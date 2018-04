Koop jij binnenkort ook een micro bikini?

Er zijn zoveel soorten bikini’s vandaag de dag beschikbaar dat het voor ons vrouwen steeds ingewikkelder wordt om te kiezen. Er zijn sexy eendelige badpakken, er is de tankini en uiteraard de micro bikini. Met zoveel keus is het er niet makkelijker op geworden. Sommige stijlen zie je wat vaker, zoals de brazilian bikini en andere wat minder, de micro bikini. Deze bikini is de meest gedurfde variant omdat het weinig bedekking biedt. Maar een ding dat helemaal zeker is, is dat als je goed wil bruinen er geen betere keus is. Sommige vrouwen vinden het niet fijn omdat het te bloot is. Dat is waar ik het vandaag over wil hebben met jullie. Zwemkleding is een zeer privé onderwerp voor de meeste vrouwen. Het betreft je perceptie van je eigen lichaam, en hoe je erover voelt om dat aan andere te laten zien. Veel meer dan bij andere soorten kleding is zwemkleding heel intiem en openbaar tegelijk.

Omdat zwemkleding al een moeilijk onderwerp is voor veel vrouwen is het begrijpelijk dat je toch minder vaak de micro bikini op het strand ziet. Ik vind dit jammer. Ik ben van mening dat er meer vrouwen de vrijheid moeten voelen om een micro bikini te dragen. Ik geloof heel erg in de bevrijdende kracht van kleding. Het is een manier van zelf expressie, hoe jij je kleed vertelt veel over wat voor persoon je bent, wat voor onzekerheden je hebt. Maar het kan ook helpen om je zelfvertrouwen op te bouwen. Om trots te zijn op wie je bent, en al je gekke trekjes.

Daarom wil ik jullie vandaag wat advies geven over micro bikini’s. Waarom zou je dit moeten dragen, en wat voor invloed kan het op je hebben. Maar ik wil jullie ook wat alternatieven geven voor als je toch liever iets anders kiest. Ook ga ik je wat advies geven over waar je het beste bikini’s kan kopen. En als laatste geef ik je wat advies over handige accessoires voor bij je strand outfit. Lees dus snel verder zodat jij zo helemaal voorbereid bent om zelf een nieuw badpak aan te schaffen!

Bruinen

Ben jij ook zo’n iemand die zodra de zon weer tevoorschijn komt meteen naar buiten rent en je huid aan de zon blootstelt. Jij moet altijd bruin zijn. De winter is voor jou de zwaarste periode, en daarom ga je waarschijnlijk graag op wintervakantie naar een warm oord. Bruin worden is voor jou een absolute must. Dan weet ik precies wat voor bikini jij moet dragen. De micro bikini natuurlijk.

Als je goed wil bruinen dan is er echt geen betere keus. De micro bikini is eigenlijk een soort collectie aan elkaar vastgeknoopte veters. Het biedt echt heel weinig bedekking. Wel precies genoeg dat je niet echt bloot rondloopt op het strand. Maar het idee blijft om zoveel mogelijk huid aan de zon bloot te stellen. En laat dat nou precies zijn waar jij naar opzoek bent. Met een micro bikini weet je zeker dat je geen vervelende grote strepen op je lichaam krijgt. Vrijwel je hele lichaam gaat mooi dezelfde kleur bruin worden.

Zo nu weet je het dus, mocht je opzoek zijn naar de perfecte bikini om ervoor te zorgen dat jij er weer lekker bruin uitziet in de lente en zomer dan moet je absoluut voor een micro bikini kiezen. Maar er zijn nog meer redenen om ervoor te kiezen dan alleen bruin te willen worden.

Je bent trots op je lichaam

Zoal ik eerder al heb aangegeven is het kiezen en dragen van zwemkleding voor veel vrouwen een intieme zaak. Je laat met een eendelig badpak of een bikini veel meer van je lichaam zien dan je normaal gezien doet. Sommige vrouwen vinden dit een onprettige ervaring. Maar er zijn ook veel vrouwen die hier enorm van genieten. Vrouwen die bijzonder trots zijn op hun lichaam. Misschien zijn ze geboren met een fantastisch lichaam of anders hebben ze er het hele jaar hard aan gewerkt, maar zij willen graag met trots en zelfvertrouwen hun lichaam aan de rest van de wereld tonen.

Ook voor deze groep vrouwen is het dragen van een micro bikini een uitstekende keuze. Er zijn weinig andere stijlen die zoveel van je lichaam ontbloot laten. Er is ook absoluut niks mis mee om in dit geval voor deze stijl sexy bikini te kiezen. Jij bent trots op je lichaam dus waarom zou je dat niet mogen delen met andere mensen? Veel vrouwen denken bij voorbaat al dat het niet gepast is om een heel verleidelijke en weinig bedekkende bikini te dragen. Maar wat is hier nou eigenlijk mis mee? Iedereen heeft zijn of haar eigen smaak over wat mooi is, dus als jij het mooi vind om een micro bikini te dragen dan moet je dat vooral doen.

Daarnaast kan het dragen van deze stijl een zeer bevrijdende ervaring zijn voor je. Toen ik voor de eerste keer een micro bikini droeg had ik ook mijn twijfels. Ik heb geen perfect lichaam, maar ik zorg er wel voor. Desondanks was ik bang dat ik bekeken zou worden door anderen die het er niet uit vonden zien. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Ik voelde dat het mooi stond en daardoor groeide mijn zelfvertrouwen. Dit straalde vervolgens uit toen ik naar het strand ging met mijn sexy bikini aan. Het was iets wat ik nog nooit eerder had ervaren, maar ik maakte mij totaal geen zorgen om wat anderen er nou eigenlijk van vonden. Ik was helemaal bevrijd van alle zorgen en had nog nooit zo’n prettige dag op het strand gehad.

Ik wil hiermee aangeven dat je niet bang moet zijn om een nieuwe en wat gedurfdere stijl bikini te proberen. Ik heb teveel vrouwen gesproken die aangaven dat zij wel eens nagedacht hadden over het dragen van een micro bikini maar het uiteindelijk nooit hebben gedaan. Ik vind dat jammer want op basis van mijn ervaring zou ik willen dat iedere vrouw de vrijheid die ik voelde een keer zou kunnen ervaren. Laat je dus niet afschrikken zonder het te proberen!

Wat je moet weten

Alhoewel ik uitermate positief ben over het dragen van een micro bikini zijn er natuurlijk nog wel wat handige dingen die je moet weten. Allereerst is het een stijl die je misschien niet naar een plek wilt dragen waar je weet dat er veel kleine kinderen zullen rondlopen. Dat is misschien niet de handigste plek om zo’n bikini te dragen. Ten tweede is het belangrijk om je eigen lichaam goed in te schatten en eerlijk te zijn of een micro bikini wel goed is voor het type figuur dat jij hebt. Mocht je een vollere buste hebben dan kan het goed zijn om een bikini of eendelig badpak met meer ondersteuning voor je borsten te dragen. Een micro bikini biedt dit zeker niet. Je krijgt geringe ondersteuning en bedekking. Je wilt natuurlijk niet dat je borsten uit je topje vallen als je even een snelle beweging maakt. Het is niet zo dat ik alleen vind dat alleen bepaalde vrouwen deze stijl kunnen dragen maar het is belangrijk om toch eerlijk tegenover jezelf te zijn over wat nou eigenlijk een goede keus is.

Als laatste is het belangrijk om je maat goed in te schatten bij deze stijl bikini. Bij bijvoorbeeld een tankini kan het nog wel dat je een maatje groter neemt maar dat moet je absoluut niet doen voor de micro bikini. Hier ga je alleen maar zorgen van krijgen. Zorg dat je precies de goede maat te pakken hebt zodat alles goed strak bedekt is en je geen loshangende draadjes hebt hangen.

Alternatieven

Zoals ik al heb gezegd is de micro bikini niet voor iedereen. Misschien voel jij je er niet prettig bij of misschien weet je dat je eigenlijk iets nodig hebt wat net iets meer ondersteuning biedt. Ongeacht de reden hoef je je geen zorgen te maken er zijn nog meer dan genoeg keuzes over. Ik zal je een korte introductie geven over een paar mogelijke alternatieven.

Een stijl die weer helemaal terug aan het komen is, is het eendelige badpak. Vroeger werd dit gezien als iets dat je pas ging dragen wanneer je wat ouder bent omdat het een vrij saaie stijl was. Maar daar is de afgelopen jaren een enorme verandering in gekomen. Tegenwoordig komen allerlei stijlvolle en sexy eendelige badpakken op de markt. Dit is perfect als je een nieuwe moderne stijl zoekt of iets wat meer bedekking biedt dan een tweedelige bikini.

Dan hebben we nog de tankini. Deze stijl is perfect voor vrouwen met een vollere buste die extra ondersteuning nodig hebben. De tankini heeft een wat groter topje dat echt goed je borsten ondersteund. Op die manier weet je zeker dat je geen ongelukkige momenten mee gaat maken. Daarbij zijn tankini’s ook gewoon nog altijd heel sexy en verleidelijk. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je in een of andere saaie bikini rond gaat lopen.

Als laatste zal ik snel twee stijlen bikini’s introduceren die ook heel populair zijn en waar je ook naar kan kijken als je iets anders zoekt. De eerste is de push up bikini dit zal helpen om jouw buste er wat voller uit te laten zien. Dit is een leuke keuze als je graag wat meer volume bij je buste wilt krijgen. Daarnaast kan je ook kijken naar de boho bikini. Dit is een moderne veelkleurige bikini vaak met mooie prints. Ben jij iemand die een zonnige uitstraling heeft en graag felle kleuren draagt? Dan is de boho bikini helemaal jouw stijl! Je gaat mensen verblinden met mooi felle kleuren, moderne patronen en prachtige prints.

Waar kan je kopen

Zoals beloof zal ik ook nog even wat advies geven over waar je nou eigenlijk het best voor een nieuw zwempak kan shoppen. Ten eerste is het natuurlijk mogelijk om de winkelstraat in te gaan en langs je favoriete winkels te lopen om daar even te checken wat ze hebben. Maar hiervoor moet je wel op het juiste seizoen wachten. Je gaat midden in de winter weinig bikini’s vinden in de meeste winkels. Als je dus buiten het seizoen wil shoppen dan kan je ook online terecht.

Mijn favoriete online winkel is Larshor. Bij Larshor kan je het hele jaar door de nieuwste en mooiste sexy bikini’s, tankini’s en eendelige badpakken kopen. Je hoeft niet te wachten tot de zon weer tevoorschijn komt om al te beginnen met shoppen. Daarnaast is het vaak prettig om al op tijd met je bikini kopen te beginnen zodat jij meteen op de eerste lekkere dag erop uit kan gaan.

Bij Larshor vind je overigens een uitgebreide selectie van alle verschillende stijlen. Ongeacht naar wat voor bikini of badpak je opzoek bent ga je het zeker vinden in het assortiment van Larshor. Daarnaast zijn alle producten die verkocht worden van zeer hoge kwaliteit dus je hoeft niet bang te zijn dat je je bikini volgend jaar alweer weg moet gooien.

Ook fijn aan Larshor is dat de website deze blog heeft die regelmatig geüpdatet wordt met de nieuwste adviezen over het kopen van bikini’s, jurken en lingerie. Je hoeft dus niet blind te beginnen, je kan eerst lekker wat inspiratie opdoen om daarna meteen aan de slag te gaan met het uitkiezen van de perfecte kleding.

Accessoires

Als laatste wil ik jullie nog even wat vertellen over mijn favoriete accessoire voor bij mijn strandoutfit. De bikini of het badpak dat je draagt is uiteraard de center piece van je outfit, maar dat betekent niet dat je geen andere dingen erbij kan dragen om je look helemaal compleet te maken. Ik vind het super fijn om altijd een sexy strandjurk bij met te hebben. Een strandjurkje is een fantastische manier om je op stijlvolle manier te bedekken terwijl je onderweg van of naar het strand of zwembad bent. Het zijn vaak lichte stoffen met mooie kleuren en prints die je makkelijk aan en uit kan trekken afhankelijk van of je het wil dragen of niet. Het is ook perfect voor als je nog even wil na borrelen ergens bij het strand maar je niet wilt omkleden of geen extra kleding bij je hebt.

