Kies de perfecte body stocking!

Een bodystocking is een één stuks kledingstuk dat je lichaam van je schouders tot aan je voeten bedekt. Dat klinkt misschien een beetje preuts of saai (als je alles van top tot teen bedekt blijft er weinig voor de verbeelding over..) maar geloof ons wanneer we zeggen dat boysuits prachtige effecten kunnen hebben die je er ongelofelijk sexy, spannend of verleidelijk uit kunnen laten zien. Niet alleen door de basis werking van een body stocking, het is immers een panty die strak op je huid blijft zitten omdat de originele vorm van het kledingstuk een stuk kleiner hoort te zijn dan het lichaam waar het voor gekocht is, maar ook omdat je kunt spelen met ontwerpen, cut outs, en prints die de hele boel nog veel levendiger maken. Er zijn body stockings die je curves overdrijven, je hebt ze ook die juist zo gemaakt zijn dat ze je er een stuk slanker uit laten zien. De beste body stockings zitten altijd heel erg comfortabel wat de functie ook is. Het kennen van je lichaam is de sleutel tot succes bij het uitzoeken van een goede body stocking. Wij hebben zoals gewoonlijk weer een aantal dingen op een rijtje gezet die je in gedachte moet houden als je een body stocking wilt gaan kopen. In totaal hebben wij vijf tips voor je en als je deze allemaal weet te volgen durven we je bijna te garanderen dat je de perfecte body stocking voor jou zult vinden.

Het materiaal

Natuurlijk is het belangrijk wat voor materiaal je aan gaat doen. Het heeft natuurlijk een heel ander effect als jij stokcing van linnen is gemaakt of van kant en zijden. Maar het materiaal dat gebruikt wordt bij het produceren van body stockings is over het algemeen materiaal dat heel erg rekbaar is dus bvallen er al een hele hoop stoffen af. De wevings wijze van het materiaal is belangrijker bij body stockings omdat dat veel zegt over het draag comfoort van de body stocking. Er is een fishnet knit die over het algemeen bekend staat als een goed instap model voor beginnende body stocking dragers. Dit visnet model laat heel veel ruimte voor strecth en is daarom heel erg makkelijk te dragen. Vaak wordt er ook kant gebruikt op body stockings. Dat is immers enorm populair en ziet er, in onze mening, ook gewoon geweldig uit. Maar heb je wel eens nagedacht over hoe rekbaar kant is? Juist, dat is het niet. Daarom wordt het vaak aangebracht op de visnet stoffen zodat het meer een soort versiering is dat op een rekbare stof ligt.

Nog een tip; kijk voor cut outs en gaten patronen in je body stocking. Als er gaten in de stof zitten betekend het dat de stof makkelijker te rekken is en daarom makkelijker aan te trekken is. Daarnaast zijn de cut outs vaak heel exciting en brengen ze een zekere wow factor met zich mee. Sommige stockings zijn van doorzichtig materiaal gemaakt maar deze materialen zijn vaak minder rekbaar dus moeilijker om in te komen. Hou daarom de gaten in de gaten want die maken het een stuk makkelijker een body stocking van doorzichtig materiaal goed aan te trekken. Nog wat tips aangaande de vorm van je lichaam; als je een kortere dame bent blijf dan weg by body stockings die afgesneden zijn bij de enkels en als je een dame bent met wat beter overdreven curves blijf dan weg bij doorzichtige materialen we kunnen dit wel gaan uitleggen maar als je even je gezonde verstand gebruikt kun je er zelf wel achter komen waarom. Zoek voor body stockings met sterke lijnen of ga voor de fishnet wevings methode om je curves echt goed te accentueren.

Graphics en patronen

De reden dat wij zo van body stockings houden is het gedurfde statement dat ze maken; de gaten in de stof zijn spannend en, zoals we al zeiden, brengen een heerlijke wow factor met zich mee. Maar het is belangrijk dat je het grote plaatje in de gaten blijft houden. Erg grote gaten kunnen meer laten zien dan je lief is en te weinig of te kleine gaten kunnen zorgen voor een verstikkend gevoel. Denk ook hele goed na over het uiteindelijke beel dvan de stocking die je gaat kopen. Als je een hele diepe V nek lijn gaat rocken dan is er een grote kans dat je er een stuk langer uit ziet als je de stocking aan hebt. Als je dus al een buitengewoon lange vrouw bent moet je hier misschien even twee keer over nadenken. De patronen en prints op de body stocking kunnen een grote rol spelen bij het verdelen van aandacht over je lichaam en op die manier blikken naar plekker trekken waar je ze juist wilt hebben en wegleiden van delen van je lichaam waarvan je liever niet hebt dat mensen er op focussen. Gebruik de patronen dus om ogen mee te leiden en in controle te zijn over waar mensen naar kijken

Het favoriete deel van je lichaam of je beste curves

Ok we weten dat dit waarschijnlijk één van de belangrijkste adviesen van dit artikel gaat worden want iedere vrouw wil zich sterk, mooi en zelfverzekerd voelen. Om er op je paas best uit te zien pas dan een tactiek toe die je ook gebruikt met normale kleding. Welke stijl past het beste bij jouw lichaam? Weet dus wat voor lichaam je hebt en wat daar goed bij past. Vrouwen met een iets korter lichaam moeten bij de body stocking extra voorzichtig zijn omdat het voor komische resultaten zou kunnen zorgen als je een body stocking koopt die wel goed is in de breeddte maar eigenlijk veel te lang is voor je lichaam. Stel het je even voor.. dan word je een soort onvolgroeide rups ofzo. Oppassen dus! Jouw oplossing licht in stockings die het visuele effect afsnijden onder de borsten. Twee stuks body stockings bieden hiervoor een ideale oplossing voor maar er zijn ook genoeg één stuks body stockings die een visueel effect hebben onder de borsten. Als je helemaal gek bent van je borsten raden wij je aan om een body stocking zonder cups te nemen. Dan komen je borsten er prachtige uit, ook een wrap around design werkt heel goed voor mooie borsten. Als je prachtige lange benen hebt ga dan op zoek naar body stockings met ingebouwde jarratels, die zijn altijd goed om mannen op hun lip te laten bijten. Heupen hebben ook genoeg opties met prachtige onthullende snedes op je zij.

Neklijn

Zoals we al eerder gezegd hebben zitten er in het productie proces van body stockings niet heel veel naden omdat er niets aan elkaar genaaid wordt. De belangrijkste lijnen in je outfit worden dus bepaald door de openingen in het materiaal. Een van de belangrijkste van die openingen is naturlijk de decolletee, of nek lijn. Het is maar hoe je het wilt bekijken. Als je voor een hoge nek lijn gaat heb je natuurlijk geen decolletee, als je voor een diepe nek ljn gaat zou de decolletee nog wel eens een stuk intenser kunnen zijn dan je zou willen. Ligt er maar net aan hoe graag jij je borsten wilt showen en hoe blij je met die borsten bent. Als je kleinere borsten hebt ga dan op zoek naar een halter top of een dippende nek lijn, de rechtere neklijnen doen wonderen om je borsten een beetje te overdrijven.

Kleuren maken de mood.

Body stockings zijn funky en leuk. Ze geven je een compleet nieuwe uitstralingen en zijn nog eens super vrouwelijk ook. We hebben je al allerlei tips gegeven: hoe kun je het beste omgaan met je lichaams type in een bodystocking? Wat voor patronen werken goed en waarom? Hoe kun je de hongerige blik van mannen leiden naar de delen van je lichaam waar jij ze wilt hebben? Hoe kun je het beste omgaan met je neklijn? We hebben een heel belangrijk aspect echter nog niet besproken: de kleur van je bodystocking. Kleuren zijn heel belangrijk omdat ze voor een groot deel het gevoelv dat je uitdraagt bepalen. Ben je dus van plan om een romantische intieme avond tegenmoet te gaan ga dan niet aankomen zetten in een gif groene neon kleurige bodysuit. Die kun je waarschijnlijk beter voor een feestje bewaren of als je van plan bent een prive dansje op te voeren op Toxic van Britney spears. Zwart is altijd een goede keuze als je het klassiek wilt houden, je zult er elegant en sexy uit zien. Wit is het tegen overgestelde; het geeft je een engelachtige onschuldige uitstraling. Er zijn ook regenboog prints die leuk kunnen zijn maar erg verkeerd kunnen uitpakken, dat ligt maar weer net aan je lichaam. Neon kleuren kunnen ook leuk zijn maar zijn some lastig om met goede accesoires te combineren.

We hopen dat al deze tips je zullen helpen de beste body stocking voor jou te vinden. Onthoud dat je vooral ook lol moet hebben terwijl je lingerie aan het kopen bent en dat je uiteindelijke keuze jouw persoonlijkheid reflecteert zodat je je sowieso comfortabel voelt in je nieuwe aankoop. Jij maakt de kleren, de kleren maken niet jou. Als je nog andere goede tips hebt voor het dragen van bodystockings laat het dan weten in de reageer sectie onder deze blog post. Bij larshor.nl hebben we al tientallen jaren ervaring met het leveren van lingerie, korsetten, zwemkleding, jurken en bodystockings van hoge kwaliteit en zijn daarom uit gegroeid tot een van Europas meest gerespecteerde lingerie handelaren. Kom snel langs op larshor.nl en sta versteld van ons enorme aanbod en de belachelijk goed geprijzde artikelen.

