en ervaring weet Business View Experts hoe ze slim moeten inkopen voor zichzelf en klanten en hoe ze bedrijfsprocessen moeten stroomlijnen.

Met Brabantse gemoedelijkheid wordt direct op het doel afgegaan: wat zijn de doelen van de klant en hoe worden ze behaald?

Business View Experts koppelt diepgaande internet marketing kennis met de bedrijfskennis van de klant. Recht door zee én recht op het doel af.

Specialisme in Zoekmachine Marketing

“In Tunesië hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking en we zijn internationaal gericht. Toerisme heeft Tunesië veel gebracht, nu gebruiken we Google Street View om de Tunesische bedrijven en bezienswaardigheden te laten zien” glimlacht Anis Fezzani welke de webmarketing Tunisie coördineert voor Business View Experts. “Ik ben in mijn privé tijd een Google Local Guide en tijdens mijn werk Google Expert voor Tunesië.”

Creation site web Tunisie

Tunesië kent de Franse en Arabische taal. Business View Experts benadert lokale bedrijven met Développeur Web Tunisie oftewel Web Ontwikkelaar als algemene beschrijving van haar diensten. Webmarketing is nog een relatief nieuw beroep in Tunesië maar de vraag is groot. Creation site web Tunisie heeft een grote toekomst voor bedrijven zoals Business View Experts welke veel kennis rondom Google Marketing hebben én een vestiging in Tunis, Tunesië.

Certificeringen

Business View Experts heeft met Jeroen den Ridder al een Google Partner in huis. Tevens is hij sinds 2012 Google Vertrouwde Fotograaf waardoor hij Street View aan bedrijven mag aanbieden. In de komende maanden zal Google Street View en Google Marketing in Tunesië worden uitgerold.

Wilt u ook kansen met Internet Marketing creëren? Neem contact op met Business View Experts via contact@businessviewexperts.com of bel 076 888 2665 (Nederland) of +216 2432 7716 (Tunesië).

Ontstaan van het bedrijf

Business View Experts komt voort uit Imeco Internet Strategieën uit Nederland en Tunesische freelancers welke met Creation Site Web Tunisie hun lokale Webmarketing Tunisie aanbieden.

Business View Experts Nederland

Internet Marketing Bureau Breda

Oude Terheijdenseweg 106

4815 CP Breda

Nederland

+31 76 888 2665

EU@businessviewexperts.com

Business View Experts Tunesië

Creation Site Web Tunisie

Espace Tunis

Bloc H, Bur H 3-1

Montplaisir

1073 Tunis, Tunisie

+216 2432 7716

NA@businessviewexperts.com