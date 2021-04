Krijg beter inzicht in uw strategie met de PR monitor

De PR monitor van DelanoPR doet precies wat het zegt: het monitort public relations activiteiten van bedrijven. Met een paar korte vragen die simpel te beantwoorden zijn, ruim binnen de tevoren aangegeven twee minuten, kunt u gratis en voor niks een verhelderend onderzoeksrapport ontvangen over 2021.

Wat staat er in het onderzoeksrapport?

Het jaarlijkse onderzoek levert een schat aan informatie die een beter inzicht geeft in niet alleen het eigen gedrag ten aanzien van de public relations, maar ook in dat van de concurrentie. Wat doet de concurrentie om klanten aan het bedrijf te binden, hoe staan zij in de wereld van marketing, social media en andere mediakanalen? Door het invullen van de PR monitor wordt uw inzicht vergroot en ontstaat de mogelijkheid voorbij de bekende grenzen te kijken naar andere toepassingen van PR of wijzigingen binnen de PR-strategie van het bedrijf. Uzelf of het bedrijf Googlen zal u bij deze vragen niet veel verder helpen maar wanneer u de PR monitor invult, krijgt u wel antwoord.

Hoe werkt het?

Simpele maar slimme vragen leveren voldoende inzicht op om een goed gefundeerd onderzoeksrapport over het public relations gedrag samen te stellen. Het invullen van de PR monitor vergroot uw kansen op een goed onderbouwd rapport. Hoe meer ondernemers deelnemen aan de PR monitor, des te meer data voor handen is, waardoor resultaten nog meer betrouwbaar worden dan ze al zijn door de slimme vragen die gesteld worden. Uiteindelijk kan inzicht in het eigen handelen als bedrijf veel verklaren en ontstaan als vanzelf nieuwe mogelijkheden voor PR toepassingen.

Inzicht in PR

PR hoeft bijvoorbeeld niet altijd geld te kosten. Een slimme toepassing van public relations kan op allerlei manieren. Vaak geeft juist gratis publiciteit een extra boodschap mee aan potentiële klanten. Door het invullen van de PR monitor worden ook dit soort activiteiten onderzocht en ontdekt u of geld besteed aan PR uitgegeven wordt via de juiste kanalen en wat goede, misschien aangepaste, PR voor uw bedrijf kan doen. Nieuwe inzichten zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Vergelijken staat gelijk aan de markt verkennen en ontdekken wat uw positie is.

Door het invullen van de PR monitor, heeft u straks een degelijk onderzoeksrapport, van zeker zes K, over allerlei toepassingen van public relations activiteiten en wat die voor uw bedrijf kunnen betekenen.