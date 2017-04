Karaktereigenschappen belangrijker dan intelligentie

Volgens Kappe is het dan ook verstandiger om op andere zaken te letten, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen en motivatie. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat deze mensen veel beter presteren.

Karaktereigenschappen tijdens de studie

Daarnaast geef Kappe aan dat deze resultaten ook op de studies gebruikt kunnen worden. Als je het karakter van mensen in kaart brengt, kun je ze ook op die manier ondersteunen. Nu geven we alle studenten dezelfde begeleiding. Iemand die in het weekeind in de kroeg staat moet dezelfde communicatiecursus doen als iemand die in zijn eentje thuis een boek leest. Dat schiet zijn doel voorbij.

Inzicht in de verschillende karaktereigenschappen die mensen kunnen hebben, helpt om een beter inzicht te krijgen van wat er allemaal mogelijk is en waar nog behoefte aan verbetering is.