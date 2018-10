Laminaat, een heerlijke woonervaring

Laminaat geldt als een van de populairste vloersoorten. Dat is niet zonder reden. Deze vloer is niet van echt hout te onderscheiden, sterk, slijtvast, onderhoudsvriendelijk én voordelig in aanschaf. En bovendien eenvoudig zelf te leggen. Het totale assortiment verrast je met een breed en veelzijdig aanbod aan laminaatvloeren van alle bekende merken, in verschillende maten, dessins en kleurnuances. Laminaat in verschillende gebruiksklassen, voor elk interieur en elk gebruik. Je kunt de laminaatvloer ook goed combineren met vloerverwarming.

Laminaatvloer: slijtvast, onderhoudsarm en stijlvol

Laminaat heeft een harde bovenlaag van kunststof, waar een houtdessin op geprint is. De decorlaag is afgewerkt met hars. De slijtbestendige en transparante bovenlaag zorgt voor een optimale bescherming. Het is een duurzame vloer van meerdere lagen die niet kromtrekt of doorzakt. Onder de krachtige toplaag zit een houtvezelplaat en een laag van melamine. De HDF-plaat is sterk, stabiel en vochtbestendig. Door de unieke opbouw is de laminaatvloer bijna niet te onderscheiden van een houten of natuursteen vloer. Laminaat is een goed en goedkoop alternatief voor een PVC-vloer of massief houten vloer.

Laminaat met verschillende gebruiksklasse

VloerOnline heeft laminaat van topmerken als Quick-Step, Ambiant, Beautifloor, Douwes Dekker, Meister, Parador, Saffier en Tarkett. De laminaatplanken zijn verkrijgbaar in verschillende paneellengtes en paneelbreedtes. Je kunt daarbij kiezen voor een 2-zijdige of 4-zijdige V-groef of juist geen vellingdesign. De kleurnuance varieert van licht tot midden en donker. De gebruiksklasse geeft onder meer de slijtvastheid aan. De meest voorkomende gebruiksklassen zijn:

AC3, klasse 31: voor residentieel en licht commercieel gebruik

AC4, klasse 32: voor intensief huiselijk gebruik en normaal zakelijk gebruik

AC4, klasse 33: voor zwaar commercieel gebruik

AC5, klasse 34: voor extreem zwaar commercieel gebruik

Laminaat: geschikt voor elke ruimte

Laminaat leent zich bij uitstek voor veelzijdig en dagelijks gebruik. Laminaatvloeren zijn geschikt voor elke ruimte, van de woonkamer of de trap tot de keuken of de badkamer. Met de juiste ondervloer kan laminaat zonder problemen met vloerverwarming worden gecombineerd. De vloer heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en gaat tot wel 25 jaar mee. Een laminaatvloer is kleurvast, het zonlicht heeft hier geen invloed op. De meeste laminaatsoorten kunnen worden gelegd met een even handig als eenvoudig kliksysteem. Het laminaat is even snel en gemakkelijk te reinigen met stofzuigen en dweilen. Alle reden om te kiezen voor een hoogwaardige en voordelige laminaatvloer.

