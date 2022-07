Jortt introduceert gratis tool: Uren en Projecten

Uren bijhouden wordt nu gewoon makkelijk om te doen

Als je werkt voor verschillende opdrachtgevers, is het als zzp’er belangrijk om je gewerkte uren nauwkeurig bij te houden. Op basis daarvan factureer je immers. Uren bijhouden op een kladje naast je computer, in een Word- of een Exceldocument? Er is nu een veel handigere manier: De Jortt Urenregistratie en Projecten tool.

Snel gedaan

Of je de gewerkte uren moet factureren of dat je ze alleen voor jezelf wil bijhouden, met de Jortt Uren en Projecten tool is uren bijhouden een eenvoudig klusje. Voor wie bijvoorbeeld in de zorg, de dienstverlening of in de juridische sector werkt, is dit erg handig.

Automatisch boekhouden

Jortt.nl staat bekend om gemakkelijk automatisch boekhouden, tegen een erg aantrekkelijk maandtarief. Gemiddeld scheelt dat € 100,00 per maand aan kosten voor de boekhouder. Daarnaast biedt Jortt ook de mogelijkheid te factureren, de in de toekomst te betalen belasting bij te houden en je daarover te adviseren. En vergeet de btw-aangifte niet, die de boekhoudbot regelt. Daar wordt nu – geheel gratis – de tool Uren en Projecten aan toegevoegd.

Bekijk de tool Uren en Projecten

Dus of je nu een gratis klant bent, of maandelijks een paar tientjes voor je abonnement betaalt, Jortt Uren en Projecten is er nu om te gebruiken. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje bij boekhoudprogramma Jortt.