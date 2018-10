Intiem op pad met draagzak baby

Met een draagzak baby heb je alle tijd voor je pasgeboren kind. Als trotse ouder neem je jouw pasgeboren baby het liefste overal mee naartoe. Dat geldt voor moeders, en tegenwoordig eigenlijk net zo voor vaders. Een draagzak baby is daarvoor perfect. Het is een ideaal hulpmiddel om vlak na de geboorte meteen een goede band met je kind op te bouwen. Bovendien is een draagzak baby erg praktisch omdat je je handen vrij hebt. Wanneer je gaat wandelen met je baby is een draagzak ontzettend handig. Je kunt zonder zorgen genieten en je kunt al je aandacht op je kind richten.

Draagzak baby ook fijn voor jou

Je baby veilig meenemen in een draagzak baby heeft een prettig aantal voordelen. Als ouder heb je door een goede draagzak je handen vrij en kun je zelfs thuis alle kanten op. Verder is het heerlijk om je kind dicht tegen je aan, de hele dag met je mee te dragen. Een pasgeboren baby voelt zich prettig als je hem of haar dicht tegen je aanhoudt. Na 9 maanden zwangerschap zijn ze helemaal gewend om dichtbij hun moeder te zijn. Als je gebruikmaakt van een draagzak baby zal je baby daarom aanziendlijk minder huilen. Je kindje is rustig en voelt zich veilig. Daardoor kun je heerlijk wandelen terwijl je baby comfortabel in een draagzak zit.

Waar moet je op letten?

Er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten als je een draagzak baby koopt. Veiligheid staat natuurlijk altijd op de eerste plaats, zeker als het om jouw kwetsbare kindje gaat. Koop daarom altijd een draagzak baby van een gerenommeerd merk. Op babyveilig.nl vind je draagzakken voor baby’s die gekeurd zijn en voldoen aan strenge veiligheidseisen. Daardoor kan jij je helemaal op je gemak voelen.

Een goede draagzak is multifunctioneel

Er zijn draagzakken die je op je rug en op je buik kunt dragen. Over het algemeen worden draagzakken gebruikt vanaf een leeftijd van ongeveer 5 maanden. Voor die leeftijd is het beter om een draagdoek voor je baby te gebruiken. De draagzakken die worden aanbevolen door babyveilig.nl zijn bovendien verstelbaar. Daardoor kun je ze tot je kind een peuter is gebruiken. Tot 12 maanden kun je een baby op je buik dragen met een draagzak, met de rug naar je toe. Daarna kun je ervoor kiezen om je kind op je rug te dragen.

