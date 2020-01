Kies verstandig en voordeel: een refurbished iphone Xs

Als je op zoek bent naar een nieuwe iphone maar je wilt niet teveel geld uitgeven dan zou een refurbished iPhone Xs zou zomaar eens de juiste keuze voor jou kunnen zijn. Steeds meer mensen maken gebruik van sim only abonnementen en daar zit natuurlijk geen toestel bij. Het abonnement is een stuk goedkoper en je voorkomt een BKR-notering, maar het betekent wel dat je zelf moet sparen voor een nieuw toestel. Een iPhone Xs is een goede keuze voor de iPhone-liefhebbers. Het is een fijn toestel dat voorzien is van alle moderne snufjes. Helaas betaal je hier wel een aardig bedrag voor en niet iedereen kan of wil dit bedrag uitgeven aan een smartphone. Een refurbished iPhone Xs is een slimme om veel geld te besparen én te genieten van een uitstekend toestel.

Een refurbished iPhone Xs werkt als nieuw

Wil je een iPhone Xs, maar kan of wil je geen nieuw toestel kopen? Dan heb je in de basis natuurlijk twee mogelijkheden. Je kunt een tweedehands exemplaar kopen of een refurbished iPhone Xs kiezen. De tweede optie is altijd de betere optie en hier zijn belangrijke redenen voor. Een tweedehands model koop je in de meeste gevallen van een particulier die het toestel zelf nog tot voor kort in gebruik had. De telefoon wordt niet nagekeken, maar enkel teruggezet op de fabrieksinstellingen. Mogelijk zijn er gebreken, maar deze ontdek je niet direct.

Een refurbished iPhone Xs is een gereviseerd toestel. Dat betekent dat het toestel volledig nagekeken is. Alle technische aspecten van de iPhone Xs worden gecheckt en, indien nodig, gerepareerd. Onderdelen die niet meer betrouwbaar zijn worden vervangen en uiteindelijk krijg je zo een toestel in handen dat als nieuw werkt.

Soms is de iPhone Xs écht helemaal nieuw

Veel refurbished iPhones zijn eerder al door iemand anders gebruikt, maar er zijn zeker ook refurbished smartphones die écht nog helemaal nieuw zijn. Heeft een winkel een te grote voorraad aangeschaft en krijgt de winkel te maken met een voorraadoverschot? Dan kunnen niet alle nieuwe toestellen meer verkocht worden en worden deze toestellen aangeboden als refurbished smartphones. Dit zijn dus compleet nieuwe smartphones die je tegen een refurbished prijs kunt kopen.

Je voorkomt risico’s met een refurbished iPhone Xs

Wanneer je een tweedehands iPhone Xs koopt, dan krijg je toch te maken met belangrijke risico’s. Het kan zijn dat iOS niet helemaal up to date is of dat de iPhone gestolen is. Daarnaast is het toestel niet hygiënisch schoongemaakt en ontbreekt er een gecertificeerde datawipe. Kies je voor een refurbished iPhone Xs? Dan ga je deze risico’s uit de weg. De software is gegarandeerd up to date, het toestel is zeker niet gestolen én de smartphone is hygiënisch gereinigd. Daarnaast krijg je ook nog eens garantie bij een refurbished iPhone Xs, wat je natuurlijk ook niet krijgt wanneer je kiest voor een tweedehands exemplaar.

Kies voor een refurbished iPhone Xs

Een refurbished iPhone Xs biedt veel voordelen. Je kunt flink besparen op de aankoopprijs en geniet van een optimaal goed werkend toestel. Daarnaast is de refurbished iPhone Xs natuurlijk ook een milieubewuste keuze, want het voorkomt dat toestellen onnodig weggegooid worden. Kortom, alle reden om te kiezen voor een refurbished iPhone Xs!