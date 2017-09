Kerstpakketten trends – Lokale Streekpakketten zijn hot!

Kerstpakketten trends: Streekpakketten van de lokale boer

We zijn volop met vakantie bezig en nog zeker niet met een kerstpakket bestellen. Het bedenken van een origineel kerstgeschenk dat is elk jaar weer een uitdaging. Het is toch goed om hier op tijd over na te denken om een leuke, verantwoord en origineel kerstgeschenk te verstrekken aan je medewerkers. Heb je een bepaald kerstpakketten thema in gedachte voor een man of een vrouw en je wilt er geen weken over nadenken of het wel het juiste kerstpakket zou kunnen zijn is het verstandig dat tijdig te doen. Kerstpakketten tip, jou samenstelling is een keuze die je maakt voor een grote groep medewerkers maar ook zeker waar je bedrijf voor staat.

De keuzes die we maken en de eisen die we stellen aan een kerstpakket gaan steeds verder. Het moet verantwoord zijn, duurzaam, wat zijn de trends van dit jaar enz. Je wilt ook een boodschap meegeven aan je medewerkers en dat bedenk je ook niet zomaar. Verdiep je dus tijdig in de nieuwe trends op het gebied van originele kerstpakketten!

Kerstpakketten trend in kies een streekpakket

De laatste jaren worden een aantal trends steeds duidelijker voor kerstpakketten. Kerstpakketten trends zijn duidelijk in ontwikkeling in een snelgroeiende markt.

De inhoud van de kerstpakketten zijn trend gevoelig en worden steeds bewuster ingevuld met duurzame streekproducten. Luxe kerstpakketten moeten een verhaal hebben, de producten spelen daarbij de hoofdrol. Gezond, verantwoord, lekker, duurzaam en zelf biologische zijn niet meer weg te denken bij een kerstpakket samenstellen, maak jij dit jaar bewuste keuze?

De opmars in streekproducten is dan ook een echte duidelijke trend in 2017, waarbij lokale streekproducten een goed keuze zijn. De groei van de online etensboxen hebben een enorme boost gekregen en je medewerkers zijn echt op de hoogte wat verantwoord is en wat niet.

Met een goed gevoel wil je ze als werkgever dan ook een kerstpakket geven wat uit een goed hart komt. Dit jaar heeft een uniek kerstpakket dus een extra lading nodig voor een bewust alternatief kerstpakket.

Een bijzondere trend: lokale producten

We eten met z’n steeds bewuster, we willen graag weten wat we eten.

De nieuwe kookboeken die dit jaar zijn gelanceerd staan vol met verantwoorde voeding en draaien vaak om dezelfde geachte maar elk vanuit een ander kant belicht.

De laatste jaren waren we vooral van het gemak en waren we er minder bewust van waar ons voedsel vandaan kwam hoe het tot stand kwam en wat er in zat.

Doordat de voedingsindustrie bakken met geld aan ons verdiende en ons verslaafd maakte aan suikers, waren we de weg even kwijt.

Gelukkig wordt er door diverse instanties nu zwaar met voedingsleveranciers gepraat dat een halt toe te roepen.

Amerika is een levendig voorbeeld hoe het niet moet.

In Nederland zie je de kentering komen in de voedingswereld, maar zeker bij ons zelf.

We zoeken niet meer naar voedsel in het buitenland maar gewoon in de buurt.

De Nederlandse boeren verbouwen de lekkerste streekproducten gewoon bij jou in de buurt.

Welke lokale ondernemers zitten bij jou in de buurt en wat hebben zei te bieden aan streekproducten.

Wat is een streekpakket kerstpakket?

Wat is een streekpakket nu eigenlijk? Een streekpakket is een pakket waarbij de bewuste keuze is gemaakt om producten te kiezen die lokaal zijn verbouwt en bereid tot een mooi en verantwoord eindproduct. Weet wat je eet, gewoon bij jou uit de buurt, kortom een bewuste keuze. De trend om gewoon je groentes, vlees, melk enz. weer te gaan kopen bij de lokale boer is in opmars. Het samen kopen van een koe die een goed leven heeft gehad, bewust is gevoed met verantwoorde voeding en vervolgens bereid wordt tot mooie eindproducten dat zijnde trends van 2017. Lokale ondernemers zijn de voedingsproducenten van de toekomst. Eet bewust en geef bewust en maak dit jaar een bewuste keuze voor je medewerkers waar ze zichzelf in herkennen. Maak dit jaar een bewuste keuze voor je medewerkers en kies b.v. eens voor een lokaal streekpakket Noord-Holland. Kerstpakketten trend, kies je voor een origineel kerstpakket!

