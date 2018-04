Kunststof kozijnen: weinig onderhoud, lang plezier

Kunststof kozijnen hebben verschillende voordelen ten opzichte van houten kozijnen. Ze zijn milieuvriendelijk, onderhoudsarm, zorgen voor een goede isolatie en zijn leverbaar in verschillende kleuren. Daarnaast hebben kunststof kozijnen een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding, dus voor de prijs hoef je het niet te laten. Er zijn verschillende soorten profielen bij de kunststof kozijnen, hierdoor kan er voor ieder type woning het juist kozijn worden gekozen en kun je de gewenste uitstraling creëren die bij jouw woning past. Ook als je een liefhebber bent van hout kun je gewoon voor kunststof kozijnen kiezen, de kunststof kozijnen met het fraaie houtstructuur zijn dan een uitstekende keuze. Je hebt dan toch de voordelen van kunststof, maar wel met de uitstraling van hout.

Onderhoudsarm en milieuvriendelijk

Kunststof kozijnen zijn in vergelijking met houten kozijnen voordeliger in aanschaf, in onderhoud én in tijd. Kunststof kozijnen hoeven namelijk niet iedere keer opnieuw geschuurd en geschilderd te worden. Ze zijn erg onderhoudsarm, af en toe schoonmaken is voldoende. Doordat er niet geschilderd hoeft te worden, bespaar je ook op de onderhoudskosten. Moderne kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing, waardoor je ook op je stookkosten bespaart. Ook de levensduur van de kunststof kozijnen is veel langer, waardoor ook hier kosten worden bespaard. Doordat de kunststof van de kozijnen recyclebaar is, kan het materiaal weer opnieuw gebruikt worden, wat erg milieuvriendelijk is. Genoeg redenen dus om kunststof kozijnen te overwegen.

Verschillende mogelijkheden

Naast de vele voordelen op het gebied van milieu en kostenbesparing, zijn de kunststof kozijnen ook nog eens erg mooi om te zien. Ze zijn fraai afgewerkt en ze hebben vele mogelijkheden. Allereerst kun je kiezen voor het type profiel, bijvoorbeeld een verdiept profiel of een profiel met een oudhollandse uitstraling. Maar er zijn nog meer profielen en ook is het mogelijk om te kiezen voor verschillende kleuren. Wil je een draai-, kiep- of vast raam of een combinatie? Er zijn tal van combinaties mogelijk. Het materiaal van de kozijnen en de stalen profielen zijn extra stevig, net zo stevig als hout. Alleen rot het kunststof niet weg en gaat het dus langer mee. De stevigheid maakt de kozijnen ook nog eens extra veilig, dus minder inbraakgevoelig.

