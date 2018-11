Kerstpakket ouderwets? Totaal niet

Vol verwachting klopt ons hart, want de feestdagen staan voor de deur! Nog een paar nachtjes slapen en we kunnen genieten van al het moois van Kerst. Een origineel eindejaarsgeschenk mag tijdens deze altijd bijzondere gelegenheid niet ontbreken. Traditionele kerstpakketten zijn ook in 2018 nog mateloos populair. Hoog tijd om er ook een in huis te halen om je familieleden, vrienden of collega’s mee te verrassen!

Het kerstpakket: tijdloos en geliefd

Een traditioneel kerstpakket kan altijd rekenen op enthousiaste reacties. Het eindejaarsgeschenk vol levensmiddelen is dan ook een tijdloos cadeau. Lekker eten en drinken is altijd welkom. Bovendien is er niets ouderwets aan, want het staat elk jaar steevast bovenaan het lijstje van favoriete kerstpakketten. Het is net als met Queen die altijd op de eerste plek eindigt in de Top 2000: weinig verrassend, maar wel verdiend!

Een bijzondere traditie

Het kerstgeschenk is een traditie die we moeten koesteren. Mensen die boerenknechten en dienstmeiden in dienst hadden zijn er begin negentiende eeuw mee begonnen. Als dank voor hun harde werk kregen de knechten en dienstmeiden een mand vol heerlijke etenswaren mee naar huis om tijdens de kerstdagen te delen met hun familieleden.

Veel bedrijven geven nog steeds een eindejaarsgeschenk. Het is voor een werkgever een manier om te laten weten dat zijn of haar werknemers worden gewaardeerd. Ook zorgt het voor een warme band tussen een onderneming en de mensen die er het hele jaar hard voor werken. De werknemer krijgt door het geschenk het gevoel gewaardeerd te worden. Genoeg redenen dus om als bedrijf een traditioneel kerstpakket aan te schaffen!

Origineel thema

Tegenwoordig proberen bedrijven en particulieren zo origineel mogelijk uit de hoek te komen wanneer het gaat om een kerstpakket. Steeds vaker is er sprake van een eindejaarsgeschenk met een origineel thema. Zo valt het luxe pakket bij veel mensen erg in de smaak. Het bevat een aantal luxe etenswaren die je niet in het traditionele pakket vindt, zoals een heerlijke fles wijn of bubbels. Perfect om mee te proosten op het nieuwe jaar!

Persoonlijk tintje

Kerstpakketten lijken ieder jaar persoonlijker te worden. Zo zijn er tegenwoordig speciale varianten voor mannen en vrouwen verkrijgbaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van biertjes kerstpakket met twee stoere glazen bierpullen waar je heerlijke Alfa biertjes in kunt schenken? Het bier smaakt voortreffelijk bij verschillende kaassoorten. Ook het Food Truck kerstpakket is smullen geblazen.

Veel mogelijkheden

Na al het eten en drinken is het fijn om even bij te komen. Dat kan gelukkig prima dankzij dames of heren kerstpakket, dat een aantal fijne verzorgingsproducten bevat. Of je nu voor traditioneel kerstpakket of een origineel eindejaarsgeschenk kiest: je kunt er alle kanten mee op!

Vind ik leuk: Like Laden…