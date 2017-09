Kerstpakket voor de vrouw – Kerstpakketten voor vrouwen

Kerstpakket voor de vrouw

Heerlijk genieten van een lekker kopje appeltaart thee vers gezet.

De dames kunnen zo'n warm kopje thee zeker waarderen.

Wanneer er dan nog een heerlijke warme appeltaart uit eigen oven bij komt, nou daar worden ze helemaal blij van.

Voor de snoepers hebben we er ouderwetse amandel nougat bij gedaan en voor de fijnproevers de kaneel amandelen.

Om kerstpakket geniet voor de vrouw compleet te maken morgen de bekers en de koektrommel van het merk "Landleven" niet ontbreken.

Via de webshop kan je de order plaatsen en betalen via factuur, iDeal, PayPal of bankoverschrijving.

Afhalen van de bestelling in Langedijk (NH) is ook mogelijk.

Bestellen of offerte via e-mail:

Telefonische informatie: 0226-312079

(bgg staat buiten seizoen & 's avonds mobiel doorgeschakeld)

Meer informatie: info@kerstpakkettencadeaubon.nl

>> Kerstpakketten voor vrouwen "Rustig Genieten"

Over het algemeen geen probleem, we maken de kerstpakketten uitsluitend na orderplaatsing

en zijn dus flexibel genoeg om iets aan te passen.

>> Kleine aantallen, particulier of vergeten voor 15 december je order te plaatsen

Via de webshop van Kerstpakketten Cadeaubon kan je tot 23 december bestellen

Kerstpakket voor de vrouw

Originele kerstpakket ideeën voor de vrouw. Kerstpakket maar dan anders dat is wat wij je te bieden hebben.

Uiteraard zijn onze kerstpakket Cadeaubonnen zeer geschikt om een origineel kerstpakket zelf maken te bestellen.

We zijn ruim gesorteerd in een alternatief kerstpakket gevuld met huisgemaakte streekproducten van eigen akkers.

Kerstpakket voor de vrouw

Thema kerstpakket Rustig genieten

Kerstpakket voor de vrouw

Thema kerstpakket

Kerstpakket voor de vrouw

Thema kerstpakketten vrouw

✓Streekproducten ✓Eigen productie ✓Ruim 40 jaar ervaring ✓Vroegboek Korting ✓*Gratis Bezorging NL

Kerstpakketten voor vrouwen gevuld met streekproducten.

Maak een keuze uit de kerstpakketten winkel

Waarom kies je voor Kerstpakketten Cadeaubon?



Kerstpakketten voor vrouwen ruim 40 jaar ervaring!

✓Elk kerstpakket is gevuld met streekproducten, lekkernijen en ambachtelijke boerenproducten.

Kerstpakketten vrouw Specialist met eigen unieke streekproducten

✓Bereid uit pure ingrediënten die afkomstig zijn van de oogst uit eigen park of van eigen akkers.

Kerstpakket voor de vrouw met private label voor streekproducten

✓Eigen bedrukking is bij vele producten mogelijk

Kerstpakket vrouw met Eigen keuze kerstpakket

✓Zelf samenstellen van de kerstpakket kan al vanaf 10 pakketten.

Kerstpakket Specialist met een Eigen Keuze Cadeau Bon

✓Eigen Keuze kerstpakket voor de gelukkige ontvanger,

Maak online jou eigen keuze voor een kerstpakket

Kerstpakket zelf samenstellen

Kiezen voor een Cadeaubon is voor gelukkige ontvanger verrassend om te krijgen,

maar altijd een belevenis om zelf uit te zoeken in de kerstpakketten Cadeaushop!

Voor de werkgever is er voldoende keus in kerstpakket Cadeaubonnen om te geven.

Maak dan een eigen keuze uit de vele Kerstpakketten Cadeaubonnen uit de webshop.

Onbeperkt geldig & ruime keuze uit diverse Noord-Hollandse streekpakketten

gevuld met streekproducten en boerenproducten.

Bepaal je eigen keuze en kies voor een Noord-Hollandse dagje uit belevenissen.

Kerstpakketten bestellen bij de Specialist en uitlevering t/m 24 december.

Gratis bezorging door geheel Nederland!

Kerstpakket voor de vrouw Specialist

Al meer dan 40 jaar maken wij kerstpakketten voor zowel particulieren als bedrijven door heel Nederland.

Kerstpakketten online bestellen en bezorgen doen we ook in het buitenland.

Onze samenstelling in bijzondere Kerstpakketten is heel erg groot.

In de online winkel presenteren we een groot gedeelte van de originele kerstpakketten.

Uiteraard is niets te gek en vele samenstellen zijn er mogelijk, dat is je eigen keuze.

Kerstpakketten Showroom

Graag nodig we je ook uit in onze kerstpakketten showroom in Zuid-Scharwoude om een persoonlijke tint aan je kerstpakket te geven.

Het beleven van de kerst is belangrijk om een juiste keuze te maken voor je medewerkers in deze tijd.

Wij helpen je graag een eigen keuze voor een kerstpakket te maken welke we samen kunnen samenstellen.

Ook voor deze kerst hebben wij weer vele mooie streekproducten voor je samengesteld, veel van deze producten zijn afkomstig uit eigen productie. Vele hebben dan ook een persoonlijk en lokaal en soms biologische karakter wat de smaak van de streekproducten uniek maakt.

Streekproduct onderscheidend in smaak

Proef de authentiekheid en de liefde voor het vak dat door de bereiders aan het product is meegegeven. Met heel veel passie zijn deze streekproducten tot stand gekomen. Een boer met passie is een vakman, smaak en product vormen samen streekproducten zoals boerenkaas, vers gebrande noten, boeren bramen saus of een ambachtelijke jam.

"Proef en beleef de sfeer van het boerenleven"

Wij wensen iedereen veel plezier toe bij het uitzoeken van de kerstpakketten.

Hulp nodig bij het samenstellen van je kerstpakket!

Neem dan contact met ons op of bezoek ons in kerstpakketten showroom.

Adres: Zuid-Scharwoude (gemeente Langedijk), zie onze contactgegevens

Kerstpakketten belastingvrij?

Ben je bekend met de werkkostenregeling?

Jaarlijks zijn er kleine aanpassing waar een uniek kerstpakket aan moet voldoen om te geven.

Het is goed om op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling voor je medewerkers.

Zo vookomt je onnodige kosten die niet gecalculeerd zijn, doe er verstandig aan en wees goed voorbereid.

Een origineel kerstpakket is voor beide kanten een mooie kerstgift.

Lees er meer over bij de belastingdienst "Kerstpakketten belastingvrij".

Noord-Hollandse kerstpakketten specialist



We zijn een echt een Noord-Hollands bedrijf en met meer dan 40 jaar evaring hebben we vele medewerkers blij mogen maken.

We bezorgen de kerstpakketten dan veelal zelf in de volgende plaatsen in ons eigen marktgebied.

We bezorgen de kerstpakketten voor de vrouw graag in Alkmaar, Aagtdorp, Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Aartswoud, Abbekerk, Abbenes, Aerdenhout, Akersloot, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam-Duivendrecht, Andijk, Ankeveen, Anna Paulowna, Assendelft, Assum, Avenhorn, Baarsdorpermeer, Badhoevedorp, Bakkum, Bargen, Barsingerhorn, Beets, Beinsdorp, Bennebroek, Benningbroek, Bentveld, Bergen aan Zee, Bergen, Bergen-Binnen, Berkhout, Berkmeer, Beverwijk, Bikbergen, Binnenwijzend, Blaricum, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Blokdijk, Blokker, Bobeldijk, Boekel, Boesingheliede, Bovenkarspel, Bovenkerk, Breezand, Bregtdorp, Breukeleveen, Broek in Waterland, Broek op Langedijk, Broekhorn, Broerdijk, Buitenkaag, Den Burg, Burgerbrug, Burgernieuwland, Burgerveen, Burgervlotbrug, Busch en Dam, Bussum, 't Buurtje, De Buurt, Callantsoog, Calslagen, Camperduin, Castricum, Catrijp, De Cocksdorp, Crailo, Crailo, Cruquius,

Cruquius-Oost, Dam, Busch en Dam, De Buurt, De Cocksdorp, De Gest, De Goorn, De Haal, De Haukes, De Heid, De Hemmer, De Hoek, De Hoelm, De Horn, De Hout, De Hulk, De Kampen, De Koog, De Kooy, De Kwakel, De Naal, De Nes,(De) Nollen, De Noord, De Rijp, De Strook, De Waal, De Weed, De Weel, De Weere, De Weijdt, De Westen, De Woude, Den Burg, Den Helder, Den Hoorn, Den Ilp, Den Oever, Diemen, Dijkmanshuizen, Dirkshorn, Draai, Driehuis, Driehuizen, Driemond, Duivendrecht,

Durgerdam, Duyncroft, Edam, Eenigenburg, Egelshoek, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Elft, Enkhuizen, Van Ewijcksluis, Frik, Gelderse Buurt, De Gest, De Goorn, Gouwe, Graft, 's-Graveland, Groenveld, Groet, Groot Dorregeest, Grootebroek, Grootschermer, Grosthuizen, De Haal, Haarlem, Haarlemmerliede, Hakkelaarsbrug, Halfweg, Harderwijk, Hargen, Haringhuizen, Harkebuurt, De Haukes, Hauwert, Hauwert, Havenbuurt, Heemskerk, Heemstede,

Heerhugowaard, De Heid, Heiloo, Den Helder, Hem, De Hemmer, Hensbroek, Het Schouw, Het Westeinde, Het Woud,

Hilversum, Hilversumse Meent, Hinderdam, Hippolytushoef, Hobrede, De Hoek, De Hoelm, Hofgeest, Hollebalg, Holysloot, Hoofdddorp, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Den Hoorn, De Horn, 't Horntje, De Hout, Huigsloot, Huisduinen, Huizen, Huizerhoogt, De Hulk, IJmuiden, Den Ilp, Ilpendam, Jisp, Julianadorp,'t Kabel, Kabel, Kalverdijk, De Kampen, Kapel, Kathoek, Katwoude, Keinsmerbrug, Kerkbuurt, Klein

Kerstpakketten vrouw Specialist leveringen door heel Nederland:



Dorregeest, Kleine Sluis, Koedijk, Kolhorn, De Koog, Koog aan de Zaan, De Kooy, Kortenhoef, Kraaienburg, Krabbendam, Kreil, Kreileroord, Krommenie, Krommeniedijk, t Kruis, Kudelstaart, Kwadijk, De Kwakel, Lambertschaag, Landsmeer, Laren, Leimuiderbrug, Lekermeer, Lijnden, Limmen, Lisserbroek, Loosdrecht, Lutjebroek, Lutjewinkel, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee, Marken, Markenbinnen, Medemblik, Mennonietenbuurt, Middelie, Middenbeemster, Midden-Eierland, Middenmeer, Midwoud, Moerbeek, Molenbuurt, Monnickendam, Muiden, Muiderberg, De Naal, Naarden, Naarderbos, Naardermeer, Nauerna,Neck, Nederhorst den Berg, Nes, Nes aan de Amstel, De Nes, Nibbixwoud, Nieuw-Loosdrecht, Nieuw-Vennep, Nieuwebrug, Nieuwe Meer, Nieuwe Niedorp, Nieuweschild, Nieuwesluis, (De) Nollen, De Noord, Noord-Scharwoude, Noord-Spierdijk, Noordbeemster, Noordburen, Noorddijk, Noorddorp, Noordeinde, Noorderbuurt, Noordermeer, Noordhaffel, Noord-Stroe, 't Nopeind, Obdam, Den Oever, Omval, Onderdijk, Ongeren, Oost, Oost-Graftdijk, Oost(-)Knollendam, Oosteinde, Oosterblokker, Oosterdijk, Oosterend, Oostergouw, Oosterklief, Oosterland, Oosterleek, Oosterwijzend, Oosthuizen, Oostmijzen, Oostwoud, Oostzaan, Opmeer, Opperdoes, Oterleek Oud-Loosdrecht, Oude Meer, Oude Niedorp, Oudendijk, Ouderkerk aan de Amstel, Oudeschild, Oudesluis, Oudijk, Oudkarspel, Oudorp, Over-Diemen, Overleek, Overveen, Sint Pancras, Pannekeet, Anna Paulowna, Penningsveer, Petten, Poolland, Purmer, Purmerbuurt, Purmerend, Purmerland, Ransdorp, 't Rijpje, De Rijp, Rijsenhout, Rinnegom, Rozenburg, Ruigoord, Rustenburg, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Schagen, Schagerbrug, Schardam, Scharwoude, Schellinkhout, Schermerhorn, Schiphol, Schiphol-centrum, Schiphol-Noord,

Schiphol-Oost, Schiphol-Rijk, Schiphol-Skypark, Schiphol-Zuid, Schiphol-Zuidoost, Schoorl, Schoorldam, Het Schouw, 's-Graveland, Sijbekarspel, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee, Slootdorp, Sloten, Smerp, Spaarndam, Spaarnwoude, Spanbroek, Spang, Spierdijk, Spijkdorp, Spijkerboor, Spoorbuurt, Starnmeer, Starting,

Stierop, Stolpen, Stompetoren, Stroe, Noord-Stroe, Stroet, De Strook, 't Buurtje, Tersluis, 't Horntje, Tienhoven, Tjallewal, 't Kabel, 't Kruis, 't Nopeind, Tolke, 't Rijpje, Tuitjenhorn, Twisk, 't Zand, Uitdam, Uitermeer, Uitgeest, Uithoorn, Ursem, Valkkoog, Van Ewijcksluis, Vatrop, Veenhuizen, 't Veld, Veldhuis, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Venhuizen, Verlaat, Verloren Einde, Vijfhuizen, Vinkebrug, Vogelenzang, Volendam, Vredeburg, Vrouwentroost, Vrouwenverdriet, De Waal, Waarland, 't Wad, Wadway, Warder, Warmenhuizen, Watergang, Waterpark, Waver, De Weed, De Weel, De Weere, Weesp,

De Weijdt, Wervershoof, West-Graftdijk, West-Knollendam, Westbeemster, Westeinde, Het Westeinde, De Westen, Westerblokker, Westerbuurt, Westergeest, Westerklief, Westerland, Westermient, Westerwijzend, Westwoud, Westzaan,

Westzaner-Overtoom, Weteringbrug, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Wijdenes, Wijdewormer, Wijk aan Zee, Wijmers,

Wimmenum, Winkel, Wogmeer, Wognum, Wormer, Wormerveer, Het Woud, De Woude, Zaandam, Zaandijk, Zaanse Schans, 't Zand, Zandvoort,Zanegeest, Zedde, Zevenhuizen, Zijdewind, Zijpersluis, Zittend, Zuid-Scharwoude, Zuid-Eierland, Zuideinde, Zuidermeer, Zuiderwoude, Zuidhaffel, Zuidoostbeemster, Zuidschermer, Zuid-Spierdijk, Zunderdorp, Zwaag, Zwaagdijk, Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West, Zwaanshoek, Zwanenburg.

Voordelen van de Kerstpakketten voor vrouwen specialist

✓Streekproducten

✓Eigen productie

✓Ruim 40 jaar ervaring

✓Vroegboek Korting

✓*Gratis Bezorging NL

Dit zijn onze bedrijfsgegevens:

DeSwaan Kerstpakketten Cadeaubon

De Swaan 18

1722PW LANGEDIJK (Zuid-Scharwoude)

0226-312079 (bgg staat mobiel doorgeschakeld)

Van januari t/m oktober op afspraak geopend

Maak een afspraak info@kerstpakkettencadeaubon.nl

Van 1 november tot 4 december:

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 9.30 – 17.00uur

Van 5 december tot 24 december:

Geopend van maandag t/m zaterdag 9.30 – 17.00uur

Onze kerstpakketten showroom is gelegen tussen Alkmaar & Schagen

De koffie & thee met wat lekkers erbij staan altijd voor je klaar!

De Kerstpakketten showroom is geopend voor zakelijk en particulier.

Kerstpakketten – kerstcadeaus – kerstgeschenken – kerst lekkernijen

Afname's in de Kerstpakketten showroom graag betalen per PIN.

Routebeschrijving, uit alle richtingen:

N245 Alkmaar - Schagen, afslag Broek op Langedijk, 1e rotonde linksaf (3/4), 2e weg rechts.

Hier is na 200 meter aan de linkerkant "deSwaan" (midden op het Noord-Hollandse platteland) te vinden.

> LET OP!!! dit is een andere locatie dan Speelpark de Swaan.

De Swaan 11, 1722 PW Zuid-Scharwoude, Nederland

Breedtegraad: 52.693977 | Lengtegraad: 4.796147

Kerstpakket voor de vrouw

Originele kerstpakket ideeen voor de vrouw.

Zelf kerstpakket maken

Wellness pakket kado

Mannen kerstpakket

Vind ik leuk: Like Laden…