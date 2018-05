Is taille training echt zo makkelijk?

10 dingen die je moet weten over korsetten

Korsetten komen de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Eerst in verband met Hollywood bekendheden. Enkele vrouwelijke bekendheden hebben recentelijk toegegeven dat zij hun Scarlett O’Hara achtige taille, die we vooral kennen van Disney prinsessen hebben te danken aan het dragen van een korset. Je ziet korsetten tegenwoordig veel vaker. Het is sinds het Victoriaanse tijdperk niet meer zo populair geweest als nu. Persoonlijk vind ik dit een goede ontwikkeling. Een corset ziet er gewoon fantastisch uit, het benadrukt de mooiste aspecten van het vrouwelijk lichaam. Sommige zullen dit afdoen als onderdrukking van de vrouw, maar ik ben het daar niet mee eens. Waarom zouden vrouwen niet trots mogen zijn op hun figuur? Je hoeft echt geen perfect Disney prinses lichaam te hebben. Maar sommige van ons vinden een volle buste, smalle taille en mooie heupen er gewoon goed uitzien.

Waar kan je het beste een korset kopen? En waarvoor precies? Korsetten komen in allerlei soorten. Je hebt de taille training korsetten, maar ook korsetten die gewoon overdag gedragen kunnen worden, als topje of onder een ander stuk kleding als een jurk. Er zijn zoveel verschillende soorten stijlen te kopen dat tegenwoordig werkelijk alles kan. Met een korset kan je ook je postuur verbeteren. Er zijn veel manieren om je houding beter te maken en het is een goed idee om zoveel mogelijk hiervan te doen. Zo is yoga een goeie manier om je kern te trainen en daarmee rechter te lopen en zitten. Een korset helpt hier ook bij omdat je lichaam niet anders kan door de sterke ondersteuning en structuur van het corset. Een goede houding straalt zelfvertrouwen uit en dit zal je merken in hoe anderen jou benaderen. Waar kan je korsetten krijgen? Je kant natuurlijk de winkelstraat inlopen en een lingerie winkel binnengaan, maar voor sommige is dit niet de fijnste oplossing. Niet iedereen wil dat andere meekijken naar wat ze aanpassen en kopen. Ik heb dit zelf heel erg, ik vind het gewoon geen fijn gevoel. Ik koop mijn korsetten daarom altijd bij Larshor of een andere online winkel waar ik vertrouwen in heb. Bij Larshor heb ik een uitgebreide collectie om uit te kiezen en weet ik dat alle stoffen van hoge kwaliteit zijn.

Je hebt ook de bustier, een korset-achtig stuk lingerie. Het heeft niet hetzelfde lichaam vormend effect als een corset met sterke structuur en goede ondersteuning maar het is wel makkelijker te dragen onder allerlei soorten kleding. Zo kan je ook die mooie korset stijl krijgen. Veel vrouwen vinden het ook fijn als kleding om in te slapen. Het heeft natuurlijk ook andere voordelen en gebruiken in de slaapkamer. Zo kan je een verleidelijke en spannende avond beleven met je geliefde. Een bustier kan hierbij de spanning verhogen en de avond de juiste kant op sturen.

Maar hoe veilig is het zogenoemde ‘taille-training’, waarbij vrouwen zich in een strakzittend corset proppen om een zandloperfiguur te krijgen? Wij hebben met enkele experts gesproken om meer te weten te krijgen over deze nieuwe techniek. Is taille-training echt een ding? Wij geven jullie de top 10 feiten die je moet weten over taille-training voordat je jezelf in de knoop vind.

Vrouwen zijn al eeuwen bezig met taille training, maar dankzij bekendheden, is deze trend nu weer helemaal terug.

Korsetten in de moderne uitvoering zijn er al sinds het begin van de 16e eeuw. Maar het werd pas een veel gedragen stuk kleding in de 19e eeuw toen vrouwen het begonnen te gebruiken om de taille dunner te maken en de heupen wat groter te doen lijken. Volgens Dr. Raffi Hovsepian een plastische chirurg uit Amerika was “de zandloperfiguur een prominente esthetische look in de 19e eeuw”.

Recentelijk zien we steeds meer korsetten op de instagram accounts van bekende vrouwen (ja we hebben het over jou Kim), maar ook op de rode lopers en catwalks van fashion shows. Tijdens Fashion Maand hebben we er genoeg kunnen tellen, of het nou de klassieke Victoriaanse modellen waren of nieuwe moderne corsets. Je zag het overal terug, van Sarah Burton’s Marie Antoinnette geïnspireerde collectie bij Alexander McQuuen tot Riccardo Tisci’s hommage aan Victoriaanse erotisme bij Givenchy. En we mogen de Disney klassieker Cinderella natuurlijk niet vergeten. Disney heeft de geniale kostuum designer Sandy Powell gerekruteerd om een dromerige, Victoriaans geïnspireerde look aan de film te geven, met het gebruik van een strak korset om Lily’s al dunne taille nog meer te benadrukken.

Dit zijn niet je Oma’s riemen

Volgens Hovsepian zijn de moderne korsetten een stuk veiliger dan die van vroeger in het Victoriaanse tijdperk. Vroeger werden er stalen staven of walvis botten gebruikt om druk uit te voeren op het lichaam en zo de juiste vorm te krijgen. Tegenwoordig worden korsetten gemaakt van hoge kwaliteit stoffen zoals latex of katoen. Heb je voor een of andere nostalgische reden toch behoefte aan zo’n klassiek korset kan je deze in speciaalzaken nog wel eens tegenkomen.

Ze zijn veilig… soort van

Veel vrouwen gebruiken een corset om een dunnere taille te krijgen of om te helpen bij het herstellen nadat ze een kind hebben gekregen. Maar er zijn wel degelijk wat risico’s aan verbonden. Het is dus ook belangrijk deze even te benoemen. Het dragen van een korset kan extra druk uitoefenen op je buik, ingewanden en je dikke darm. Volgens Dr. Gina Sam kan het als de druk heel hoog is ook leiden tot ongemak in je maag en maagzuur.

En dat is niet alles, als je een korset verkeerd draagt (lees: te strak, te klein) dan kan je zelfs met gekneusde ribben, orgaanschade, urine problemen of verminderde nier functionaliteiten zitten.

Het werk… soort van

Korsetten werken door je taille lichtelijk te vervormen met het gebruik van goede stevige ondersteuning. Daarnaast ontstaat er ook een licht uitdrogend effect op het weefsel onder het korset. Maar het is geen permanent verandering. Mensen die een corset gebruiken voor taille training krijgen een tijdelijke uitdroging van het weefsel. Wat betekent dit? Dat je lichaam na het dragen van een korset weer terug verandert in de normale vorm.

Maar niet als je goed traint

Volgens Dr. Sam is er geen wetenschappelijk bewijs voor het effect van taille training. Het dragen van een korset om je taille te trainen is dus niet de manier. De sleutel om gewicht te verliezen is een gezond dieet en dagelijks sporten.

Ze trainen niet je buik, maar helpen wel met je postuur

Sorry dames, korset trainen gaat je niet magisch een 6-pack geven. Wat het wel kan doen is je postuur verbeteren. Door de structuur van een korset en de ondersteuning die het biedt zal het je helpen je rug recht te houden, maar het gaat niet je spieren trainen.

Geloof niet alles wat je ziet en leest

Veel Hollywood bekendheden hebben inmiddels als plastische chirurgie ondergaan. Plastische chirurgen als Dr. Hovsepian helpen patiënten hun uiterlijk veranderen door andere neuzen te geven of mooiere heupen. Maar er zijn sommige sterren die liposuctie krijgen en daarna op sociale media schrijven dat de veranderingen komen door trainen met een korset. Je moet dus niet alles geloven wat je ziet en leest. Het is niet allemaal waar. Maar het is natuurlijk ook moeilijk om te zien van een foto.

Taille training heeft geen effect op het krijgen van een kind

In een recent artikel werd de vraag gesteld of het feit dat Kim veel korsetten draagt haar kansen op het krijgen van een kind zal beïnvloeden. Volgens doctoren is dit niet het geval. Corset trainen heeft geen effect op je mogelijkheden om een kind te verwekken.

En het kan een moeders lichaam helpen na de bevalling

Een aantal jaren geleden gaf Jessica Alba te kennen dat zij houdt van korset trainen. Ze ging zelfs slapen met een corset aan om haar mooie figuur terug te krijgen. En ja, een korset kan inderdaad helpen met het terugkrijgen van je figuur nadat je bent bevallen. Maar het heeft eigenlijk alleen effect in de eerste maand na de bevalling.

Je moet je korset net zo behandelen als je Spanx

Je moet realistisch blijven wat betreft het effect dat een korset kan hebben op je lichaam. Ga ermee om zoals je doet met je Spanx, je moet ze niet elke dag de hele dag dragen. Volgens experts is het beste om je korset per dag in totaal vier uur te dragen in twee sessies van twee uur. Ondanks dat korsetten steeds prettiger worden om te dragen moet je ze niet de hele tijd aan doen. Het beste is om ze te gebruiken voor speciale gelegenheden, wanneer je net dat kleine beetje extra indruk wil maken.

Vind ik leuk: Like Laden…