Laat trendy bidons bedrukken

Relatiegeschenken zijn eigenlijk gebruiksartikelen bedrukt met het logo van jouw bedrijf die je weg geeft om de samenwerking te benadrukken maar vooral om ervoor te zorgen dat je meer naamsbekendheid krijgt. Het doel is natuurlijk dat de relatie het product ook daadwerkelijk gaat gebruiken en dat is niet altijd even voorspelbaar. Soms kies je gewoon een verkeerd product terwijl je eigenlijk juist iets moois als relatiegeschenk wilt geven. Eigenlijk is het belangrijkste jezelf af te vragen of jouw relatiegeschenk veel in de openbaarheid gebruikt en gezien gaat worden. Het artikel waarvan je eigenlijk zo goed als zeker bent dat het intensief gebruikt gaat worden is een product dat onmisbaar is in de sport. Bedenk eens hoeveel mensen je bereikt als je sportartikelen, en dan met name bidons, laat bedrukken. Bidons zie je tegenwoordig overal. Het logo van jouw bedrijf wordt goed zichtbaar, binnen- maar ook buiten de werksfeer.

Een bidon is allang niet meer alleen maar een sportartikel. Het is een trendy item dat, overal waar mensen zijn, wordt gezien. Niet alleen op de sportclub of tijdens het sporten maar ook bij het wandelen op het strand, op school, op kantoor, tijdens het winkelen of zelfs bij een barbecue. Bidons duiken overal op. En dat heeft alles te maken met de trendy uitstraling, het grote aanbod en de verschillende gebruiksmogelijkheden. Laat je bidons bedrukken want dan komt het logo van jouw bedrijf echt overal.

Verschillende bidons

Er zijn verschillende soorten bidons, bijvoorbeeld met een apart vriescompartiment voor een ijskoude verfrissing, bidons die als een verstuiver werken, bidons met verschillende inhoudsmaten: tot wel achthonderd milliliter toe of aluminium bidons voor extreme sporten of gewoon voor de zekerheid en roestvrijstalen metallic bidons. En wat te denken van BPA-vrije bidons en de keus tussen wel of geen handvat. Ook de doppen verschillen nogal van normaal tot ergonomisch, of eventueel te vergrendelen met een druksysteem. Handig is het wanneer verschillende kleuren doppen uitwisselbaar zijn met andere kleuren bidons. Op deze manier kun je een hele voorraad bidons bedrukken en hoeft alleen de kleur van de dop aangepast te worden aan de voorkeur van jouw relatie.

Je kunt ook verschillende soorten bidons laten bedrukken voor verschillende gelegenheden. Mensen pakken een andere bidon mee als ze gaan winkelen dan wanneer ze gaan hardlopen, of op de sportschool gaan trainen. Er zijn zelfs bidons met een vleugje glamour. Je kunt allerlei soorten bidons bedrukken. Spelen met kleur, bijvoorbeeld effen en een contrasterende kleur dop, full colour, metallic, gewoon onopvallend wit, of materiaal dat doorzichtig is zodat je kunt ziet wat en hoeveel erin zit. Bidons bedrukken stelt geen bijzondere eisen aan het type bidon.

Serie bidons bedrukken

Een serie bidons bedrukken is ook een mogelijkheid. Gebruik dan van eenzelfde soort bidon diverse inhoudsmaten gecombineerd met verschillende kleuren, maar zorg wel dat het logo dat je op de bidons laat drukken ervan spat.

Met bidons bedrukken krijg je praktische en trendy relatiegeschenken. En eigenlijk iedereen kan er wel één gebruiken. Hoe vaak de bidon gebruikt wordt hangt helemaal af van de praktische eigenschappen en het trendy uiterlijk dus daar kun je nog extra winst vandaan halen. Aan het relatiegeschenk zelf zal het niet liggen.