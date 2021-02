Kantoorinrichting van A-Z

Als u kantoorinrichting gaat aanschaffen dan komen er veel instructies, voorwaarden en wettelijke eisen op u af. Dit gecombineerd met alle keuzes uit verschillende inrichtingsstijlen, doelmatigheden en persoonlijke voorkeuren kan het plezier van de aankoop behoorlijk in de weg zitten. U zou het bijna uit de weg gaan terwijl het actualiseren van de inrichting juist nu zo belangrijk is. EM kantoorinrichting heeft daar wat op gevonden. Zij ontzorgen u volledig terwijl u over hun schouder meekijkt. De ervaring van ruim dertig jaar toont niet alleen aan dat er een grote hoeveelheid kennis aanwezig is. Het is ook een bewijs van voortdurend innoveren. Het is steeds opnieuw inspelen op en meegaan met ontwikkelingen in design, technologie en ergonomie en lopen ze voorop wat betreft milieu en duurzaamheid.

Functioneel maar prettig werkbaar

EM kantoorinrichting biedt een totaal pakket aan. Dit begint al bij het eerste persoonlijke gesprek. Daarin worden uw wensen en eisen vastgelegd; er wordt een inventarisatie gemaakt. Dan wordt samen met u gekeken naar de stijl en sfeer die u wilt uitstralen. Het gaat er tenslotte niet alleen om dat de kantoorinrichting functioneel is, het moet ook prettig werkbaar zijn en aan klanten het goede beeld van uw bedrijf overbrengen. Vanzelfsprekend is het budget belangrijk maar soms kan er meer dan u denkt. Het is dus belangrijk om tijdens de inventarisatie echt alle wensen kenbaar te maken. U ontvangt vervolgens een ontwerp gemaakt door het eigen team interieur specialisten van EM kantoorinrichting. Zij gebruiken de allerlaatste technieken om het voorstel 3D aan u te kunnen presenteren, tot op de centimeter nauwkeurig. U komt dus niet voor verrassingen te staan bij EM kantoorinrichting en weet heel precies wat u kunt verwachten inclusief de te maken kosten, verwerkt in de bijbehorende offerte. Wanneer u de opdracht aan hun gunt verzorgen zij de bestelling, planning en montage in nauw overleg met u. De volledige inrichting wordt klaar voor gebruik opgeleverd.

Specialisten in akoestiek, licht en ergonomie

Bij EM kantoorinrichting werken specialisten die niet alleen experts zijn op het gebied van inrichting maar die ook precies weten welke voorwaarde op welke werkplek van toepassing is. Elk onderdeel van de inrichting wordt op elkaar afgestemd. Of het nu gaat om de akoestiek, het gebruik van licht, de ergonomie van meubelen, de afmetingen van een werkplek of toepassing van accessoires binnen een ruimte. Elk onderdeel vertegenwoordigd een eigen stukje werkplezier en comfort.

Een duurzame toekomst

Samen met EM kantoorinrichting werkt u bovendien aan verduurzaming en daardoor aan een beter milieu. Alle producenten voldoen aan specifieke eisen betreffende duurzaamheid. Deze eisen lopen van arbeidsvoorwaarden via eerlijke handel, cradle to cradle, verpakking en transport tot recycling en wanneer het even kan tot circulaire inkoop. Er wordt gekeken naar materiaalsamenstelling, de verwachte levensduur, aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen en of het ergonomisch verantwoord is.