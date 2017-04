Kickstart OEE voor productiepersoneel tijdens Onprove’s Factory Event 2017

In het voorjaar van 2017 organiseert productie-expertisecentrum Onprove zes keer het Onprove Factory Event. Dit is een avond op locatie waarbij productiepersoneel van een fabriek kosteloos een introductietraining OEE (Overall Equipment Effectiveness) volgt. Doelstelling van het bedrijf is het verhogen van het kennisniveau bij met name de foodproductie-industrie op het terrein van efficiency. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor het event aanmelden op de website Onprove.nl. Het bedrijf uit Waddinxveen richt zich op het effectiever maken van productieprocessen. Hiervoor maken ze gebruik van gecertificeerde Black Belt-trainers, die zogenoemde leantransformaties uitvoeren. Tijdens het Factory Event nemen deze trainers in de fabriek zelf de workshop op zich. Deze mensen zijn opgeleid om activiteiten in processen die geen waarde toevoegen te ontdekken en te elimineren. Tijdens deze workshop geven ze uitleg over OEE, een meetmethode die de productiviteit van een machine of een productielijn bijhoudt en verbetert.

Met plezier produceren in fabrieken

In 2017 zal het eerste Onprove Factory Event plaatsvinden. Tijdens een beperkt aantal avonden is het mogelijk om de Black Belt-trainers van Onprove vrijblijvend op bezoek te krijgen. In fabrieken wordt de efficiency bepaald door het OEE-getal. Het goed interpreteren van dit getal leren de deelnemers in deze training. Overall Equipment Effectiveness betekent in het Nederlands “de daadwerkelijke benuttingsgraad van machines”. OEE is een meetmethode die steeds vaker opgang maakt binnen bedrijven waar productiviteitverhoging door efficiëntere inzet van machines belangrijk is. De workshops die op locatie plaatsvinden, hebben als doel de medewerkers plezierig en daarmee effectiever met elkaar te laten samenwerken. De workshop biedt ruimte aan maximaal acht personeelsleden en duurt circa drie uur. De eerste vindt plaats in februari 2017. Inschrijven is mogelijk vanaf 6 december 2016.