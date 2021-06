Kies ook voor een PVC voordeur

De meeste kunststof huisdeuren zijn tegenwoordig gemaakt van polyvinylchloride, of kortweg PVC. Dit materiaal heeft zich vooral bewezen door zijn veelzijdigheid en verwerkingsgemak. Een PVC voordeur is meestal goedkoper dan modellen van aluminium of hout.

Omringende stalen kern

Vergeleken met een huisdeur van aluminium of ander materiaal is een PVC deur op de lange termijn wel iets minder weerbestendig. Het grootste probleem met kunststof is dat het bij sterke temperatuurschommelingen kan kromtrekken, waardoor de voordeur niet meer goed sluit. Daar is echter een oplossing voor: een omringende stalen kern gaat dit tegen en zit nu standaard in een goede PVC deur

Behoudt zijn helderheid lang

In de regel behoudt de kleur van een hoogwaardige PVC deur zijn helderheid lang, zelfs in direct zonlicht, terwijl witte deuren worden beschermd tegen vergeling. Met fijnstof moet je echter voorzichtig zijn: dergelijke afzettingen leiden snel tot verkleuring als je het oppervlak van je voordeur niet regelmatig schoonmaakt. Een PVC deur maakt in ieder geval indruk met zijn eersteklas prijs-kwaliteitverhouding en zijn veelzijdigheid!

Groot aantal designvarianten

Een PVC deur kan in bijna elke designvariant worden geproduceerd en dankzij de brede waaier aan coatingmogelijkheden zelfs in een bedrieglijk echte hout- of aluminiumlook. Alle denkbare kleuren, vormen en ook materiaalcombinaties met glas, hout of aluminium elementen zijn ook heel goed mogelijk. Bovendien is een PVC deur niet alleen goedkoper dan massief hout of aluminium, hij is ook lichter en daardoor makkelijker te plaatsen.

PVC deur is duurzaam

Een goed geïsoleerde PVC deur haalt zeer goede isolatiewaarden en kan uiteraard ook worden voorzien van een uitgebreid beveiligingspakket. Doorlopende stalen versterkingen zorgen voor een hoge stabiliteit en de lage onderhoudsvereisten maken ze tot een zeer duurzame, ongecompliceerde partner voor je huisingang.

Gemakkelijke kneedbaar

Bij het produceren van een nieuwe PVC deur wordt gebruik gemaakt van de gemakkelijke kneedbaarheid van het materiaal, dat wordt verwerkt tot ingenieuze meerkamerprofielen. Dit verbetert de isolatie-eigenschappen en bereikt een navenant lagere U-waarde voor de voordeur. Het is belangrijk dat je jouw deur uitrust met betrouwbare beveiligingstechnologie. Zo zouden glazen inzetstukken in feite ook van veiligheidsglas moeten zijn.

Vervanging houten deur

De PVC deur is een heel goede vervanging voor de houten deur. Het kan soms gemaakt zijn van een volledig recyclebaar materiaal volgens ecologische materialen, zoals glas of bamboe. Zo een deur gebruiken houdt dus in dat je ook rekening houdt met het milieu. Een PVC deur kan verschillende typen hebben. Er is tegenwoordig veel vraag naar PVC deuren met dubbele beglazing. Deze worden voornamelijk gebruikt in het interieur, badkamer en tuin.

Voordelen PVC voordeur

De PVC voordeur heeft bijzonder veel voordelen. De belangrijkste zijn: